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Иран (1736) баллистические ракеты (325)

Иран не поставлял оружие России, - президент Пезешкиан

Президент Ірану Пезешкіян

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не поставляла России никакого оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не поставляли оружие России", - сказал президент Ирана на пресс-конференции.

Говоря о войне в Украине, Пезешкиан отметил, что страны НАТО спровоцировали этот "кризис", поскольку нарушили свое обещание не расширяться на восток.

Читайте также: Президент Ирана Пезешкиан заключит с Путиным соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" в октябре, - Reuters

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
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Топ комментарии
+26
А конкретний ******* якось карається в мусульманській релігії?
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16.09.2024 21:21
+18
А шахеди? То Китай?
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16.09.2024 21:21
+16
"Неверных" можно обманывать)
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16.09.2024 21:23
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220 ракет - може для Ірану це и не зброя
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16.09.2024 21:19 Ответить
Раділи. Прогресивнийй кандидат. Кондон.
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16.09.2024 21:25 Ответить
Насправді йдеться про замовлення 3,5 тис ракет
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16.09.2024 21:27 Ответить
А шахеди? То Китай?
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16.09.2024 21:21 Ответить
Ні. Шахеди - то гурії із джаннату (ісламського раю).
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16.09.2024 22:18 Ответить
А конкретний ******* якось карається в мусульманській релігії?
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16.09.2024 21:21 Ответить
"Неверных" можно обманывать)
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16.09.2024 21:23 Ответить
Там всі дозволи і заборони чотко розділені між начальниками і бидлом. Начальнику можна майже все. Напевно, в тому числі і нагло брехати.
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16.09.2024 21:25 Ответить
Там мули вирішують кого і за що має покарати аллах.
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16.09.2024 21:25 Ответить
Так. Примусовим пiврiчним переглядом телемарафону з Зеленським
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16.09.2024 21:26 Ответить
Формально він не *******, бо в Ірані є фактично 2 держави, одна фейкова в лиці цього припіздента а інша то релігійні фанатики які фактично і правлять країною.
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16.09.2024 21:51 Ответить
а мопєди???
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16.09.2024 21:22 Ответить
Мопед не мій, я просто дав об'яву
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17.09.2024 06:46 Ответить
а "шахеди" для цих свиней- це голубки миру?
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16.09.2024 21:23 Ответить
До речі, пи*жена версія https://en.wikipedia.org/wiki/IAI_Harpy IAI Harpy

