Нідерланди хочуть повернути українських чоловіків призовного віку додому

У Нідерландах шукають важелі, які допоможуть повернути додому військовозобов’язаних українських чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на видання De Volkskrant, про це під час обговорення міграційної політики у парламенті заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Він наголосив, що про силові методи не йдеться, скоріше це буде заохочення до дій. Політик підкреслив, що у цьому питанні треба бути "надзвичайно обережним".

При цьому не зазначалися і строки повернення українців додому. Поки говорили лише про необхідність розробки механізму повернення.

У виданні зазначили, що станом на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тисяч українських чоловіків призовного віку. Загалом у муніципалітетах країни було зареєстровано близько 39 тисяч чоловіків з України. При цьому кількість жінок, які знайшли прихисток у Нідерландах, складає 63 тисячі.

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Нагадаємо, влітку президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість примусового повернення громадян України з-за кордону. Він зазначив, що країні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.