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Зеленський (22429) втрати (4283)

Зеленський про втрати України у війні: 80 тисяч - брехня. Реальна цифра набагато менша

Втрати України у війні з РФ

Озвучене виданням The Wall Street Journal число українських втрат у війні з РФ суттєво перебільшене. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво", - сказав він.

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Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна могла втратити 80 тисяч людей убитими та ще 400 тисяч - пораненими. При цьому, за розрахунками західних розвідок, армія РФ втратила за 2,5 роки війни майже 200 тисяч убитих і приблизно 400 тисяч поранених. Нардеп "Голосу" Роман Костенко зазначав, що WSJ завищили дані про втрати України на фронті.

У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення загинула 31 тисяча українських захисників.

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Топ коментарі
+37
Навіщо, тоді ви мобілізуєте кожний місяць по мінимум по 15-20 тисяч людей?? Звісно не всіх вбивають, люди отримають поранення, контузії. А чому тоді всі підрозділи кажуть, що не вистачає людей?
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21.09.2024 11:54
+36
натомість маємо Національну Катастрофу, з якої вийдемо з обрізаною територією, загиблими, покаліченими і міліонами біженців, які не повернуться.

дай Боже, щоб Україна зберігалась як Держава
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21.09.2024 12:08
+32
в 2014 при Гетьмані Пороху звільнили три чверті зайнятого сепарами Донбасу, у т.ч. Марік, Краматорськ, Слов'янськ і т.д., майже ізолювали Донецьк та Луганськ.

І звільнили б Донбас остаточно, якби не інтервенція рашки, коли у сєпаріа стало остаточно підгорати

іди серед своїх алєнєй проповідуй, кацапе
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21.09.2024 12:23
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Бреху...ло зелене. Якщо втрати менше 40-50 тисяч за майже 3 роки війни, то це рівень середньої регіональної війни чи навіть менше. Тобто світу та Заходу немає чого боятись і можна знижувати підтримку в рази.
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21.09.2024 13:05 Відповісти


Украинский проект, опирающийся на открытые данные, - https://ualosses.org/en/soldiers/ UALosses - публикует списки павших украинских военных. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 52 562 павших военных за период с 24 февраля 2022 по 29 августа 2024 года.
https://www.dw.com/ru/smi-podtverdili-gibel-bolee-66-tysac-soldat-rf-v-ukraine/a-70101045