Для цих уобків, які забули свою багатющу релігію і культуру і повністю лягли під арабів-мусульман півтори тисячі років тому, збрехати -- як два пальці об*******.
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16.09.2024 21:38 Ответить
А Йоршик казав, що його господар не #уйло
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16.09.2024 21:23 Ответить
Ну, он как бы и не соврал. Официальные структуры действительно ничего РФ не поставляли, всеми поставками там занимается КСИР. А они же признанная террористическая организация, какой с них спрос...
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16.09.2024 21:24 Ответить
Піздишкян піздить.
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16.09.2024 21:25 Ответить
...як дихає.
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16.09.2024 22:19 Ответить
свиня , Коран брехати не дозволяє !
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16.09.2024 21:27 Ответить
Рафік ні в чьом нє вінават
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16.09.2024 21:28 Ответить
Ось як справжні партнери роблять: постачають і не гавкають про це! А наші ,,гаранти" все ,,обговорюють і обговорюють"! Не стільки надають, скільки анонсують!!
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16.09.2024 21:35 Ответить
Ще один брехун.
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16.09.2024 21:36 Ответить
Угу, так як і росія ні на кого не нападала. Вони плюють світові в лице.
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16.09.2024 21:40 Ответить
а маленькі літачки з маленькими бомбами, їх креслення разом і по кожному структурному елементу?
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16.09.2024 21:48 Ответить
Говорячи про війну в Україні, Пезешкіян зазначив, що країни НАТО спровокували цю "кризу", оскільки порушили свою обіцянку не розширюватися на схід. ОКУПАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ В 2014 РОЦІ І ЛУГАНСЬКОЇ .ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ РАШИСТОМ Є РОЗШИРЕННЯ РАЩИСТСЬКОГО НАТО НА ЗАХІД .... ІРАНСЬКИЙ ДОЛПО..П
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16.09.2024 21:50 Ответить
Якась маячня люта, неузгоджена з більш відвертими заявами персів нещодавно. Байдуже , за великим рахунком.
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16.09.2024 21:56 Ответить
"Iх можно придбати в любому военторзi" - президент Пезешкіян.
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16.09.2024 21:57 Ответить
Отмазался. Типа, оружие официально не поставляли (ракеты и шахеды).
Это все делали частные не государственные подставные компании.
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16.09.2024 21:59 Ответить
Для перса збрехати-це доблесть. І шахеди у рашки з Марсу. І український літак Іран не збивав. Янусоподібні суки
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16.09.2024 22:00 Ответить
Справа, навiдь, не в цих нещастних ракетах, а то що куйло передало доступ то ядерних технологiй ятолам за це. Отримали ще одного виродка с ядерной гранатой на ближньому сходi. Амiнь.
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16.09.2024 22:03 Ответить
Кацапська школа- каіє ваші даказатєльства?!
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16.09.2024 22:03 Ответить
Сподіваюсь ви дістанете Ізраіль настільки, що отримаєте по своїм брехливим свинячим пикам!
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16.09.2024 22:04 Ответить
Яка країна постачає балістичні ракети в Україну
https://www.yahoo.com/news/ukraine-extending-recruitment-training-period-060126504.html
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16.09.2024 22:10 Ответить
Вілчуваю, що це брехло погано закінчить.
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16.09.2024 22:15 Ответить
звичайно-бо брехуни ніколи не брешуть...
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16.09.2024 22:16 Ответить
він шо, армян ? ))
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16.09.2024 22:17 Ответить
"Рафік нєуінаватий!"...
Ага...))
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16.09.2024 22:22 Ответить
Кожний вечір в Україну залітають півсотні виробів гуртка "юний технік".
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16.09.2024 22:25 Ответить
Схоже, що смерть попереднього президента Ірану пеніскіана нічому не навчила...
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16.09.2024 22:42 Ответить
Касаб ***********, а як ваша зброя опиняється на свинопесестані???
До речі, "обіцянки НАТО, про не розширюватися на схід", в студію - як свинопси хрюкають.
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16.09.2024 23:19 Ответить
Це кацапи купили в любому воєнторзі?
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16.09.2024 23:20 Ответить
рушникоголовий пеСдун
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16.09.2024 23:23 Ответить
Це, до речі, одна з ключових культурних відмінностей між европейцями і азіатами.
Для азіатів - збрехать - це доблесть, надурить - це не просто норм, це демонструвати кмітливість.
Вдарить лежачого, або несподівано ззаду - це ознака винахідливості.

А от у европейців ще трохи є поняття честі і совісті. На жаль не у всіх.
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17.09.2024 03:35 Ответить
Если соврал то на том свете только сало жрать будешь.
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17.09.2024 06:49 Ответить
Ну так, якщо написати "герань", то це вже, ясна річ, зброя не іранська. Коли може дійде до того, що його будуть п#здити лопатами, наприклад під час чергової зміни влади, треба обов'язково на лопатах зробити напис "герань".
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17.09.2024 07:55 Ответить
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17.09.2024 08:18 Ответить
Брехливі шиїтські вилупки
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17.09.2024 08:43 Ответить
Іран, Пакистан, Афганістан - там говорять те, що зручно і за що платять. Мусульманський світ повністю відрізняється від православного і католицького. Тому для них збрехати, що води випити.
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17.09.2024 15:38 Ответить
 
 