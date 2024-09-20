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Нідерланди (1503) чоловіки (143) Дік Схооф (9)

Нідерланди хочуть повернути українських чоловіків призовного віку додому

Новий прем’єр Нідерландів у розмові з Зеленським запевнив у підтримці України

У Нідерландах шукають важелі, які допоможуть повернути додому військовозобов’язаних українських чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на видання De Volkskrant, про це під час обговорення міграційної політики у парламенті заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Він наголосив, що про силові методи не йдеться, скоріше це буде заохочення до дій. Політик підкреслив, що у цьому питанні треба бути "надзвичайно обережним".

При цьому не зазначалися і строки  повернення українців додому. Поки говорили лише про необхідність розробки механізму повернення.

У виданні зазначили, що станом на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тисяч українських чоловіків призовного віку. Загалом у муніципалітетах країни було зареєстровано близько 39 тисяч чоловіків з України. При цьому кількість жінок, які знайшли прихисток у Нідерландах, складає 63 тисячі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приблизно 300 тис. громадян України - чоловіків мобілізаційного віку проживають у Польщі, - Сибіга

Нагадаємо, влітку президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість примусового повернення громадян України з-за кордону. Він зазначив, що країні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.

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Топ коментарі
+43
Уявити не можу, чим можна заохотити повернутись в країну, де крім війни, країною керує невідоме кримінальне угрупування, роль президента виконує інфантильний шут і все це добровільно обрав на виборах мудрий народ, де троє з чотирьох це долбойоби
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20.09.2024 06:42
+28
Як шо це правда то це буде правільний крок з боку Нідерландів.
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20.09.2024 06:33
+22
Я військовослужбовець, але мій син ніколи не повернеться в Україну. Щоб не пиз-діла всяка зелена погань.
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20.09.2024 06:43
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Як шо це правда то це буде правільний крок з боку Нідерландів.
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20.09.2024 06:33 Відповісти
Цікаво, який вік там у них вважається призовним, теж до 60-ти?
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20.09.2024 07:41 Відповісти
в 60 навіть в 2 світову на брали
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20.09.2024 09:57 Відповісти
Їхній призовний вік стосується лише їхніх громадян
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20.09.2024 10:01 Відповісти
А все ж таки, який вік там у них вважається призовним? От у нас був колись цілком адекватний, але підняли спочатку до 50-ти, а потім і до 60-ти.
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20.09.2024 10:14 Відповісти
В Нидерландах 20, адекватный, но у вас вроде война, или это СВО для вас, когда призывной до 30?
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20.09.2024 11:19 Відповісти
Мене цікавить не "від" а "до".
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20.09.2024 11:21 Відповісти
Підскажи свою бригаду, щоб аін щнав куди проситися
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20.09.2024 07:48 Відповісти
Такий не попроситься ...я вашу натуру знаю
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20.09.2024 07:55 Відповісти
"Підскажи свою бригаду, щоб аін щнав куди проситися"
***, вот как мне так юморно научиться реагировать на таких ******* как Mike Lmi?
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20.09.2024 12:06 Відповісти
Знов дрищ обісраний віпірнув з вигрібної ями та почав тут заливати своїм гноєм... Прибережи його для своєї дупи під кадирівський котак! Як там на твоєму фронті? Пролежні від лайна загоюються?
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20.09.2024 08:30 Відповісти
Та я навіть підходити до твоєї вигрібної ями не буду, обісранцю
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20.09.2024 08:44 Відповісти
Тоб то, коли презедент зеленский три роки всім доказував шо рюскіе мирні люди, шо вони ніколи не нападуть, шо з ними треба зустрічати новий рік з холодцем. При цьому скорочував ЗСУ - у порівнянні з 19 роком - з майже 300000 військових на половину. Коли в одностороньому порядку відводив війська з бетоних укріпрайьонів на сході та здавав їх сепарам. Зупинив всі військові програми України - ракетні, артелерійськи..... Про те шо рюскі нападуть вони і слухати не хотіли - жодних ударних угрупованнь на кордонах у 21, 22 роках - кричала вся шобла зеленского. А скіки добровольцям було відмовлено у військоматах на першому році війни.
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20.09.2024 08:46 Відповісти
Ще Вагнергейт , Залужний з генералами і арешт Червінського дуже мотивує повернутися, щоб захищати Єрмака біля корита.
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20.09.2024 08:57 Відповісти
.....дуже мотивує повернутися,

