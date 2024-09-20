УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12846 відвідувачів онлайн
Новини
3 937 38
Мексика (96) путін (23317)

Путін не поїде до Мексики на інавгурацію президентки Шейнбаум, - МЗС РФ

Путін не поїде до Мексики

Російський диктатор Володимир Путін не полетить до Мексики на інавгурацію обраної президентки Клаудії Шейнбаум, замість нього на урочисту церемонію вирушить призначений представник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RTVI розповів директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін.

Як зазначається, офіційне запрошення на інавгурацію мексиканської президентки, яку заплановано на 1 жовтня, Путіну направили в серпні.

"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це. Президент РФ призначив свого представника, про що ми мексиканців належним чином поінформували. Там буде представник президента, який представлятиме главу нашої держави", - повідомив Щетинін.

А його словами, "Москва діє відповідно до існуючої протокольної практики та тих зобов'язань, які є у російського лідера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати ордери на арешт Путіна та деяких його посадовців, видані МКС

Нагадаємо, Мексика запросила російського диктатора Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Згодом Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Шейнбаум, оскільки країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Слідом за цим Європейський Союз також попросив Мексику заарештувати російського правителя Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум.

Своєю чергою чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не зможе заарештувати кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна ще минулого року через депортацію українських дітей до РФ. Таким чином він може бути заарештований у країнах-учасницях Римського статуту.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
***** з дитинства був бздуном
показати весь коментар
20.09.2024 13:28
+10
Очко не залізне
показати весь коментар
20.09.2024 13:29
+4
там англосакси рядом,можуть і причпокнуть) краще ще разок в моголію мотнутись там безпечніше майже як колись Олександру Невському
показати весь коментар
20.09.2024 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** з дитинства був бздуном
показати весь коментар
20.09.2024 13:28 Відповісти
Точніше бздлива бункерна плешива моль.
показати весь коментар
20.09.2024 13:35 Відповісти
лілі-пукін - кулі
показати весь коментар
20.09.2024 13:36 Відповісти
Бздуном ***** й здохне.
показати весь коментар
20.09.2024 13:45 Відповісти
Очко не залізне
показати весь коментар
20.09.2024 13:29 Відповісти
там англосакси рядом,можуть і причпокнуть) краще ще разок в моголію мотнутись там безпечніше майже як колись Олександру Невському
показати весь коментар
20.09.2024 13:31 Відповісти
Бо поїзди до Мексики чомусь не ходють..
показати весь коментар
20.09.2024 13:54 Відповісти
плять, доведеться картелю замовлення відміняти
показати весь коментар
20.09.2024 13:32 Відповісти
***** ось бачиш яке ти *****, а думає що цар 🤣
показати весь коментар
20.09.2024 13:35 Відповісти
Бажання - Мачо, дійсність - Чмо....
показати весь коментар
20.09.2024 13:37 Відповісти
Невже всі двійники помирали від старості?
показати весь коментар
20.09.2024 13:37 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 13:38 Відповісти
В Тарапєц хай з'їздить. Там ще не все догоріло...
показати весь коментар
20.09.2024 13:39 Відповісти
Мексика геть не захищена від "сюрпризів". Тому цей кумедний (Л)обрадор і "запрошував", знаючи, що х-ло не сунеться...
показати весь коментар
20.09.2024 13:40 Відповісти
це не Монголія, мексіканці гарячі і не передбачувані, ще пристрелять, коли після предявлення ордера побіжить ховатися до свого літака...
показати весь коментар
20.09.2024 13:40 Відповісти
Пісь.
показати весь коментар
20.09.2024 13:42 Відповісти
по порядку:

- клаудія шейнбаум не поїде до Києва, бо "продовжуватиме політику нейтралітету і невтручання у зовнішні відносини"

- путіна запросили на інаугурацію, а зе ні, бо це такий мексиканський нейтралітет.

- мексика не арештовуватиме путіна, бо путін їм важливіше за римський статут і, як сказав їх през, "це не від нас залежить" .

підсумовуючи: не злити москву і навіть задобрювати - це нейтралітет, все інше - втягування мексики у зовнішні відносини .
показати весь коментар
20.09.2024 13:42 Відповісти
Ну от і Мексиці "всьо"... Вона вже проголосила що "нікому нічого не винна"?
показати весь коментар
20.09.2024 13:43 Відповісти
Там дуже сильні наркоділерські і відверто бандитські клани. Їм можуть проплатити і ні мексіканська поліція ні армія, карліка не спасуть.
показати весь коментар
20.09.2024 13:44 Відповісти
Бздошно. За забором ЦРУ.
показати весь коментар
20.09.2024 13:46 Відповісти
Та й нащо мексиканським мачо цей хер собачий
показати весь коментар
20.09.2024 13:48 Відповісти
"Злякався, ***.аний ссикун" (Митець)
показати весь коментар
20.09.2024 13:55 Відповісти
А шо, ***** сосцав?
показати весь коментар
20.09.2024 13:57 Відповісти
Заради ***** ""; а тут в неї облом...
показати весь коментар
20.09.2024 13:58 Відповісти
Второй раз не обязательно получится.
показати весь коментар
20.09.2024 13:59 Відповісти
а, прикиньте, що приїхав, але випадково трагічно загинув в перестрільці між картелями.
і чємоданчік, десь зник.
показати весь коментар
20.09.2024 14:00 Відповісти
В нього різні чємоданчики. На один з них воно ходить. Якщо цей потрапить, тоді кабальєри в захваті не будуть
показати весь коментар
20.09.2024 14:15 Відповісти
сцыкотно?
показати весь коментар
20.09.2024 14:01 Відповісти
Боится что назад не пустят.
показати весь коментар
20.09.2024 14:07 Відповісти
Нет уверенности, что не окажется в лапах гринго. Амигос могут подсуетить капкан ))
показати весь коментар
20.09.2024 14:10 Відповісти
"А що там в Мексиці ?" /питає заручник, маючи на увазі. чого його туди вивозять/ - "Мексиканці" /відповідає бандит/. Діалог з одного з бойовиків -вестернів.
показати весь коментар
20.09.2024 14:19 Відповісти
Не по ***** сомбреро, ще уїбе, шо ті пейджери .....
показати весь коментар
20.09.2024 14:21 Відповісти
Трех метровый кактус ему в очко!
показати весь коментар
20.09.2024 14:29 Відповісти
"путін" - це вигаданне прізвище. на пітторосії іванов, пєтров, міхайлов.

а "путін" - це вигадане. як справжнє прізвище цього полудурка?
показати весь коментар
20.09.2024 15:02 Відповісти
Куди ця паскуда нациська поїде воно так боїтся за свою погану шкуру ,коли ти вже здохнеш мільйони українців благають ?
показати весь коментар
20.09.2024 15:04 Відповісти
Це страшне повідомлення шокувало і засмутило мексиканський народ. Небачені напади вираження скорботи жителів Мехіко, плачучі мексиканці від розпачу розривають на собі пончо і топчуть ногами самбреро, навіть вуличні торговці наркотиками роздають свій товар
тим, хто потребує, що б хоч якось полегшити біль від горя, що спіткало Мексику. О сонцеликий за що ти нас залишив ???
показати весь коментар
20.09.2024 15:15 Відповісти
Цензор, а нахіба ви пхаєте сюди світлину х@@ла?
показати весь коментар
20.09.2024 16:25 Відповісти
Нехай гнойний карлик застрелиться в своєму сраному чемодані!
показати весь коментар
20.09.2024 19:40 Відповісти
 
 