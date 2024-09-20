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Енергетика, бомбосховища, зброя: Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС

Зеленський розповів, куди витратять 35 млрд євро від ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що наданий Єврокомісією кредит у 35 млрд євро планують витратити, зокрема на енергетику, бомбосховища та придбання вітчизняної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах - це великий дефіцит для нас", - пояснив президент.

Також, заявив Зеленський, гроші витрачатимуться на зброю, передусім українського виробництва. 

"Дрони далекобійні, ракети. Наші дрони далекобійні сьогодні вражають ворога. Вони дешевші, ніж у наших партнерів, але ми вдячні партнерами за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. Тому частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі", - додав глава держави.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.

Також фон дер Ляєн зазначала, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.

Читайте: Щодня РФ випускає по Україні щонайменше 100 КАБів, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+21
Краще б ти пішов...!
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20.09.2024 14:43
+13
Зелені запланували:
На 14,3 млрд гривень ЗРОСТУТЬ витрати на утримання всіх органів державної влади.
Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
Найбільше видатки зростуть:
- на ПРОКУРАТУРУ - плюс 3,56 млрд грн;
- на ПОДАТКОВУ - плюс 3,17 млрд грн;
- на ФОНД ДЕРЖМАЙНА - плюс 2,07 млрд грн;
- на СУДИ - плюс 1,64 млрд грн;
- на БЕБ - плюс 0,6 млрд грн.
Водночас Уряд заморозив соціальні стандарти - індексація пенсій та інших виплат не відбудеться. А на освіту видатки зменшаться.
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20.09.2024 14:45
+8
А можна контроль за цими грошами впровадити і всіх, хто хоч євроцент вкрав садити у в'язницю у ЄС?
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20.09.2024 14:43
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Краще б ти пішов...!
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20.09.2024 14:43 Відповісти
Енергетика дааааа,там не пахане поле🤔🤑
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20.09.2024 17:22 Відповісти
А можна контроль за цими грошами впровадити і всіх, хто хоч євроцент вкрав садити у в'язницю у ЄС?
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20.09.2024 14:43 Відповісти
У в'язницю ЄС, але з нашими умовами. А то сидіти будуть як на курорті.
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20.09.2024 15:07 Відповісти
Ну. В ЄС є різні тюрми.
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20.09.2024 15:41 Відповісти
Не думаю, що за корупцію, там садять кудись в погану. Це ж не вбивство.
Хоча напевно залежить від країни. Я не спеціаліст 😁
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20.09.2024 23:17 Відповісти
Як бреше... як бреше... аж заслухатися можна!

Звісно, усім зрозуміло, що все це буде витрачено на асфальт, квіточки, престиж-авто, курорти, та просто доляри-у-багажнику, ...
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20.09.2024 14:44 Відповісти
А дороги ?!?
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20.09.2024 14:44 Відповісти
вот именно !

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20.09.2024 14:53 Відповісти
В Покровске планируют отремонтировать дороги на двух улицах за более 9,5 миллиона гривен: где именно....

19 Июн, 2024 !!!!!!! https://freeradio.com.ua/ru/author/b-komarovskyi/ Богдан Комаровський

в Покровську в червні ремонтували дороги, а в травні садили клумби.....

хтось за це відповів ?
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20.09.2024 14:57 Відповісти
А на клумби і озеленення Покровська гроші виділять?
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20.09.2024 15:08 Відповісти
Зелені запланували:
На 14,3 млрд гривень ЗРОСТУТЬ витрати на утримання всіх органів державної влади.
Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
Найбільше видатки зростуть:
- на ПРОКУРАТУРУ - плюс 3,56 млрд грн;
- на ПОДАТКОВУ - плюс 3,17 млрд грн;
- на ФОНД ДЕРЖМАЙНА - плюс 2,07 млрд грн;
- на СУДИ - плюс 1,64 млрд грн;
- на БЕБ - плюс 0,6 млрд грн.
Водночас Уряд заморозив соціальні стандарти - індексація пенсій та інших виплат не відбудеться. А на освіту видатки зменшаться.
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20.09.2024 14:45 Відповісти
Індексація пенсій буде.
Те що гроші підуть на підтримання держави, а саме органів її управління це цільком виправдано.
А ще найбільша, частина державних коштів піде на ЗСУ і озброєння. Що також є правильно.
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20.09.2024 14:59 Відповісти
Кількість населення скорочується а кількість органів управління і витрати на них ростуть і чим це виправдано по вашому?
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20.09.2024 16:16 Відповісти
Ви впевнені, що вони не скорочуються ще більшими темпами ніж кількість населення?
Подивіться статистику. Вас вона здивує.
В цих органах вакансій хмара. Можете спробувати цей хліб.
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20.09.2024 16:33 Відповісти
Покажіть мені статистику, тому що я бачив лише статистику від кабміна де вони відчитались про середню зарплату в 40 тис в держапараті..

і це мене дуже здивувало при середній зарплаті в промисловості в 20 тис
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20.09.2024 16:41 Відповісти
Якщо ви знайшли ці данні, мені не відомі, то знайдете і данні про лесятки тисяч вакансій на держслужбі.
А взагалі то середня зп держслужби 12 -17 тисяч.
Я не знаю, чи володієте ви знанням законів України, тому довожу до вашого відома, що той зто працює на вироюництві і не тільки, має право на роботу за сумісництвом і не одну а декілька. На відміну від них.держслужбовці НЕ мають права на жодну підроботку, бо це вже корупція.
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20.09.2024 17:05 Відповісти
Мають право працювати за сумісництвом на виробництві багато хто має право, а багато ні, а багато хто не може, бо основна робота є повного дня і завдань. держслужбовці також мають таке право - наприклад, викладати/вчити. звичайно, що якість більшості держслужбовців не витримує ніякої критики і про викладання чи інші творчі професії щодо них говорити не приходиться...

