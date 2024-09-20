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Мексика (102) путин (30482)

Путин не поедет в Мексику на инаугурацию президента Шейнбаум, - МИД РФ

Путін не поїде до Мексики

Российский диктатор Владимир Путин не полетит в Мексику на инаугурацию избранного президента Клаудии Шейнбаум, вместо него на торжественную церемонию отправится назначенный представитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью RTVI рассказал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Как отмечается, официальное приглашение на инаугурацию мексиканского президента, которая запланирована на 1 октября, Путину направили в августе.

"Мы такое приглашение получили, мы благодарны мексиканской стороне за это. Президент РФ назначил своего представителя, о чем мы мексиканцев должным образом проинформировали. Там будет представитель президента, который будет представлять главу нашего государства", - сообщил Щетинин.

По его словам, "Москва действует в соответствии с существующей протокольной практикой и тем обязательствам, которые есть у российского лидера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС призвал государства, ратифицировавшие Римский статут, выполнять ордера на арест Путина и некоторых его должностных лиц, выданные МУС

Напомним, Мексика пригласила российского диктатора Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Впоследствии Украина попросила Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента Шейнбаум, поскольку страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Вслед за этим Европейский Союз также попросил Мексику арестовать российского правителя Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум.

В свою очередь действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не сможет арестовать кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что МУС выдал ордер на арест Путина еще в прошлом году из-за депортации украинских детей в РФ. Таким образом он может быть арестован в странах-участницах Римского статута.
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Топ комментарии
+13
***** з дитинства був бздуном
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20.09.2024 13:28
+10
Очко не залізне
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20.09.2024 13:29
+4
там англосакси рядом,можуть і причпокнуть) краще ще разок в моголію мотнутись там безпечніше майже як колись Олександру Невському
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20.09.2024 13:31
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***** з дитинства був бздуном
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20.09.2024 13:28 Ответить
Точніше бздлива бункерна плешива моль.
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20.09.2024 13:35 Ответить
лілі-пукін - кулі
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20.09.2024 13:36 Ответить
Бздуном ***** й здохне.
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20.09.2024 13:45 Ответить
Очко не залізне
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20.09.2024 13:29 Ответить
там англосакси рядом,можуть і причпокнуть) краще ще разок в моголію мотнутись там безпечніше майже як колись Олександру Невському
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20.09.2024 13:31 Ответить
Бо поїзди до Мексики чомусь не ходють..
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20.09.2024 13:54 Ответить
плять, доведеться картелю замовлення відміняти
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20.09.2024 13:32 Ответить
***** ось бачиш яке ти *****, а думає що цар 🤣
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20.09.2024 13:35 Ответить
Бажання - Мачо, дійсність - Чмо....
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20.09.2024 13:37 Ответить
Невже всі двійники помирали від старості?
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20.09.2024 13:37 Ответить
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20.09.2024 13:38 Ответить
В Тарапєц хай з'їздить. Там ще не все догоріло...
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20.09.2024 13:39 Ответить
Мексика геть не захищена від "сюрпризів". Тому цей кумедний (Л)обрадор і "запрошував", знаючи, що х-ло не сунеться...
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20.09.2024 13:40 Ответить
це не Монголія, мексіканці гарячі і не передбачувані, ще пристрелять, коли після предявлення ордера побіжить ховатися до свого літака...
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20.09.2024 13:40 Ответить
Пісь.
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20.09.2024 13:42 Ответить
по порядку:

- клаудія шейнбаум не поїде до Києва, бо "продовжуватиме політику нейтралітету і невтручання у зовнішні відносини"

- путіна запросили на інаугурацію, а зе ні, бо це такий мексиканський нейтралітет.

- мексика не арештовуватиме путіна, бо путін їм важливіше за римський статут і, як сказав їх през, "це не від нас залежить" .

підсумовуючи: не злити москву і навіть задобрювати - це нейтралітет, все інше - втягування мексики у зовнішні відносини .
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20.09.2024 13:42 Ответить
Ну от і Мексиці "всьо"... Вона вже проголосила що "нікому нічого не винна"?
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20.09.2024 13:43 Ответить
Там дуже сильні наркоділерські і відверто бандитські клани. Їм можуть проплатити і ні мексіканська поліція ні армія, карліка не спасуть.
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20.09.2024 13:44 Ответить
Бздошно. За забором ЦРУ.
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20.09.2024 13:46 Ответить
Та й нащо мексиканським мачо цей хер собачий
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20.09.2024 13:48 Ответить
"Злякався, ***.аний ссикун" (Митець)
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20.09.2024 13:55 Ответить
А шо, ***** сосцав?
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20.09.2024 13:57 Ответить
Заради ***** ""; а тут в неї облом...
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20.09.2024 13:58 Ответить
Второй раз не обязательно получится.
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20.09.2024 13:59 Ответить
а, прикиньте, що приїхав, але випадково трагічно загинув в перестрільці між картелями.
і чємоданчік, десь зник.
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20.09.2024 14:00 Ответить
В нього різні чємоданчики. На один з них воно ходить. Якщо цей потрапить, тоді кабальєри в захваті не будуть
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20.09.2024 14:15 Ответить
сцыкотно?
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20.09.2024 14:01 Ответить
Боится что назад не пустят.
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20.09.2024 14:07 Ответить
Нет уверенности, что не окажется в лапах гринго. Амигос могут подсуетить капкан ))
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20.09.2024 14:10 Ответить
"А що там в Мексиці ?" /питає заручник, маючи на увазі. чого його туди вивозять/ - "Мексиканці" /відповідає бандит/. Діалог з одного з бойовиків -вестернів.
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20.09.2024 14:19 Ответить
Не по ***** сомбреро, ще уїбе, шо ті пейджери .....
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20.09.2024 14:21 Ответить
Трех метровый кактус ему в очко!
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20.09.2024 14:29 Ответить
"путін" - це вигаданне прізвище. на пітторосії іванов, пєтров, міхайлов.

а "путін" - це вигадане. як справжнє прізвище цього полудурка?
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20.09.2024 15:02 Ответить
Куди ця паскуда нациська поїде воно так боїтся за свою погану шкуру ,коли ти вже здохнеш мільйони українців благають ?
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20.09.2024 15:04 Ответить
Це страшне повідомлення шокувало і засмутило мексиканський народ. Небачені напади вираження скорботи жителів Мехіко, плачучі мексиканці від розпачу розривають на собі пончо і топчуть ногами самбреро, навіть вуличні торговці наркотиками роздають свій товар
тим, хто потребує, що б хоч якось полегшити біль від горя, що спіткало Мексику. О сонцеликий за що ти нас залишив ???
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20.09.2024 15:15 Ответить
Цензор, а нахіба ви пхаєте сюди світлину х@@ла?
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20.09.2024 16:25 Ответить
Нехай гнойний карлик застрелиться в своєму сраному чемодані!
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20.09.2024 19:40 Ответить
 
 