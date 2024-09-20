Маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру, який зможе поставити крапку в цій війні, - Зеленський
Потрібно максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру, який зможе поставити крапку у війні, яка ніколи не стане трьома крапками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.
"Я хочу подякувати за нашу спільну роботу заради реалізації Формули миру - єдиний реальний формат завершення війни справді справедливим і тривалим миром. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий Саміт миру - саміт, який зможе поставити крапку в цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане трьома крапками", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що всі в Європі однаково зацікавлені в мирі.
"Мир - це не заморожування війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним і таким буде. Я в цьому впевнений. Я вдячний усім, хто нам допомагає", - додав президент.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз надасть Україні кредит на €35 млрд.
Також фон дер Ляєн зазначала, що ЄС надасть 160 млн євро для допомоги енергетиці України.
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Максимум - це "саміт перемир'я", але перемир'я важливіше саме кацапам - вийти з під санкцій та підготуватися до нового нападу на Україну.
Если придёт Трамп в США, путлер будет пытаться войну завершить победой в 2025-м.
Если придёт Харрис, путлер будет делать всё, чтобы раздуть войну по всему миру и (в худшем для себя случае) пересидеть Харрис. Ну либо будет пытаться втянуть в эту драку Китай официально, чтобы уравновесить шансы.
Короче, в 2024 году война не успеет закончиться, даже если бы это "начало конца" стартануло уже сейчас. Банально времени мало до конца года, чтобы всё закруглить.
Єдиний? То що ж ти зараз триндиш з кожного екрана, що розробив якийсь "план", що збираєшся презентувати 25-го, і який досі не бачили українці? Га, чудік?
А ПОТУЖНУ крапку!
Нам необхідно негайно провести вибори на підконтрольних територіях і прибрати все оце зелене шобло від влади і посадити в тюрми всіляких псевдопатріотів починаючи з злодія Притули....