Так само як і оплата праці багатьох працівників в галузях економіки України не набагато більша за вказані цифри, однак відбувається в більш складних і відповідальних умовах.
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20.09.2024 17:48 Відповісти
Середня зарплата в 40 тис це офіційна заява кабміну, я знаю звідки така виплати додаткові правоохонним органам, керівникам управлінь і т.д.
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20.09.2024 18:57 Відповісти
Йде мова про центральні органи, тобто ті що на верхівці влади. Це 2% від загальної чисельності держслужбовців.
Якщо зарплату Кудрицько з премією в 40 мільйонів додати до зарплати рядового держслужбовця укренерго, то в середньому в них буде не по одному мійону на душу, як в анекдоті про того хто їсть віключно капусту і того хто їсть м'ясо, а в середньому влни їдять голубці.

Держслужба має бути сильної, як і армія крапка.
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20.09.2024 21:05 Відповісти
ні мова йде і про області, не розповідайте казок... всі отримують виплати великі з керівництва в різних структурах
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20.09.2024 21:24 Відповісти
Єрмаку щось перепаде?
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20.09.2024 14:46 Відповісти
Братва гуляєт весєліца
Пасіба за подогрєв
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20.09.2024 14:47 Відповісти
Пріоритети дивні.
Спочатку зброя, потім енергетика, потім бомбосховища.
Але якщо красти- тоді зброя на останньому місці.
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20.09.2024 14:47 Відповісти
Він не сказав куди підуть. Він розповів куди мали б піти.
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20.09.2024 14:47 Відповісти
Бомбосховище - це сховище бомб. Аналогічно ми кажемо "книгосховище", "картосховище", "овочесховище" - тобто в першій основі слова називаємо предмет, який складуємо, ховаємо від негоди тощо. Теоретично "укриття з бомбами" могло би бути, тобто бомби "укрили" від людського ока.
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20.09.2024 14:52 Відповісти
воно ж пісюаніст малороскій, нівоно української мови не знає, ні його блювотне кодло. І ні смислу більшості слів, як українською мовою, так і по кацапськи. Воно знає: "какая разніца, бабло, бєлая дорожка. откат, занос, моі пацани" і т.п. набір слів
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20.09.2024 15:07 Відповісти
Ти що, знову по старим помийкам вештався? Всі давно зрозуміли, що це кацапське лайно для ідіотів
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20.09.2024 15:32 Відповісти
В даному випадку ***** і не треба напрягати своє фсб , включив телевізор і дивись пресконференції зеленського .
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20.09.2024 15:11 Відповісти
*****! - якии розпил! - контролю ж немає
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20.09.2024 15:17 Відповісти
рученятка вже тремтять , а він розповідає для довірливих баранів на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС ...
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20.09.2024 15:20 Відповісти
5 міліардів піде на все що вони перераховують а 30 міліардів розділять між собою і запхнуть їх в обшори. А ми і наші діти будемо ці гроші віддавати. Такого злодійства, корупції і бандетизму не було при жодному ппрезиденту. А що там говорити вони в кілька раз перевершили януовича.
Вони прийшли знищити Україну - це чітко сказав Степан Хмараі це правда.
Вони будуть тягнути з війною як подовше - бо знають що їм і їхнім слуга світить довічне. Не розумію наших хлопців що не діють як мають діяти у військовий час. Поки вони не знищили нас по потрібно знищувати їх.
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20.09.2024 15:25 Відповісти
Какие "мы" курва зеленая! Ты уже полгода как не президент! Будут тратить кого выберем на твое место, а тебе **** место в лучшем случае в тюрячку в худжем на каштане висеть рядом с твоим проху*ловским офисом.
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20.09.2024 15:33 Відповісти
5 єфак-тівних мінєджерів
а потім Енергетика, бомбосховища, зброя: Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС
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20.09.2024 15:40 Відповісти
A що, дороги нa шостому році прaвління вже не приоритет?
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20.09.2024 16:14 Відповісти
Нє, навішо нам ремонтувати дороги, краще ремонтуватимемо розбиті на тих дорогах машини.
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20.09.2024 17:42 Відповісти
Угу, а взимку виявиться, що у котелень навіть генераторів немає, що разом зі світлом (якого, даю гарантію, не буде, як і на початку років) пропадає опалення, а також вода. Побудують кілька пунктів незламності, кілька десятків бомбосховищ із барабанами, піаніно і душовими. А з усім іншим буде також як і від тих мільярдів, що витратили на захист ТЕЦ
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20.09.2024 16:20 Відповісти
Бомбосховища тіко обов'язково "з блекджеком і шлюхами" щоб були. Ну, там плазми повісьте, сковородки, барабани, ну, все як ви вмієте. Так шоб на зброю поменше лишилося.
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20.09.2024 17:37 Відповісти
.... ну і ще можна прибарахліцца ,не всім, але кільком патужним рішалам .
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20.09.2024 17:53 Відповісти
"Куплю сєбє костюм с отлівом і в Сочі!" (с)
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20.09.2024 18:30 Відповісти
потужно попрацюють
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20.09.2024 20:44 Відповісти
 
 