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Іран (1974) балістичні ракети (356)

Іран не постачав зброю Росії, - президент Пезешкіян

Президент Ірану Пезешкіян

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його країна не постачала Росії жодної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не постачали зброю Росії", - сказав президент Ірану на пресконференції.

Говорячи про війну в Україні, Пезешкіян зазначив, що країни НАТО спровокували цю "кризу", оскільки порушили свою обіцянку не розширюватися на схід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ірану Пезешкіан у жовтні укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю", - Reuters

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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Топ коментарі
+26
А конкретний ******* якось карається в мусульманській релігії?
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16.09.2024 21:21
+18
А шахеди? То Китай?
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16.09.2024 21:21
+16
"Неверных" можно обманывать)
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16.09.2024 21:23
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220 ракет - може для Ірану це и не зброя
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16.09.2024 21:19 Відповісти
Раділи. Прогресивнийй кандидат. Кондон.
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16.09.2024 21:25 Відповісти
Насправді йдеться про замовлення 3,5 тис ракет
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16.09.2024 21:27 Відповісти
А шахеди? То Китай?
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16.09.2024 21:21 Відповісти
Ні. Шахеди - то гурії із джаннату (ісламського раю).
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16.09.2024 22:18 Відповісти
А конкретний ******* якось карається в мусульманській релігії?
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16.09.2024 21:21 Відповісти
"Неверных" можно обманывать)
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16.09.2024 21:23 Відповісти
Там всі дозволи і заборони чотко розділені між начальниками і бидлом. Начальнику можна майже все. Напевно, в тому числі і нагло брехати.
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16.09.2024 21:25 Відповісти
Там мули вирішують кого і за що має покарати аллах.
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16.09.2024 21:25 Відповісти
Так. Примусовим пiврiчним переглядом телемарафону з Зеленським
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16.09.2024 21:26 Відповісти
Формально він не *******, бо в Ірані є фактично 2 держави, одна фейкова в лиці цього припіздента а інша то релігійні фанатики які фактично і правлять країною.
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16.09.2024 21:51 Відповісти
а мопєди???
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16.09.2024 21:22 Відповісти
Мопед не мій, я просто дав об'яву
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17.09.2024 06:46 Відповісти
а "шахеди" для цих свиней- це голубки миру?
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16.09.2024 21:23 Відповісти
До речі, пи*жена версія https://en.wikipedia.org/wiki/IAI_Harpy IAI Harpy

