Нидерланды хотят вернуть украинских мужчин призывного возраста домой
В Нидерландах ищут рычаги, которые помогут вернуть домой военнообязанных украинских мужчин.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание De Volkskrant, об этом во время обсуждения миграционной политики в парламенте заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.
Он отметил, что о силовых методах речь не идет, скорее это будет поощрение к действиям. Политик подчеркнул, что в этом вопросе надо быть "чрезвычайно осторожным".
При этом не отмечались и сроки возвращения украинцев домой. Пока говорили лишь о необходимости разработки механизма возвращения.
В издании отметили, что по состоянию на осень прошлого года в Нидерландах проживало более 19 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Всего в муниципалитетах страны было зарегистрировано около 39 тысяч мужчин из Украины. При этом количество женщин, которые нашли приют в Нидерландах, составляет 63 тысячи.
Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность принудительного возвращения граждан Украины из-за границы. Он отметил, что стране нужно вернуть взрослое население, студентов и детей в Украину без принуждения.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их поле, возрасте, военнообязанности, невозможно.
Пожалуйста, подождите...
***, вот как мне так юморно научиться реагировать на таких ******* как Mike Lmi?
щоб захищати єрмачків, татаравих, баканаФФих, навінскіх, бужанскіх, добкіних, дубінскіх, бойків, баб юль та інших адептів руZZкого міра.... біля корита.
А бачь як цього слимака пердолить від поравди.
От наприклад один поц з Тернопільштни здристнув до Канади. Наколядував на лохах бабла і від "поганого" життя до Канади. По призвищю Притула.
всі не сбегуть
не змішуй до купи усі питання
щодо крадіїв у мене позиція проста - витягати їх з монако тишком нишком та повертати на суд, благо спеців в нас достатньо 😁
не всі там таки
до того ж можна з крадія стягнути на місці, вони вміють умовляти 😁
екстений допит - там є таке тренування
чого їм там сидіти 😁
вода дорогу знайде(с)
якщо людина боїться померти або скалічитись, ви не змусите її воювати
життя одне і кожен вправі вирішувати як його прожити!
за це саме воює Україна
вони й переможуть!
а ті - вернуться, якщо, потім...
але їм буде соромно
залиште їх у спокою
Ось саме такі як ви при совдепії були стукачами і сексотами
І до чого тут стукачі та сексоти? В Раді он голосування не таємне.
Не судіть по собі.
Багато вони, наприклад, сирійців, які тікали від війни, вигнали додому?
Прикладів безліч.
Тому не варто збуджуватися - люди зробили свій вибір і мали на це право.
Кожен повинен відповідати за себе, а не розказувати іншим як їм жити.
Мертвим територіальна цілісність країни до одного місця.
Але ж ні, зовсім забув, в іхніх краінах війни - НЕМА!!!!
Новина для урапатрілтів Зеленського.