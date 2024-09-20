Нідерланди хочуть повернути українських чоловіків призовного віку додому
У Нідерландах шукають важелі, які допоможуть повернути додому військовозобов’язаних українських чоловіків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на видання De Volkskrant, про це під час обговорення міграційної політики у парламенті заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.
Він наголосив, що про силові методи не йдеться, скоріше це буде заохочення до дій. Політик підкреслив, що у цьому питанні треба бути "надзвичайно обережним".
При цьому не зазначалися і строки повернення українців додому. Поки говорили лише про необхідність розробки механізму повернення.
У виданні зазначили, що станом на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тисяч українських чоловіків призовного віку. Загалом у муніципалітетах країни було зареєстровано близько 39 тисяч чоловіків з України. При цьому кількість жінок, які знайшли прихисток у Нідерландах, складає 63 тисячі.
Нагадаємо, влітку президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість примусового повернення громадян України з-за кордону. Він зазначив, що країні потрібно повернути доросле населення, студентів і дітей в Україну без примусу.
Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.
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***, вот как мне так юморно научиться реагировать на таких ******* как Mike Lmi?
щоб захищати єрмачків, татаравих, баканаФФих, навінскіх, бужанскіх, добкіних, дубінскіх, бойків, баб юль та інших адептів руZZкого міра.... біля корита.
А бачь як цього слимака пердолить від поравди.
От наприклад один поц з Тернопільштни здристнув до Канади. Наколядував на лохах бабла і від "поганого" життя до Канади. По призвищю Притула.
всі не сбегуть
не змішуй до купи усі питання
щодо крадіїв у мене позиція проста - витягати їх з монако тишком нишком та повертати на суд, благо спеців в нас достатньо 😁
не всі там таки
до того ж можна з крадія стягнути на місці, вони вміють умовляти 😁
екстений допит - там є таке тренування
чого їм там сидіти 😁
вода дорогу знайде(с)
якщо людина боїться померти або скалічитись, ви не змусите її воювати
життя одне і кожен вправі вирішувати як його прожити!
за це саме воює Україна
вони й переможуть!
а ті - вернуться, якщо, потім...
але їм буде соромно
залиште їх у спокою
Ось саме такі як ви при совдепії були стукачами і сексотами
І до чого тут стукачі та сексоти? В Раді он голосування не таємне.
Не судіть по собі.
Багато вони, наприклад, сирійців, які тікали від війни, вигнали додому?
Прикладів безліч.
Тому не варто збуджуватися - люди зробили свій вибір і мали на це право.
Кожен повинен відповідати за себе, а не розказувати іншим як їм жити.
Мертвим територіальна цілісність країни до одного місця.
Але ж ні, зовсім забув, в іхніх краінах війни - НЕМА!!!!
Новина для урапатрілтів Зеленського.