Для цих уобків, які забули свою багатющу релігію і культуру і повністю лягли під арабів-мусульман півтори тисячі років тому, збрехати -- як два пальці об*******.
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16.09.2024 21:38 Відповісти
А Йоршик казав, що його господар не #уйло
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16.09.2024 21:23 Відповісти
Ну, он как бы и не соврал. Официальные структуры действительно ничего РФ не поставляли, всеми поставками там занимается КСИР. А они же признанная террористическая организация, какой с них спрос...
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16.09.2024 21:24 Відповісти
Піздишкян піздить.
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16.09.2024 21:25 Відповісти
...як дихає.
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16.09.2024 22:19 Відповісти
свиня , Коран брехати не дозволяє !
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16.09.2024 21:27 Відповісти
Рафік ні в чьом нє вінават
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16.09.2024 21:28 Відповісти
Ось як справжні партнери роблять: постачають і не гавкають про це! А наші ,,гаранти" все ,,обговорюють і обговорюють"! Не стільки надають, скільки анонсують!!
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16.09.2024 21:35 Відповісти
Ще один брехун.
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16.09.2024 21:36 Відповісти
Угу, так як і росія ні на кого не нападала. Вони плюють світові в лице.
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16.09.2024 21:40 Відповісти
а маленькі літачки з маленькими бомбами, їх креслення разом і по кожному структурному елементу?
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16.09.2024 21:48 Відповісти
Говорячи про війну в Україні, Пезешкіян зазначив, що країни НАТО спровокували цю "кризу", оскільки порушили свою обіцянку не розширюватися на схід. ОКУПАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ В 2014 РОЦІ І ЛУГАНСЬКОЇ .ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ РАШИСТОМ Є РОЗШИРЕННЯ РАЩИСТСЬКОГО НАТО НА ЗАХІД .... ІРАНСЬКИЙ ДОЛПО..П
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16.09.2024 21:50 Відповісти
Якась маячня люта, неузгоджена з більш відвертими заявами персів нещодавно. Байдуже , за великим рахунком.
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16.09.2024 21:56 Відповісти
"Iх можно придбати в любому военторзi" - президент Пезешкіян.
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16.09.2024 21:57 Відповісти
Отмазался. Типа, оружие официально не поставляли (ракеты и шахеды).
Это все делали частные не государственные подставные компании.
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16.09.2024 21:59 Відповісти
Для перса збрехати-це доблесть. І шахеди у рашки з Марсу. І український літак Іран не збивав. Янусоподібні суки
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16.09.2024 22:00 Відповісти
Справа, навiдь, не в цих нещастних ракетах, а то що куйло передало доступ то ядерних технологiй ятолам за це. Отримали ще одного виродка с ядерной гранатой на ближньому сходi. Амiнь.
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16.09.2024 22:03 Відповісти
Кацапська школа- каіє ваші даказатєльства?!
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16.09.2024 22:03 Відповісти
Сподіваюсь ви дістанете Ізраіль настільки, що отримаєте по своїм брехливим свинячим пикам!
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16.09.2024 22:04 Відповісти
Яка країна постачає балістичні ракети в Україну
https://www.yahoo.com/news/ukraine-extending-recruitment-training-period-060126504.html
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16.09.2024 22:10 Відповісти
Вілчуваю, що це брехло погано закінчить.
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16.09.2024 22:15 Відповісти
звичайно-бо брехуни ніколи не брешуть...
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16.09.2024 22:16 Відповісти
він шо, армян ? ))
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16.09.2024 22:17 Відповісти
"Рафік нєуінаватий!"...
Ага...))
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16.09.2024 22:22 Відповісти
Кожний вечір в Україну залітають півсотні виробів гуртка "юний технік".
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16.09.2024 22:25 Відповісти
Схоже, що смерть попереднього президента Ірану пеніскіана нічому не навчила...
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16.09.2024 22:42 Відповісти
Касаб ***********, а як ваша зброя опиняється на свинопесестані???
До речі, "обіцянки НАТО, про не розширюватися на схід", в студію - як свинопси хрюкають.
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16.09.2024 23:19 Відповісти
Це кацапи купили в любому воєнторзі?
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16.09.2024 23:20 Відповісти
рушникоголовий пеСдун
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16.09.2024 23:23 Відповісти
Це, до речі, одна з ключових культурних відмінностей між европейцями і азіатами.
Для азіатів - збрехать - це доблесть, надурить - це не просто норм, це демонструвати кмітливість.
Вдарить лежачого, або несподівано ззаду - це ознака винахідливості.

А от у европейців ще трохи є поняття честі і совісті. На жаль не у всіх.
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17.09.2024 03:35 Відповісти
Если соврал то на том свете только сало жрать будешь.
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17.09.2024 06:49 Відповісти
Ну так, якщо написати "герань", то це вже, ясна річ, зброя не іранська. Коли може дійде до того, що його будуть п#здити лопатами, наприклад під час чергової зміни влади, треба обов'язково на лопатах зробити напис "герань".
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17.09.2024 07:55 Відповісти
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17.09.2024 08:18 Відповісти
Брехливі шиїтські вилупки
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17.09.2024 08:43 Відповісти
Іран, Пакистан, Афганістан - там говорять те, що зручно і за що платять. Мусульманський світ повністю відрізняється від православного і католицького. Тому для них збрехати, що води випити.
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17.09.2024 15:38 Відповісти
 
 