Украина предложила Португалии помощь в тушении лесных пожаров: ГСЧС может отправить специализированный самолет и команду
Министр внутренних дел Игорь Клименко по поручению Президента Украины встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португальской Республики в Украине Антониу Вашку Алвеш Машадом и предложил ему помощь в ликвидации лесных пожаров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем телеграм-канале.
Клименко отметил, что Португалия сейчас страдает от масштабных пожаров, которые охватили центральную и северную части страны. К сожалению, есть погибшие и травмированные. Жара и шквальный ветер затрудняют тушение огня.
"Поэтому предложил господину Послу помощь от украинских спасателей. ГСЧС имеет специализированный пожарный самолет и подготовленных специалистов для работы в таких условиях. За время полномасштабного вторжения украинские спасатели получили уникальный опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. И мы готовы помогать нашим партнерам в беде", - добавил он.
Лесные пожары в Украине
В Украине также сложная ситуация с лесными пожарами.
Так Цензор.НЕТ писал, что на Полтавщине леса горят уже третий день.
Перед этим сообщалось, что из-за лесного пожара в Полтавской области эвакуировали жителей двух сел. Были повреждены частные дома и сооружения.
В ГП "Ліси Украины" заявляли, что ситуация с лесными пожарами в Украине пока стабилизирована, но еще, по крайней мере, неделю лесоводам и ГСЧС придется бороться с распространением огня.
А 8 сентября Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 производства РФ.
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га ?
ото ж !
НеТак!
У Києві останнім часом так смердить згарищем, що неможна відкрити вікна, ще й димова завіса
А в Україні про підвищення радіації не заявляють, мабуть приховують
https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html