щоб захищати єрмачків, татаравих, баканаФФих, навінскіх, бужанскіх, добкіних, дубінскіх, бойків, баб юль та інших адептів руZZкого міра.... біля корита.
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20.09.2024 10:38 Відповісти
вони виконували План......оманський план.....
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20.09.2024 10:36 Відповісти
Навіщо плекати надію вам з дивану, що із за кордону виженуть чоловіків, коли закон просто це забороняє.Тим паче Євросоюз тільки учора це сказав. Слухайте надалі марафон і читайте укрсмі. А самі зручно сидіть на каналі
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20.09.2024 07:47 Відповісти
Спочатку нехай ОСНОВНИЙ ЗАКОН України виконають, і ви у тому чеслі, а потім звертайтесь до законів чужих країн.
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20.09.2024 08:19 Відповісти
Хто? Ті що в першу хвилину війни покинули Україну? Чи ті хто сьогодні має відкритий кордон. Наведіть лад у себе і потім про закони поговоримо. Воювати не страшно і помирати за Україну не страшно. Страшно кожний день читати таке,бачити таке. І мовчати про це. Багато чоловіків уже повернулися і уже в Небесну Сотню пішли. А на Цензорі як сиділи так і сидять ухилянти, колаборанти і просто боти або зе або ботоксного
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20.09.2024 08:26 Відповісти
А чего о женщинах не говорите равноправных? Или равноправие касается только тогда.когда блага делить?А когда делить войну и трудности уже женщины не хотят быть равноправными.
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20.09.2024 08:40 Відповісти
Гей ?
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20.09.2024 08:58 Відповісти
Кто ты? Не знаю.
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20.09.2024 11:04 Відповісти
Черговий "совок", якому всі винні. Ви краще про своє життя думайте. Бо дотягнутися до тих, хто з вас кріпака зробив ви не в змозі. Зате просто заздрите тим, хто обрав для життя іншу країну. Особливо ті, хто давно поїхав звідси ще до війни
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20.09.2024 08:48 Відповісти
А у чому самому совок? У тому шо посилаюсь на Основний Закон України? То у нас совковая Констітуція? Кому я заздрю? Сцикливим дристунам - слимакам? До тіх хто виїхав до 24.02.2022 притензій нема. А ось до тих хто обісрався та здристнув, заваючи тут квартири біженцям та отримуючим пособія в ЄС є. Ти коли особисто сдристнув?
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20.09.2024 09:15 Відповісти
Ви розмірковуєте по совітські. Виїхали і виїхали. Країна ж їх випустила? Випустила. Які питання? А взагалі у нас електрики немає і на наявну кількість населення
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20.09.2024 09:19 Відповісти
Касаб, я розмірковую не па совітські, а по СОВЕСТІ. Ти сам коли сдристнув? 24.02.2022 чи пізніше?
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20.09.2024 09:47 Відповісти
У кожного своє життя. І кожен сам вирішує, як їм розпоряджатися. На щастя всі воювати не будуть ніколи і це аксіома. Але ви просто поділяєте людей на тих, хто там "був" і не "був". Слимаки є, ви праві. В моїй бригаді були слимаки, які горілку ковтали і гуманітарку до дому перли "Новою поштою". А потім вони викахфєшках по "синій пєдалі" розповідали, як вони танки гризли. І після війни для мене особисто моя родина, мої друзі якось це і є мої цінності, ось і все. А все інше - демагогія. Взимку електрики не буде по 12-15 годин, а ви людей зібралися повертати. Ще два-три роки постійних відключень і тут просто неможливо буде вести будь-який бізнес. А ви "шашкою махаєте"
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20.09.2024 10:11 Відповісти
