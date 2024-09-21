Зеленський про втрати України у війні: 80 тисяч - брехня. Реальна цифра набагато менша
Озвучене виданням The Wall Street Journal число українських втрат у війні з РФ суттєво перебільшене.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво", - сказав він.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених. Нардеп "Голосу" Роман Костенко зазначав, що WSJ завищили дані про втрати України на фронті.
У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення загинула 31 тисяча українських захисників.
Будь ласка, зачекайте...
Украинский проект, опирающийся на открытые данные, - https://ualosses.org/en/soldiers/ UALosses - публикует списки павших украинских военных. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 52 562 павших военных за период с 24 февраля 2022 по 29 августа 2024 года.
https://www.dw.com/ru/smi-podtverdili-gibel-bolee-66-tysac-soldat-rf-v-ukraine/a-70101045
З іншого боку. Останній обмін - з 103 людей 40 вважалися зниклими.
рік назад було -35 тис. і тут РАПТОВО за рік без жодних великих боїв і москальських наступів вже аж -45 тис (тобто разом -80 тис.)? а це взагалі як? це з тої ж опери, як і українські новини, що москалі втрачають більше 1000 в день.....
Найбільша брехня, це Володимир Зеленський та Олена Зеленська!
Ось вони - справжня світова брехня!!!
Зебіл не рахує скільки загинуло. А скільки ще вмирає і вмиратиме пвід ран та полону
ан ніт
якщо порахувати, скільки мобілізують щомісяця, скільки було добровольців на початку, і яке в середньому співвідношення поранених до вбитих, то буде зрозумілим, що реальні втрати - набагато більші за 80 тис
ну а "зник без вісті" вигідно клепати пачками, звісно
Одне с.Кринки чого вартує,та і то касапи його забрали.В неті є їх цифра,"ілловайськ" пасе далеко задніх.
Крім того,про втрати на "курську"-нічого,а лише про "поповнення",а там 103-та благає вже допомоги.
Означає,що західні дані більш реальніші,аніж свої.
Украинский проект, опирающийся на открытые данные, - https://ualosses.org/en/soldiers/ UALosses - публикует списки павших украинских военных. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 52 562 павших военных за период с 24 февраля 2022 по 29 августа 2024 года.
https://www.dw.com/ru/smi-podtverdili-gibel-bolee-66-tysac-soldat-rf-v-ukraine/a-70101045
Якщо були прикомандировані батальйони до бригади "Х",і самий же батальйон залучався до бойових дій,згодом мав санітарні втрати,і тих хто звільнився через юристів по догляду,і зараз ті хто виходить на пенсію,і ті хто пішов у сзч!
Тоді,коли чисельність батальйону в людях 50 %,самий же бат,щоб відвести на відновлення,приєднали до іншої бригади "У".
І знову ж батальйон тримає оборону на передовій!
А,люди у цьому батальйоні"це водії,кухарі,медики,пожежники,речовики.
Це +- 50 людей.
Більше внутрішнього резерву немає!
При чому ж присутні знову санітарні втрати,теж саме "сзч",на пенсію і т.д..
Тоді бригада бере 2 таких бати і сполучає до купи.
За відпустку можна забути!
Хто з ГШ у ВР хизувався що за 8 місяців буде реалізовано плани щодо припису у законі про демобілізацію?!
Хочуть побачити плани поповнення резерву у тилу,а не на фронті!
Так само є бойові бригади на Харківщині,а їх перекидають на Донеччину.
Батальйон це 500 осіб!
Зараз батальйон похожий на одну роту що утворилася з з'єднаних двох батів
Виходить приблизно 70 000. І це тільки тих що визнали вбитими. А скільки ще зниклих безвісти?
Полтавська обл. трохи меньше за середню по чисельності населення, тому відображає більш менш загальну температуру по палаті.
Ну, хоть паржом…