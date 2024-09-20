Енергетика, бомбосховища, зброя: Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС
Президент Володимир Зеленський заявив, що наданий Єврокомісією кредит у 35 млрд євро планують витратити, зокрема на енергетику, бомбосховища та придбання вітчизняної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах - це великий дефіцит для нас", - пояснив президент.
Також, заявив Зеленський, гроші витрачатимуться на зброю, передусім українського виробництва.
"Дрони далекобійні, ракети. Наші дрони далекобійні сьогодні вражають ворога. Вони дешевші, ніж у наших партнерів, але ми вдячні партнерами за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. Тому частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі", - додав глава держави.
Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.
Також фон дер Ляєн зазначала, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча напевно залежить від країни. Я не спеціаліст 😁
Звісно, усім зрозуміло, що все це буде витрачено на асфальт, квіточки, престиж-авто, курорти, та просто доляри-у-багажнику, ...
19 Июн, 2024 !!!!!!! https://freeradio.com.ua/ru/author/b-komarovskyi/ Богдан Комаровський
в Покровську в червні ремонтували дороги, а в травні садили клумби.....
хтось за це відповів ?
На 14,3 млрд гривень ЗРОСТУТЬ витрати на утримання всіх органів державної влади.
Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
Найбільше видатки зростуть:
- на ПРОКУРАТУРУ - плюс 3,56 млрд грн;
- на ПОДАТКОВУ - плюс 3,17 млрд грн;
- на ФОНД ДЕРЖМАЙНА - плюс 2,07 млрд грн;
- на СУДИ - плюс 1,64 млрд грн;
- на БЕБ - плюс 0,6 млрд грн.
Водночас Уряд заморозив соціальні стандарти - індексація пенсій та інших виплат не відбудеться. А на освіту видатки зменшаться.
Те що гроші підуть на підтримання держави, а саме органів її управління це цільком виправдано.
А ще найбільша, частина державних коштів піде на ЗСУ і озброєння. Що також є правильно.
Подивіться статистику. Вас вона здивує.
В цих органах вакансій хмара. Можете спробувати цей хліб.
і це мене дуже здивувало при середній зарплаті в промисловості в 20 тис
А взагалі то середня зп держслужби 12 -17 тисяч.
Я не знаю, чи володієте ви знанням законів України, тому довожу до вашого відома, що той зто працює на вироюництві і не тільки, має право на роботу за сумісництвом і не одну а декілька. На відміну від них.держслужбовці НЕ мають права на жодну підроботку, бо це вже корупція.
Так само як і оплата праці багатьох працівників в галузях економіки України не набагато більша за вказані цифри, однак відбувається в більш складних і відповідальних умовах.
Якщо зарплату Кудрицько з премією в 40 мільйонів додати до зарплати рядового держслужбовця укренерго, то в середньому в них буде не по одному мійону на душу, як в анекдоті про того хто їсть віключно капусту і того хто їсть м'ясо, а в середньому влни їдять голубці.
Держслужба має бути сильної, як і армія крапка.
Пасіба за подогрєв
Спочатку зброя, потім енергетика, потім бомбосховища.
Але якщо красти- тоді зброя на останньому місці.
Вони прийшли знищити Україну - це чітко сказав Степан Хмараі це правда.
Вони будуть тягнути з війною як подовше - бо знають що їм і їхнім слуга світить довічне. Не розумію наших хлопців що не діють як мають діяти у військовий час. Поки вони не знищили нас по потрібно знищувати їх.
а потім Енергетика, бомбосховища, зброя: Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС