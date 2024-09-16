Иран не поставлял оружие России, - президент Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не поставляла России никакого оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не поставляли оружие России", - сказал президент Ирана на пресс-конференции.

Говоря о войне в Украине, Пезешкиан отметил, что страны НАТО спровоцировали этот "кризис", поскольку нарушили свое обещание не расширяться на восток.

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Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.