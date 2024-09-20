Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне, - Зеленский
Нужно максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира, который сможет поставить точку в войне, которая никогда не станет тремя точками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
"Я хочу поблагодарить за нашу совместную работу ради реализации Формулы мира - единственный реальный формат завершения войны действительно справедливым и длительным миром. Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.
Он отметил, что все в Европе одинаково заинтересованы в мире.
"Мир - это не замораживание войны, не любые манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Я в этом уверен. Я благодарен всем, кто нам помогает", - добавил президент.
Напомним, в пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.
Также фон дер Ляйен отмечала, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.
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Максимум - це "саміт перемир'я", але перемир'я важливіше саме кацапам - вийти з під санкцій та підготуватися до нового нападу на Україну.
Если придёт Трамп в США, путлер будет пытаться войну завершить победой в 2025-м.
Если придёт Харрис, путлер будет делать всё, чтобы раздуть войну по всему миру и (в худшем для себя случае) пересидеть Харрис. Ну либо будет пытаться втянуть в эту драку Китай официально, чтобы уравновесить шансы.
Короче, в 2024 году война не успеет закончиться, даже если бы это "начало конца" стартануло уже сейчас. Банально времени мало до конца года, чтобы всё закруглить.
Єдиний? То що ж ти зараз триндиш з кожного екрана, що розробив якийсь "план", що збираєшся презентувати 25-го, і який досі не бачили українці? Га, чудік?
А ПОТУЖНУ крапку!
Нам необхідно негайно провести вибори на підконтрольних територіях і прибрати все оце зелене шобло від влади і посадити в тюрми всіляких псевдопатріотів починаючи з злодія Притули....