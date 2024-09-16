Иран не поставлял оружие России, - президент Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не поставляла России никакого оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы не поставляли оружие России", - сказал президент Ирана на пресс-конференции.
Говоря о войне в Украине, Пезешкиан отметил, что страны НАТО спровоцировали этот "кризис", поскольку нарушили свое обещание не расширяться на восток.
Поставки Ираном ракет в РФ
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
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Для цих уобків, які забули свою багатющу релігію і культуру і повністю лягли під арабів-мусульман півтори тисячі років тому, збрехати -- як два пальці об*******.
Это все делали частные не государственные подставные компании.
https://www.yahoo.com/news/ukraine-extending-recruitment-training-period-060126504.html
Ага...))
До речі, "обіцянки НАТО, про не розширюватися на схід", в студію - як свинопси хрюкають.
Для азіатів - збрехать - це доблесть, надурить - це не просто норм, це демонструвати кмітливість.
Вдарить лежачого, або несподівано ззаду - це ознака винахідливості.
А от у европейців ще трохи є поняття честі і совісті. На жаль не у всіх.