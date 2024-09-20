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Зеленский (19029) помощь (7420)

Энергетика, бомбоубежища, оружие: Зеленский рассказал, на что пойдут 35 млрд евро кредита от ЕС

Зеленський розповів, куди витратять 35 млрд євро від ЄС

Президент Владимир Зеленский заявил, что предоставленный Еврокомиссией кредит в 35 млрд евро планируют потратить, в частности на энергетику, бомбоубежища и приобретение отечественного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Эти 35 миллиардов мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту, на бомбоубежища для детей в школах, садиках, университетах - это большой дефицит для нас", - объяснил президент.

Также, заявил Зеленский, деньги будут тратиться на оружие, прежде всего украинского производства.

"Дроны дальнобойные, ракеты. Наши дроны дальнобойные сегодня поражают врага. Они дешевле, чем у наших партнеров, но мы благодарны партнерам за то качественное оружие, которое они вводят. Поэтому часть этих средств мы готовы тратить и на противовоздушную оборону, которая производится не в нашем государстве", - добавил глава государства.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.

Также фон дер Ляйен отмечала, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.

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Топ комментарии
+21
Краще б ти пішов...!
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20.09.2024 14:43
+13
Зелені запланували:
На 14,3 млрд гривень ЗРОСТУТЬ витрати на утримання всіх органів державної влади.
Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
Найбільше видатки зростуть:
- на ПРОКУРАТУРУ - плюс 3,56 млрд грн;
- на ПОДАТКОВУ - плюс 3,17 млрд грн;
- на ФОНД ДЕРЖМАЙНА - плюс 2,07 млрд грн;
- на СУДИ - плюс 1,64 млрд грн;
- на БЕБ - плюс 0,6 млрд грн.
Водночас Уряд заморозив соціальні стандарти - індексація пенсій та інших виплат не відбудеться. А на освіту видатки зменшаться.
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20.09.2024 14:45
+8
А можна контроль за цими грошами впровадити і всіх, хто хоч євроцент вкрав садити у в'язницю у ЄС?
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20.09.2024 14:43
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Краще б ти пішов...!
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20.09.2024 14:43 Ответить
Енергетика дааааа,там не пахане поле🤔🤑
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20.09.2024 17:22 Ответить
А можна контроль за цими грошами впровадити і всіх, хто хоч євроцент вкрав садити у в'язницю у ЄС?
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20.09.2024 14:43 Ответить
У в'язницю ЄС, але з нашими умовами. А то сидіти будуть як на курорті.
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20.09.2024 15:07 Ответить
Ну. В ЄС є різні тюрми.
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20.09.2024 15:41 Ответить
Не думаю, що за корупцію, там садять кудись в погану. Це ж не вбивство.
Хоча напевно залежить від країни. Я не спеціаліст 😁
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20.09.2024 23:17 Ответить
Як бреше... як бреше... аж заслухатися можна!

Звісно, усім зрозуміло, що все це буде витрачено на асфальт, квіточки, престиж-авто, курорти, та просто доляри-у-багажнику, ...
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20.09.2024 14:44 Ответить
А дороги ?!?
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20.09.2024 14:44 Ответить
вот именно !

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20.09.2024 14:53 Ответить
В Покровске планируют отремонтировать дороги на двух улицах за более 9,5 миллиона гривен: где именно....

19 Июн, 2024 !!!!!!! https://freeradio.com.ua/ru/author/b-komarovskyi/ Богдан Комаровський

в Покровську в червні ремонтували дороги, а в травні садили клумби.....

хтось за це відповів ?
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20.09.2024 14:57 Ответить
А на клумби і озеленення Покровська гроші виділять?
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20.09.2024 15:08 Ответить
Зелені запланували:
На 14,3 млрд гривень ЗРОСТУТЬ витрати на утримання всіх органів державної влади.
Такі витрати складуть понад 130 млрд гривень.
Найбільше видатки зростуть:
- на ПРОКУРАТУРУ - плюс 3,56 млрд грн;
- на ПОДАТКОВУ - плюс 3,17 млрд грн;
- на ФОНД ДЕРЖМАЙНА - плюс 2,07 млрд грн;
- на СУДИ - плюс 1,64 млрд грн;
- на БЕБ - плюс 0,6 млрд грн.
Водночас Уряд заморозив соціальні стандарти - індексація пенсій та інших виплат не відбудеться. А на освіту видатки зменшаться.
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20.09.2024 14:45 Ответить
Індексація пенсій буде.
Те що гроші підуть на підтримання держави, а саме органів її управління це цільком виправдано.
А ще найбільша, частина державних коштів піде на ЗСУ і озброєння. Що також є правильно.
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20.09.2024 14:59 Ответить
Кількість населення скорочується а кількість органів управління і витрати на них ростуть і чим це виправдано по вашому?
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20.09.2024 16:16 Ответить
Ви впевнені, що вони не скорочуються ще більшими темпами ніж кількість населення?
Подивіться статистику. Вас вона здивує.
В цих органах вакансій хмара. Можете спробувати цей хліб.
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20.09.2024 16:33 Ответить
Покажіть мені статистику, тому що я бачив лише статистику від кабміна де вони відчитались про середню зарплату в 40 тис в держапараті..

