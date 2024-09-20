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Зеленский (19029) Урсула фон дер Ляйен (463) глобальный саммит мира (273)

Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне, - Зеленский

Зеленський про другий Саміт миру

Нужно максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира, который сможет поставить точку в войне, которая никогда не станет тремя точками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

"Я хочу поблагодарить за нашу совместную работу ради реализации Формулы мира - единственный реальный формат завершения войны действительно справедливым и длительным миром. Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все в Европе одинаково заинтересованы в мире.

"Мир - это не замораживание войны, не любые манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Я в этом уверен. Я благодарен всем, кто нам помогает", - добавил президент.

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Напомним, в пятницу, 20 сентября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Украину.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставит Украине кредит на €35 млрд.

Также фон дер Ляйен отмечала, что ЕС предоставит 160 млн евро для помощи энергетике Украины.
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Топ комментарии
+16
Може я тупий, може ще щось зі мною не так, але я не розумію як на другому саміті миру закінчиться війна з урахуванням територіальної цілісності. Путін просто так віддасть 20% територій і ще репарації заплатить? Я не бачу ні однієї причини йому це робити. Поясніть хтось
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20.09.2024 15:22
+11
клініка... а міг би просто здати аналізи в свій час...
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20.09.2024 15:21
+9
пурга накрила Банкову....

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20.09.2024 15:17
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Це ми так думаєм - а путлєр?
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20.09.2024 15:15 Ответить
пурга накрила Банкову....

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20.09.2024 15:17 Ответить
Це шо 1915ий?😁
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20.09.2024 16:01 Ответить
А тепер його крапка це що: + Крим (вмер би але не здав) чи половину України здасть??
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20.09.2024 15:19 Ответить
Все простіше. Акція 2 в 1. Мільйон баксів і Вєртальот😊
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20.09.2024 15:59 Ответить
Це вам за те що не молитесь(с)...
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20.09.2024 15:20 Ответить
клініка... а міг би просто здати аналізи в свій час...
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20.09.2024 15:21 Ответить
шкода, що папасаша в свій час не вдів гумовий виріб...
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20.09.2024 17:15 Ответить
У той час ,кліника була масова 73% ....
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20.09.2024 19:51 Ответить
Може я тупий, може ще щось зі мною не так, але я не розумію як на другому саміті миру закінчиться війна з урахуванням територіальної цілісності. Путін просто так віддасть 20% територій і ще репарації заплатить? Я не бачу ні однієї причини йому це робити. Поясніть хтось
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20.09.2024 15:22 Ответить
Для того шоб його зрозуміти треба вжити ту субстанцію яку вживає лідор ...і не один раз
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20.09.2024 15:30 Ответить
Я б вам пояснив, але я стільки не вип'ю. А якщо й вип'ю, то не факт, що зможу щось пояснити, враховуючи те, що останній акт вживання алкоголю у мене був у 1984 році.
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20.09.2024 16:29 Ответить
война, конечно, не закончится. думаю, это попытка показать, что Украина пользуется поддержкой подавляющего большинства стран мира, и, заодно, лишний раз подписантов той декларации, которой все закончится, так сказать, пристегнуть к нам, ограничив их маневры жопой. ну, и себя любимых, попиарить, куда ж без этого, это ваще святое)))
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20.09.2024 16:39 Ответить
Він взагалі робить шкоду. Мовчав би вже про закінчення війни.
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20.09.2024 17:20 Ответить
А цей носится з самітом миру ,що перший ,що другий саміт миру результат нульовий ,на жаль за п'ять років президентства так і не став дипломатом ,лише піар .
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20.09.2024 15:24 Ответить
Який "саміт миру", Кращебвтіку?
Максимум - це "саміт перемир'я", але перемир'я важливіше саме кацапам - вийти з під санкцій та підготуватися до нового нападу на Україну.
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20.09.2024 15:29 Ответить
Як дурень з писаною торбою.
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20.09.2024 15:30 Ответить
Та відправ Татарова на фронт - він один там все закінчить, як з кадиривцями в столиці....
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20.09.2024 15:31 Ответить
З 2019 по 2022 рік воно сцяло в очі розповідаючи про "мір в глазах путіна" і "главнає пірістать стрілять", тепер знову придумало нове наїбалово розповідаючи про "саміт миру".
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20.09.2024 15:40 Ответить
Твій план миру: "Партнери, виграйте за мене війну, або я капітулюю!" Просто позорисько.
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20.09.2024 15:40 Ответить
Окончание войны уже в этом году малореалистично.
Если придёт Трамп в США, путлер будет пытаться войну завершить победой в 2025-м.
Если придёт Харрис, путлер будет делать всё, чтобы раздуть войну по всему миру и (в худшем для себя случае) пересидеть Харрис. Ну либо будет пытаться втянуть в эту драку Китай официально, чтобы уравновесить шансы.
Короче, в 2024 году война не успеет закончиться, даже если бы это "начало конца" стартануло уже сейчас. Банально времени мало до конца года, чтобы всё закруглить.
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20.09.2024 15:40 Ответить
ніякий "саміт" ні другий, ні десятий не допоможе. "Саміт" - то пуста ляпанина і піар.
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20.09.2024 15:51 Ответить
Чергове занепокоєння буде. Вже багато таких занепокоєнь було з 2014 року і щось жодне війну не зупинило.
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20.09.2024 16:11 Ответить
Мародеры зелёные,если бы не крали уже б закончилась война.
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20.09.2024 16:04 Ответить
>> заради реалізації - єдиний реальний формат завершення війни справді справедливим...