Так, у кожного своє життя. Одни ховаются де тільки можливо разом з виводком, інши захищають свою родину і виводоки тіх хто ховаєтся. Я поділяю людей не тільки по тому хто там був і є і не був і не буде, вмене інши крітерії - люди вони ж громадяни і народ, нація, далі іде категорія - населення які ні до народу ні до нації відношення не мають а є вони гівном нації, гівном народу, наступні - гівно населення, це вже основна маса депутатів всіх рівней, чінуші, основна маса ментів, таможня тощо, і остання категорія - слимаки.
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20.09.2024 10:31 Відповісти
Він, наче, воює
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20.09.2024 11:15 Відповісти
Я ні, сини так.
А бачь як цього слимака пердолить від поравди.
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20.09.2024 11:18 Відповісти
А стосовно "повернути людей" - так багатьом банально немає куди повертатися. І багато людей не від гарного життя виїхали
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20.09.2024 11:43 Відповісти
Так, є справжні біженці, але ж дуже багато таких, наприклад з Закарпатья, львівщини хмельнитчини, черкащини тощо, хто сдає квартири тут а сдристнув за халявою до Європи.
От наприклад один поц з Тернопільштни здристнув до Канади. Наколядував на лохах бабла і від "поганого" життя до Канади. По призвищю Притула.
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20.09.2024 13:24 Відповісти
А хіба Притула в Канаді? Бо щось я упустив цей момент...
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20.09.2024 13:47 Відповісти
Шо, слимак, пердолит від правди?
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20.09.2024 11:16 Відповісти
Давно пора! Правильне рішення! Зараз дрищі набіжуть з вентиляторами
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20.09.2024 06:33 Відповісти
Арабам места не хватает?
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20.09.2024 06:38 Відповісти
цей прем'єр від нових ультраправих. і він дуже проти слабкої міграційної політики, яка була при минулій владі.
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20.09.2024 07:04 Відповісти
Дік Схооф - беспартійний. Його кандидатура - компроміс між чотирма партіями, що входять до нинішньої коаліції.
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20.09.2024 08:20 Відповісти
ну це вже деталі так би мовити. головні у цій коаліції - це праві Герта Вілдерса, які набрали найбільше голосів на виборах. тож до їхньої політики щодо міграційних процесів точно будуть прислухатися.
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20.09.2024 08:23 Відповісти
Це потрібно зробити по всьому ЄС. А то жлоби срані понавибирали клоунів до влади які війну привели, а самі тепер порозбігалися по Нідерладам і смердять звідти - "ну і ваюй са СВАИМ зеленским!!!"
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20.09.2024 06:39 Відповісти
людина має право вибору у нас не срср
всі не сбегуть
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20.09.2024 06:45 Відповісти
А обов'язки людина має?
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20.09.2024 07:14 Відповісти
життя важніше за всі закони, бо мертвому вони вже не цікаві
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20.09.2024 07:15 Відповісти
Звідки ти раба строчиш? Хтось намертво стоїть перед ворогом, а ми повинні зрозуміти тих, хто тут нахапав грошей та здриснув, бо його життя важніше за всі закони??? Та іди ти в дупу, тварюка!
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20.09.2024 08:40 Відповісти
не починай діскусію з кидання лайном, ти себе в першу чергу принижуєш
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20.09.2024 08:51 Відповісти
хто нахапав грошей? усі біженці?
не змішуй до купи усі питання