і це мене дуже здивувало при середній зарплаті в промисловості в 20 тис
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20.09.2024 16:41 Ответить
Якщо ви знайшли ці данні, мені не відомі, то знайдете і данні про лесятки тисяч вакансій на держслужбі.
А взагалі то середня зп держслужби 12 -17 тисяч.
Я не знаю, чи володієте ви знанням законів України, тому довожу до вашого відома, що той зто працює на вироюництві і не тільки, має право на роботу за сумісництвом і не одну а декілька. На відміну від них.держслужбовці НЕ мають права на жодну підроботку, бо це вже корупція.
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20.09.2024 17:05 Ответить
Мають право працювати за сумісництвом на виробництві багато хто має право, а багато ні, а багато хто не може, бо основна робота є повного дня і завдань. держслужбовці також мають таке право - наприклад, викладати/вчити. звичайно, що якість більшості держслужбовців не витримує ніякої критики і про викладання чи інші творчі професії щодо них говорити не приходиться...

Так само як і оплата праці багатьох працівників в галузях економіки України не набагато більша за вказані цифри, однак відбувається в більш складних і відповідальних умовах.
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20.09.2024 17:48 Ответить
Середня зарплата в 40 тис це офіційна заява кабміну, я знаю звідки така виплати додаткові правоохонним органам, керівникам управлінь і т.д.
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20.09.2024 18:57 Ответить
Йде мова про центральні органи, тобто ті що на верхівці влади. Це 2% від загальної чисельності держслужбовців.
Якщо зарплату Кудрицько з премією в 40 мільйонів додати до зарплати рядового держслужбовця укренерго, то в середньому в них буде не по одному мійону на душу, як в анекдоті про того хто їсть віключно капусту і того хто їсть м'ясо, а в середньому влни їдять голубці.

Держслужба має бути сильної, як і армія крапка.
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20.09.2024 21:05 Ответить
ні мова йде і про області, не розповідайте казок... всі отримують виплати великі з керівництва в різних структурах
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20.09.2024 21:24 Ответить
Єрмаку щось перепаде?
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20.09.2024 14:46 Ответить
Братва гуляєт весєліца
Пасіба за подогрєв
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20.09.2024 14:47 Ответить
Пріоритети дивні.
Спочатку зброя, потім енергетика, потім бомбосховища.
Але якщо красти- тоді зброя на останньому місці.
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20.09.2024 14:47 Ответить
Він не сказав куди підуть. Він розповів куди мали б піти.
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20.09.2024 14:47 Ответить
Бомбосховище - це сховище бомб. Аналогічно ми кажемо "книгосховище", "картосховище", "овочесховище" - тобто в першій основі слова називаємо предмет, який складуємо, ховаємо від негоди тощо. Теоретично "укриття з бомбами" могло би бути, тобто бомби "укрили" від людського ока.
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20.09.2024 14:52 Ответить
воно ж пісюаніст малороскій, нівоно української мови не знає, ні його блювотне кодло. І ні смислу більшості слів, як українською мовою, так і по кацапськи. Воно знає: "какая разніца, бабло, бєлая дорожка. откат, занос, моі пацани" і т.п. набір слів
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20.09.2024 15:07 Ответить
Ти що, знову по старим помийкам вештався? Всі давно зрозуміли, що це кацапське лайно для ідіотів
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20.09.2024 15:32 Ответить
В даному випадку ***** і не треба напрягати своє фсб , включив телевізор і дивись пресконференції зеленського .
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20.09.2024 15:11 Ответить
*****! - якии розпил! - контролю ж немає
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20.09.2024 15:17 Ответить
рученятка вже тремтять , а він розповідає для довірливих баранів на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС ...
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20.09.2024 15:20 Ответить
5 міліардів піде на все що вони перераховують а 30 міліардів розділять між собою і запхнуть їх в обшори. А ми і наші діти будемо ці гроші віддавати. Такого злодійства, корупції і бандетизму не було при жодному ппрезиденту. А що там говорити вони в кілька раз перевершили януовича.
Вони прийшли знищити Україну - це чітко сказав Степан Хмараі це правда.
Вони будуть тягнути з війною як подовше - бо знають що їм і їхнім слуга світить довічне. Не розумію наших хлопців що не діють як мають діяти у військовий час. Поки вони не знищили нас по потрібно знищувати їх.
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20.09.2024 15:25 Ответить
Какие "мы" курва зеленая! Ты уже полгода как не президент! Будут тратить кого выберем на твое место, а тебе **** место в лучшем случае в тюрячку в худжем на каштане висеть рядом с твоим проху*ловским офисом.
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20.09.2024 15:33 Ответить
5 єфак-тівних мінєджерів
а потім Енергетика, бомбосховища, зброя: Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро кредиту від ЄС
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20.09.2024 15:40 Ответить
A що, дороги нa шостому році прaвління вже не приоритет?
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20.09.2024 16:14 Ответить
Нє, навішо нам ремонтувати дороги, краще ремонтуватимемо розбиті на тих дорогах машини.
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20.09.2024 17:42 Ответить
Угу, а взимку виявиться, що у котелень навіть генераторів немає, що разом зі світлом (якого, даю гарантію, не буде, як і на початку років) пропадає опалення, а також вода. Побудують кілька пунктів незламності, кілька десятків бомбосховищ із барабанами, піаніно і душовими. А з усім іншим буде також як і від тих мільярдів, що витратили на захист ТЕЦ
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20.09.2024 16:20 Ответить
Бомбосховища тіко обов'язково "з блекджеком і шлюхами" щоб були. Ну, там плазми повісьте, сковородки, барабани, ну, все як ви вмієте. Так шоб на зброю поменше лишилося.
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20.09.2024 17:37 Ответить
.... ну і ще можна прибарахліцца ,не всім, але кільком патужним рішалам .
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20.09.2024 17:53 Ответить
"Куплю сєбє костюм с отлівом і в Сочі!" (с)
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20.09.2024 18:30 Ответить
потужно попрацюють
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20.09.2024 20:44 Ответить
 
 