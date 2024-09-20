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Зеленський (22411) фон дер Ляєн Урсула (709) Глобальний саміт миру (278)

Маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру, який зможе поставити крапку в цій війні, - Зеленський

Зеленський про другий Саміт миру

Потрібно максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру, який зможе поставити крапку у війні, яка ніколи не стане трьома крапками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

"Я хочу подякувати за нашу спільну роботу заради реалізації Формули миру - єдиний реальний формат завершення війни справді справедливим і тривалим миром. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру - саміт, який зможе поставити крапку в цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане трьома крапками", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що всі в Європі однаково зацікавлені в мирі.

"Мир - це не заморожування війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним і таким буде. Я в цьому впевнений. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План перемоги розрахований на швидкі рішення наших партнерів до грудня, - Зеленський

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.

Також фон дер Ляєн зазначала, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.

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Топ коментарі
+16
Може я тупий, може ще щось зі мною не так, але я не розумію як на другому саміті миру закінчиться війна з урахуванням територіальної цілісності. Путін просто так віддасть 20% територій і ще репарації заплатить? Я не бачу ні однієї причини йому це робити. Поясніть хтось
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20.09.2024 15:22
+11
клініка... а міг би просто здати аналізи в свій час...
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20.09.2024 15:21
+9
пурга накрила Банкову....

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20.09.2024 15:17
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Це ми так думаєм - а путлєр?
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20.09.2024 15:15 Відповісти
пурга накрила Банкову....

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20.09.2024 15:17 Відповісти
Це шо 1915ий?😁
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20.09.2024 16:01 Відповісти
А тепер його крапка це що: + Крим (вмер би але не здав) чи половину України здасть??
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20.09.2024 15:19 Відповісти
Все простіше. Акція 2 в 1. Мільйон баксів і Вєртальот😊
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20.09.2024 15:59 Відповісти
Це вам за те що не молитесь(с)...
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20.09.2024 15:20 Відповісти
клініка... а міг би просто здати аналізи в свій час...
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20.09.2024 15:21 Відповісти
шкода, що папасаша в свій час не вдів гумовий виріб...
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20.09.2024 17:15 Відповісти
У той час ,кліника була масова 73% ....
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20.09.2024 19:51 Відповісти
Може я тупий, може ще щось зі мною не так, але я не розумію як на другому саміті миру закінчиться війна з урахуванням територіальної цілісності. Путін просто так віддасть 20% територій і ще репарації заплатить? Я не бачу ні однієї причини йому це робити. Поясніть хтось
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20.09.2024 15:22 Відповісти
Для того шоб його зрозуміти треба вжити ту субстанцію яку вживає лідор ...і не один раз
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20.09.2024 15:30 Відповісти
Я б вам пояснив, але я стільки не вип'ю. А якщо й вип'ю, то не факт, що зможу щось пояснити, враховуючи те, що останній акт вживання алкоголю у мене був у 1984 році.
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20.09.2024 16:29 Відповісти
война, конечно, не закончится. думаю, это попытка показать, что Украина пользуется поддержкой подавляющего большинства стран мира, и, заодно, лишний раз подписантов той декларации, которой все закончится, так сказать, пристегнуть к нам, ограничив их маневры жопой. ну, и себя любимых, попиарить, куда ж без этого, это ваще святое)))
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20.09.2024 16:39 Відповісти
Він взагалі робить шкоду. Мовчав би вже про закінчення війни.
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20.09.2024 17:20 Відповісти
А цей носится з самітом миру ,що перший ,що другий саміт миру результат нульовий ,на жаль за п'ять років президентства так і не став дипломатом ,лише піар .
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20.09.2024 15:24 Відповісти
Який "саміт миру", Кращебвтіку?
Максимум - це "саміт перемир'я", але перемир'я важливіше саме кацапам - вийти з під санкцій та підготуватися до нового нападу на Україну.
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20.09.2024 15:29 Відповісти
Як дурень з писаною торбою.
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20.09.2024 15:30 Відповісти
Та відправ Татарова на фронт - він один там все закінчить, як з кадиривцями в столиці....
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20.09.2024 15:31 Відповісти
З 2019 по 2022 рік воно сцяло в очі розповідаючи про "мір в глазах путіна" і "главнає пірістать стрілять", тепер знову придумало нове наїбалово розповідаючи про "саміт миру".
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20.09.2024 15:40 Відповісти
Твій план миру: "Партнери, виграйте за мене війну, або я капітулюю!" Просто позорисько.
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20.09.2024 15:40 Відповісти
Окончание войны уже в этом году малореалистично.
Если придёт Трамп в США, путлер будет пытаться войну завершить победой в 2025-м.
Если придёт Харрис, путлер будет делать всё, чтобы раздуть войну по всему миру и (в худшем для себя случае) пересидеть Харрис. Ну либо будет пытаться втянуть в эту драку Китай официально, чтобы уравновесить шансы.
Короче, в 2024 году война не успеет закончиться, даже если бы это "начало конца" стартануло уже сейчас. Банально времени мало до конца года, чтобы всё закруглить.
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20.09.2024 15:40 Відповісти
ніякий "саміт" ні другий, ні десятий не допоможе. "Саміт" - то пуста ляпанина і піар.
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20.09.2024 15:51 Відповісти
Чергове занепокоєння буде. Вже багато таких занепокоєнь було з 2014 року і щось жодне війну не зупинило.
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20.09.2024 16:11 Відповісти
Мародеры зелёные,если бы не крали уже б закончилась война.
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20.09.2024 16:04 Відповісти
>> заради реалізації - єдиний реальний формат завершення війни справді справедливим...