щодо крадіїв у мене позиція проста - витягати їх з монако тишком нишком та повертати на суд, благо спеців в нас достатньо 😁
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20.09.2024 08:53 Відповісти
Ті специ самі по накупляли квартири по 220 кв м в елітних будинках у Києві на зарплати в 500 євро. Не смішіть. Мафіозний уряд . Все тільки погіршується.
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20.09.2024 09:02 Відповісти
а хто тоді кацапів прибаранює?
не всі там таки

до того ж можна з крадія стягнути на місці, вони вміють умовляти 😁
екстений допит - там є таке тренування
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20.09.2024 09:09 Відповісти
Не приплітайтесюди військових.
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20.09.2024 09:18 Відповісти
куди сюди, яких військових, ви про шо
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20.09.2024 09:23 Відповісти
В 2019 кричали "уважайте наш вибор" помниться
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20.09.2024 07:20 Відповісти
Та такий як ти бачу навоював))))
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20.09.2024 07:47 Відповісти
Уявити не можу, чим можна заохотити повернутись в країну, де крім війни, країною керує невідоме кримінальне угрупування, роль президента виконує інфантильний шут і все це добровільно обрав на виборах мудрий народ, де троє з чотирьох це долбойоби
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20.09.2024 06:42 Відповісти
Я військовослужбовець, але мій син ніколи не повернеться в Україну. Щоб не пиз-діла всяка зелена погань.
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20.09.2024 06:43 Відповісти
ви праві, дякую за службу
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20.09.2024 06:46 Відповісти
так в нас вже ліголайз
чого їм там сидіти 😁
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20.09.2024 06:49 Відповісти
Все більше і все частіше лунають подібні заяви. спочатку від регіональних політиків, депутатів, тепер вже на рівні міністрів, прем'єрів. далі мабуть будуть ставити питання на рівні Єрокомісії. депортувати їх назад в Україну - це порушення європейського законодавства. цього вони робити не будуть. проте можуть розробити механізми рекрутингу/мобілізації чоловіків і вже після підготовки у європейських навчальних центрах відправляти їх в Україну як українських військовослужбовців. і це не буде називатися депортацією, тобто не буде порушене європейське законодавство.
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20.09.2024 06:59 Відповісти
так вони ще кудись чухнуть
вода дорогу знайде(с)

якщо людина боїться померти або скалічитись, ви не змусите її воювати
життя одне і кожен вправі вирішувати як його прожити!

за це саме воює Україна
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20.09.2024 07:09 Відповісти
Україна воює за те, щоб залишитись на політичній карті світу, вона воює за своє виживання і існування. Та всі бояться померти чи скалічитись. проте не всі втекли з України, щоб там ховатись за європейськими правами.
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20.09.2024 08:01 Відповісти
згоден, всі не втечуть
вони й переможуть!
а ті - вернуться, якщо, потім...
але їм буде соромно
залиште їх у спокою
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20.09.2024 08:29 Відповісти
та з таким підходом не факт, що буде потім куди повератися..
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20.09.2024 09:41 Відповісти
їм не буде соромно. Вони свою совість подали в 1му класі.
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22.09.2024 00:17 Відповісти
Для этого в НИдерландах придётся создать филиалы ВЛК и ТЦК из зелёных "спецов".
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20.09.2024 07:09 Відповісти
Я повертав би особливо тих, хто голосував по приколу, тим самим можливо призвівши до широкомасштабного вторгнення. Ці люди мають повністю насолодитися свиїм вибором. А тепер по суті. Щоб відправляти українських чоловіків на війну (а саме таким є повернення їх в Україну), потрібно донайменше дати їм зброю, амуніцію, техніку і дозвіл використовувати це все без жодних обмежень. Тоді це повернення не буде мати вигляд принесення в жертву заради міфічного миру.
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20.09.2024 07:21 Відповісти
Нажаль, в нас вибори таємні. А буоо б непогано, оприлюднити списки тих, хто голосував..але нажаль..
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20.09.2024 07:55 Відповісти
Оце правильно. .. по вашому ...Оприлюднити списки ....поставити на вид.....
Ось саме такі як ви при совдепії були стукачами і сексотами
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20.09.2024 08:07 Відповісти
Ааа..так то ви за зе! голосували, а тепер сцитесь?

