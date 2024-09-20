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ліс (759) пожежа (4241) Португалія (200)

Україна запропонувала Португалії допомогу в гасінні лісових пожеж: ДСНС може надіслати спеціалізований літак та команду

В Потругалії вирують лісові пожежі, Україна готова відправити допомогу

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за дорученням Президента України зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Португальської Республіки в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом та запропонував йому допомогу у ліквідації лісових пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму телеграм-каналі.

Клименко зазначив, що Португалія зараз страждає від масштабних пожеж, які охопили центральну та північну частини країни. На жаль, є загиблі та травмовані. Спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню. 

"Тож запропонував пану Послу допомогу від українських рятувальників. ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах. За час повномасштабного вторгнення українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій. І ми готові допомагати нашим партнерам у біді", - додав він.

Читайте: Португалія закликала ЄС почати підготовку до вступу України

Лісові пожежі в Україні

В Україні також складна ситуація з лісовими пожежами.

Так Цензор.НЕТ писав, що на Полтавщині ліси горять уже третій день.

Перед цим повідомлялось, що через лісову пожежу у Полтавській області евакуювали жителів двох сіл. Було пошкоджено приватні будинки та споруди.

В ДП "Ліси України" заявиляли, що ситуація з лісовими пожежами в Україні наразі стабілізована, але ще принаймні тиждень лісівникам та ДСНС доведеться боротись з поширенням вогню.

А 8 вересня Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 виробництва РФ.

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Топ коментарі
+8
через війну ми не можемо користуватись пожежною авіацією, і всі наші борти Ан-32П зараз за кордоном. Тому ілком логічно, що вони займаються гасінням лісових пожеж у Європі та Туреччині.
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20.09.2024 02:16
+7
А украинские леса под Суммами пусть горят.
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20.09.2024 01:06
+4
Юща с Нестором закинуть..
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20.09.2024 01:45
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А украинские леса под Суммами пусть горят.
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20.09.2024 01:06 Відповісти
скільки коштують російські гелікоптери, які Португалія передала нам ?

га ?
ото ж !
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20.09.2024 01:55 Відповісти
через війну ми не можемо користуватись пожежною авіацією, і всі наші борти Ан-32П зараз за кордоном. Тому ілком логічно, що вони займаються гасінням лісових пожеж у Європі та Туреччині.
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20.09.2024 02:16 Відповісти
Полтава, Харків теж
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20.09.2024 12:10 Відповісти
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20.09.2024 01:44 Відповісти
Так!
НеТак!
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20.09.2024 12:12 Відповісти
Юща с Нестором закинуть..
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20.09.2024 01:45 Відповісти
Може, для початку, в Україні загасите? В Києві дихати неможливо
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20.09.2024 07:32 Відповісти
Допомога, це звісно добре, але може і в Україні якось погасите, чи що?
У Києві останнім часом так смердить згарищем, що неможна відкрити вікна, ще й димова завіса
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20.09.2024 07:44 Відповісти
Норвегія заявила про підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137) поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні.
А в Україні про підвищення радіації не заявляють, мабуть приховують

https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
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20.09.2024 07:52 Відповісти
Не,ну а что он простаивает,да и пожарным нужно взбодриться,а то спят без работы.
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20.09.2024 09:09 Відповісти
В нас завжди знайдеться сотня-друга спеців з помічниками, які швидко за місяць розроблять план, якісний план із залученням провідних інститутів. План, як придумати, щоб все це потушити якісно.
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20.09.2024 09:32 Відповісти
 
 