Єдиний? То що ж ти зараз триндиш з кожного екрана, що розробив якийсь "план", що збираєшся презентувати 25-го, і який досі не бачили українці? Га, чудік?
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20.09.2024 16:05 Відповісти
Скільки можна безвідповідально щось виголошувати? Чи не набридло вже самим це робити?
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20.09.2024 16:09 Відповісти
ты чорт, чего мои бабки в унитаз сливаешь?
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20.09.2024 16:21 Відповісти
Потерялось бы ты уже, чмошное...
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20.09.2024 16:22 Відповісти
Цікаво, а чи сам гундос вірить у те, що він обіцяє? Чесно кажучи, мені це нагадує його безсовісну брехню на стадіоні у 2019 році, на превеликий жаль, багато хто з тих, які не товаришують із головою, повірили містечковому базікуну.
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20.09.2024 16:27 Відповісти
Щоб повірите у те, що воно озвучує самому, потрібно хоча б, для початку, зрозуміти, що воно меле з папірця. Але зрозуміти - це не про блазня, для цього мозок потрібний...
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20.09.2024 16:33 Відповісти
Саміт миру, план перемоги, він що? Знюхав свій буквар у школі? Потужний пердь 1, потужний пердь 2, і т.д.
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20.09.2024 16:31 Відповісти
Я такого сорому зв президента краіни не вІдчував навІть за часІв Януковича....
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20.09.2024 16:45 Відповісти
Головне- побільше грошей вкрасти- чи саміт чи дороги! Зато потужно і масштабно.
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20.09.2024 16:45 Відповісти
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20.09.2024 16:48 Відповісти
Не просто крапку!
А ПОТУЖНУ крапку!
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20.09.2024 16:50 Відповісти
В США будують завод який з 2026 почне постачати в Україну якісь ракети... Що не ясно?

Нам необхідно негайно провести вибори на підконтрольних територіях і прибрати все оце зелене шобло від влади і посадити в тюрми всіляких псевдопатріотів починаючи з злодія Притули....
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20.09.2024 17:09 Відповісти
За дурною головою ногам спокою нема.
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20.09.2024 17:10 Відповісти
Дивись, буратінка, щоб народ України не поставив крапку на твоїй кар'єрі та свободі.
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20.09.2024 18:03 Відповісти
Чим би дитина-недоросль не бавилась, аби не плакала. Десь так.
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20.09.2024 18:16 Відповісти
Він 🤡 невиліковний ... тому непідсудний ...і це буде головним ,коли йому присниться... кінець влади , але всім ще цього ,треба дочекатися ...небеспечна суч'я фсбешна потвора !
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20.09.2024 19:56 Відповісти
Що за марення !
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20.09.2024 20:15 Відповісти
 
 