І до чого тут стукачі та сексоти? В Раді он голосування не таємне.

Не судіть по собі.
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20.09.2024 09:22 Відповісти
На жаль....
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20.09.2024 08:16 Відповісти
Як іх повернеш? - переідуть в Бельгію - якшо и там стане некамільфо - в Швеицарію ..............
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20.09.2024 07:34 Відповісти
Переїхати можуть,але біженство вже не зможуть оформити на новому місці. Такий закон прийняв ЄС нещодавно.
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20.09.2024 09:14 Відповісти
Попробують працювати
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20.09.2024 10:09 Відповісти
А як будуть повертати? Мігок на глову і в бус чи. більш цивілізованим способом?
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20.09.2024 07:46 Відповісти
В статті написано, що будуть заохочувати. Чи ви жопою читаєте?
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20.09.2024 08:23 Відповісти
Жопою читати - я такє це не чув
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20.09.2024 12:23 Відповісти
Читаю про погіршення ситуації на Донбасі, думаю,а навіщо була авантюра з Курщиною,коли свої землі в окупації, з Курщини запускають ракети і дрони по Україні ,а оп замість реагувати на проблеми, сердиться к донорами,пише якийсь мир,ось ось ось для Байдена і тупо бреше,що хтось прийде воювати за них.
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20.09.2024 07:50 Відповісти
Хитрови*бані еуропейці хотять собі продовжити сите й спокійне буття за рахунок життів українців.
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20.09.2024 08:25 Відповісти
Вони зелю з дєрмаком вам у президенти не обирали. Їхня політична еліта має відповідну освіту, знання та принципи. А наша - жлоби з купленими дипломами.
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20.09.2024 09:08 Відповісти
А с какого они должны принимать у себя молодых бездельников, сколько их устроились на работу?
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20.09.2024 11:30 Відповісти
Халява завжди закінчується
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20.09.2024 08:34 Відповісти
Гнать ухилянтів з усіх країн грузить як тварин у скотовози і везти під запоріжжя покровськ сволота ховаються чекають подачки пі ри не чоловіки
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20.09.2024 09:16 Відповісти
Що б там не говорили різні політики, ЄС нікого примусово не буде видворяти в Україну.
Багато вони, наприклад, сирійців, які тікали від війни, вигнали додому?
Прикладів безліч.

Тому не варто збуджуватися - люди зробили свій вибір і мали на це право.
Кожен повинен відповідати за себе, а не розказувати іншим як їм жити.
Мертвим територіальна цілісність країни до одного місця.
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20.09.2024 09:23 Відповісти
Чуваки, ви чого? Мова про заохочення до повернення: я думаю, всіх українців в цілому, не тільки чоловіків. Норвегія вже якось висунула таку ініціятиву і це для того, щоб сяк-так підвищити кількість населення. Нас лишилося тільки 25 млн в межах України, думайте хоч трішки😒
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20.09.2024 10:18 Відповісти
Нє, нічо такого тут публічно не обговорюють. Може чувак висказав свою особисту думку, але ніяких процессів, які б натякали, шо когось кудись виставлять, немає. Тут мароканців з сірійцями виставити не можуть.
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20.09.2024 11:10 Відповісти
А сотні тисяч негрів, арабів, пакистанців, індусів, азіатів всіх сортів і кольорів, вони повернути - не хочуть????
Але ж ні, зовсім забув, в іхніх краінах війни - НЕМА!!!!
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20.09.2024 11:45 Відповісти
Що ж вони сірійців домой не повертають? короче всіх украінців а убоі, воювати с парашею пока свята Європа наблюдає. Тенденція вже зрозуміла, зараз шукають засоби втілення
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20.09.2024 11:48 Відповісти
Новина маячня, нічого не буде.
Новина для урапатрілтів Зеленського.
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20.09.2024 14:35 Відповісти
 
 