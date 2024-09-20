Энергетика, бомбоубежища, оружие: Зеленский рассказал, на что пойдут 35 млрд евро кредита от ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что предоставленный Еврокомиссией кредит в 35 млрд евро планируют потратить, в частности на энергетику, бомбоубежища и приобретение отечественного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Эти 35 миллиардов мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту, на бомбоубежища для детей в школах, садиках, университетах - это большой дефицит для нас", - объяснил президент.
Также, заявил Зеленский, деньги будут тратиться на оружие, прежде всего украинского производства.
"Дроны дальнобойные, ракеты. Наши дроны дальнобойные сегодня поражают врага. Они дешевле, чем у наших партнеров, но мы благодарны партнерам за то качественное оружие, которое они вводят. Поэтому часть этих средств мы готовы тратить и на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве", - добавил глава государства.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.
Также фон дер Ляйен отмечала, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.
Пожалуйста, подождите...
Хоча напевно залежить від країни. Я не спеціаліст 😁
Звісно, усім зрозуміло, що все це буде витрачено на асфальт, квіточки, престиж-авто, курорти, та просто доляри-у-багажнику, ...
19 Июн, 2024 !!!!!!! https://freeradio.com.ua/ru/author/b-komarovskyi/ Богдан Комаровський
в Покровську в червні ремонтували дороги, а в травні садили клумби.....
хтось за це відповів ?
На 14,3 млрд гривень ЗРОСТУТЬ витрати на утримання всіх органів державної влади.
Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
Найбільше видатки зростуть:
- на ПРОКУРАТУРУ - плюс 3,56 млрд грн;
- на ПОДАТКОВУ - плюс 3,17 млрд грн;
- на ФОНД ДЕРЖМАЙНА - плюс 2,07 млрд грн;
- на СУДИ - плюс 1,64 млрд грн;
- на БЕБ - плюс 0,6 млрд грн.
Водночас Уряд заморозив соціальні стандарти - індексація пенсій та інших виплат не відбудеться. А на освіту видатки зменшаться.
Те що гроші підуть на підтримання держави, а саме органів її управління це цільком виправдано.
А ще найбільша, частина державних коштів піде на ЗСУ і озброєння. Що також є правильно.
Подивіться статистику. Вас вона здивує.
В цих органах вакансій хмара. Можете спробувати цей хліб.
і це мене дуже здивувало при середній зарплаті в промисловості в 20 тис
А взагалі то середня зп держслужби 12 -17 тисяч.
Я не знаю, чи володієте ви знанням законів України, тому довожу до вашого відома, що той зто працює на вироюництві і не тільки, має право на роботу за сумісництвом і не одну а декілька. На відміну від них.держслужбовці НЕ мають права на жодну підроботку, бо це вже корупція.
Так само як і оплата праці багатьох працівників в галузях економіки України не набагато більша за вказані цифри, однак відбувається в більш складних і відповідальних умовах.
Якщо зарплату Кудрицько з премією в 40 мільйонів додати до зарплати рядового держслужбовця укренерго, то в середньому в них буде не по одному мійону на душу, як в анекдоті про того хто їсть віключно капусту і того хто їсть м'ясо, а в середньому влни їдять голубці.
Держслужба має бути сильної, як і армія крапка.
Пасіба за подогрєв
Спочатку зброя, потім енергетика, потім бомбосховища.
Але якщо красти- тоді зброя на останньому місці.
Вони прийшли знищити Україну - це чітко сказав Степан Хмараі це правда.
Вони будуть тягнути з війною як подовше - бо знають що їм і їхнім слуга світить довічне. Не розумію наших хлопців що не діють як мають діяти у військовий час. Поки вони не знищили нас по потрібно знищувати їх.
а потім Енергетика, бомбосховища, зброя: Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС