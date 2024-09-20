Енергетика, бомбосховища, зброя: Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що наданий Єврокомісією кредит у 35 млрд євро планують витратити, зокрема на енергетику, бомбосховища та придбання вітчизняної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах - це великий дефіцит для нас", - пояснив президент.

Також, заявив Зеленський, гроші витрачатимуться на зброю, передусім українського виробництва.

"Дрони далекобійні, ракети. Наші дрони далекобійні сьогодні вражають ворога. Вони дешевші, ніж у наших партнерів, але ми вдячні партнерами за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. Тому частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі", - додав глава держави.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.

Також фон дер Ляєн зазначала, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.

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