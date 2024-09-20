Нидерланды хотят вернуть украинских мужчин призывного возраста домой

В Нидерландах ищут рычаги, которые помогут вернуть домой военнообязанных украинских мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание De Volkskrant, об этом во время обсуждения миграционной политики в парламенте заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Он отметил, что о силовых методах речь не идет, скорее это будет поощрение к действиям. Политик подчеркнул, что в этом вопросе надо быть "чрезвычайно осторожным".

При этом не отмечались и сроки возвращения украинцев домой. Пока говорили лишь о необходимости разработки механизма возвращения.

В издании отметили, что по состоянию на осень прошлого года в Нидерландах проживало более 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Всего в муниципалитетах страны было зарегистрировано около 39 тысяч мужчин из Украины. При этом количество женщин, которые нашли приют в Нидерландах, составляет 63 тысячи.

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Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность принудительного возвращения граждан Украины из-за границы. Он отметил, что стране нужно вернуть взрослое население, студентов и детей в Украину без принуждения.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их поле, возрасте, военнообязанности, невозможно.