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Украина предложила Португалии помощь в тушении лесных пожаров: ГСЧС может отправить специализированный самолет и команду

В Потругалії вирують лісові пожежі, Україна готова відправити допомогу

Министр внутренних дел Игорь Клименко по поручению Президента Украины встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португальской Республики в Украине Антониу Вашку Алвеш Машадом и предложил ему помощь в ликвидации лесных пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем телеграм-канале.

Клименко отметил, что Португалия сейчас страдает от масштабных пожаров, которые охватили центральную и северную части страны. К сожалению, есть погибшие и травмированные. Жара и шквальный ветер затрудняют тушение огня.

"Поэтому предложил господину Послу помощь от украинских спасателей. ГСЧС имеет специализированный пожарный самолет и подготовленных специалистов для работы в таких условиях. За время полномасштабного вторжения украинские спасатели получили уникальный опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. И мы готовы помогать нашим партнерам в беде", - добавил он.

Также смотрите: Четвертые сутки тушат лесной пожар в Лиманском районе Донетчины, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Лесные пожары в Украине

В Украине также сложная ситуация с лесными пожарами.

Так Цензор.НЕТ писал, что на Полтавщине леса горят уже третий день.

Перед этим сообщалось, что из-за лесного пожара в Полтавской области эвакуировали жителей двух сел. Были повреждены частные дома и сооружения.

В ГП "Ліси Украины" заявляли, что ситуация с лесными пожарами в Украине пока стабилизирована, но еще, по крайней мере, неделю лесоводам и ГСЧС придется бороться с распространением огня.

А 8 сентября Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 производства РФ.

Также смотрите: Оккупанты с дронов сбрасывают на леса Сумщины жестянки с зажигательной смесью, - ГП "Леса Украины". ФОТО
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Топ комментарии
+8
через війну ми не можемо користуватись пожежною авіацією, і всі наші борти Ан-32П зараз за кордоном. Тому ілком логічно, що вони займаються гасінням лісових пожеж у Європі та Туреччині.
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20.09.2024 02:16
+7
А украинские леса под Суммами пусть горят.
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20.09.2024 01:06
+4
Юща с Нестором закинуть..
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20.09.2024 01:45
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А украинские леса под Суммами пусть горят.
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20.09.2024 01:06 Ответить
скільки коштують російські гелікоптери, які Португалія передала нам ?

га ?
ото ж !
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20.09.2024 01:55 Ответить
через війну ми не можемо користуватись пожежною авіацією, і всі наші борти Ан-32П зараз за кордоном. Тому ілком логічно, що вони займаються гасінням лісових пожеж у Європі та Туреччині.
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20.09.2024 02:16 Ответить
Полтава, Харків теж
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20.09.2024 12:10 Ответить
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20.09.2024 01:44 Ответить
Так!
НеТак!
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20.09.2024 12:12 Ответить
Юща с Нестором закинуть..
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20.09.2024 01:45 Ответить
Може, для початку, в Україні загасите? В Києві дихати неможливо
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20.09.2024 07:32 Ответить
Допомога, це звісно добре, але може і в Україні якось погасите, чи що?
У Києві останнім часом так смердить згарищем, що неможна відкрити вікна, ще й димова завіса
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20.09.2024 07:44 Ответить
Норвегія заявила про підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137) поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні.
А в Україні про підвищення радіації не заявляють, мабуть приховують

https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
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20.09.2024 07:52 Ответить
Не,ну а что он простаивает,да и пожарным нужно взбодриться,а то спят без работы.
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20.09.2024 09:09 Ответить
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20.09.2024 09:32 Ответить
 
 