Єдиний? То що ж ти зараз триндиш з кожного екрана, що розробив якийсь "план", що збираєшся презентувати 25-го, і який досі не бачили українці? Га, чудік?
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20.09.2024 16:05 Ответить
Скільки можна безвідповідально щось виголошувати? Чи не набридло вже самим це робити?
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20.09.2024 16:09 Ответить
ты чорт, чего мои бабки в унитаз сливаешь?
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20.09.2024 16:21 Ответить
Потерялось бы ты уже, чмошное...
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20.09.2024 16:22 Ответить
Цікаво, а чи сам гундос вірить у те, що він обіцяє? Чесно кажучи, мені це нагадує його безсовісну брехню на стадіоні у 2019 році, на превеликий жаль, багато хто з тих, які не товаришують із головою, повірили містечковому базікуну.
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20.09.2024 16:27 Ответить
Щоб повірите у те, що воно озвучує самому, потрібно хоча б, для початку, зрозуміти, що воно меле з папірця. Але зрозуміти - це не про блазня, для цього мозок потрібний...
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20.09.2024 16:33 Ответить
Саміт миру, план перемоги, він що? Знюхав свій буквар у школі? Потужний пердь 1, потужний пердь 2, і т.д.
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20.09.2024 16:31 Ответить
Я такого сорому зв президента краіни не вІдчував навІть за часІв Януковича....
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20.09.2024 16:45 Ответить
Головне- побільше грошей вкрасти- чи саміт чи дороги! Зато потужно і масштабно.
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20.09.2024 16:45 Ответить
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20.09.2024 16:48 Ответить
Не просто крапку!
А ПОТУЖНУ крапку!
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20.09.2024 16:50 Ответить
В США будують завод який з 2026 почне постачати в Україну якісь ракети... Що не ясно?

Нам необхідно негайно провести вибори на підконтрольних територіях і прибрати все оце зелене шобло від влади і посадити в тюрми всіляких псевдопатріотів починаючи з злодія Притули....
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20.09.2024 17:09 Ответить
За дурною головою ногам спокою нема.
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20.09.2024 17:10 Ответить
Дивись, буратінка, щоб народ України не поставив крапку на твоїй кар'єрі та свободі.
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20.09.2024 18:03 Ответить
Чим би дитина-недоросль не бавилась, аби не плакала. Десь так.
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20.09.2024 18:16 Ответить
Він 🤡 невиліковний ... тому непідсудний ...і це буде головним ,коли йому присниться... кінець влади , але всім ще цього ,треба дочекатися ...небеспечна суч'я фсбешна потвора !
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20.09.2024 19:56 Ответить
Що за марення !
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20.09.2024 20:15 Ответить
 
 