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21.09.2024 14:06 Відповісти
Ти ж розумієш що сюди не входять зниклі? Чи ні?
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21.09.2024 14:25 Відповісти
Так, їх близько 27 тис.
З іншого боку. Останній обмін - з 103 людей 40 вважалися зниклими.
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23.09.2024 12:01 Відповісти
волстріт - жидівсько-кацапська підстилка. вірити волстріт - себе не поважати!
рік назад було -35 тис. і тут РАПТОВО за рік без жодних великих боїв і москальських наступів вже аж -45 тис (тобто разом -80 тис.)? а це взагалі як? це з тої ж опери, як і українські новини, що москалі втрачають більше 1000 в день.....
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21.09.2024 13:12 Відповісти
Мій населений пункт близько 215 тис населення. Похорони військових кожного дня. Часто по кілька чоловік. Братових однокласників двоє загинули. З моїх родичів з двох, які пішли воювати, один загинув. Думаю, що ваш ВолСтріт таки бреше в меншу сторону.
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21.09.2024 14:23 Відповісти
Батальйон в середньому 600 чоловік.Чи може з бути загиблими 6 чоловік на день від цих 600?Мабуть що може,тоді 10 батальйонів це 60 чоловік,а 20 батальйонів це 120 чоловік на день.Мабуть ви розумієте що Україна не воює 20 батальйонами,адже 20 батальйонів це приблизно 5 бригад,а у нас воює значно більше п'яти бригад.950 днів війни помножимо на 120 чоловік на день, вийде 114000.
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21.09.2024 21:40 Відповісти
Якби ти воював, то такої дичини не писав би. Як на важких напрямках тоді ми по вісім місяців? До того ж, у нашому батальйоні ніколи не було навіть 400. Підрахуй хрєнів.
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22.09.2024 18:12 Відповісти
Вояко, то напиши скільки мінімум чоловік було двохсотими на день в твоєму батальйоні,при 10-15 кратній перевазі орків у артилерії,а тепер ще й КАБи,ФАБи та fpv.Шість чоловік з бата це ще м'яко кажучи.
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22.09.2024 20:10 Відповісти
Що ви розказуєте, коли за оцінками очевидців тільки в Маріуполі загинуло близько 100 тисяч цивільних від жорстоких бомбардувань орків
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22.09.2024 08:21 Відповісти
Я сам з Маріуполя, виїхав у 2023 році! Кажу одразу, це не правда! Місто взагалі не зруйноване, частково знищена лише промзона на околиці де знаходилася ,,Азовсталь,,...Було кілька прильотів по Кальміуському району у житлові будинки, один прильот у драмтеатр і це впринципі усе.. .Харків, Суми - постраждали набагато більше... п.с. Зараз у Маріуполі (у самому місті) взагалі майже не видно що там бойові дії були: ходять тролейбуси, працюють отелі, дитячі бассейни, фастфуди навіть аквапарк є діючий....
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22.09.2024 09:50 Відповісти
Москалі мастаки закатувати сліди своїх злодіянь в асфальт
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22.09.2024 12:24 Відповісти
Орчатина намагається на новому аку втирати дичину? На гугл мапу зайди - і подивись на твоє "не зруйноване". Антилюди...
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22.09.2024 18:08 Відповісти
пять стел з загиблими біля 400 чоловік на місто з населенням 30 тис. або це буде 400 тис. на 30 млн , мінус похибка 10 відсотків - виходить 360 тис. Це реальна цифра і виходить що разом з рашою мільйон, так як написали журналісти
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22.09.2024 06:12 Відповісти
Якщо не рахувати тих, що померли в госпіталях за день, місяць чи пів року, померли від інсульту чи інфаркту на передовій, пропавших безвісти, яких знайшли мертвими через рік, то втрат здається менше. Цивільні втрати кожного дня десятками, буває по пів сотні. На початку війни було в рази більше.
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23.09.2024 15:27 Відповісти
В СРСР після другої світової війни при Сталіні признали 7 міліонів загиблих,При Брежневі 20 міліонів а після розвалу Союзу цифра за 40 міліонів відкрилась. Тепер брехня Зеленського про втрати...25 обласних центрів при +_ по 1000 могил =25 000..райцентри по 50 могил =30 000 могил і по селам ще 30 000 могил...разом 85 000 могил при тому що безвісти пропавших за 30-40 000 тисяч...думайте чи так чи ні і розрахунки на око..
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21.09.2024 13:24 Відповісти
Не один ви так думаєте.
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21.09.2024 13:54 Відповісти
Це доволі приблизні, розмашисті підрахунки. Тому недостовірні.
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21.09.2024 14:08 Відповісти
У травні 23 року, Миколаївська міська рада прийняла рішення про створення трьох нових військових цвинтарів. І це тіки в одному місті. А по області. А по іншим містам і селам України. Навіщо створювати нові цвинтарі всім відомо.
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21.09.2024 13:53 Відповісти
Звісно, краще записувати всі втрати в пропалих без вісті. І статистику не погіршують, і робити нічого не треба
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21.09.2024 14:08 Відповісти
Фух - нарешті Костенко не ВОЇН а просто нардеп !
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21.09.2024 14:10 Відповісти
Ну канешна меньше. Как не верить то великому зе. Народ такой тупой, посчитать не может по кладбищам
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21.09.2024 14:15 Відповісти
Краще щоб цей шашличник втік 24.02.2024 консервами Єрмаковщини. Наскільки було б менше горя людям. А народ і без паяца самоорганізувався.
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21.09.2024 14:35 Відповісти
зна **** що прийдется відповідати - бреше що втрат нема.гнида ненашенська.
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21.09.2024 14:45 Відповісти
80 тисяч загиблими це все таки поки міф
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21.09.2024 14:49 Відповісти
Що, брехня?!
Найбільша брехня, це Володимир Зеленський та Олена Зеленська!
Ось вони - справжня світова брехня!!!
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21.09.2024 15:12 Відповісти
Зеленський дурень, він оперує тільки офіційними даними. Є офіційно підтверджені загиблі і є зниклі безвісти. Велика частина із безвісти зниклих (припускаю що 80%) є теж загиблими. Ось так і виходимо на цифру 80 тис. А Зеленський вперся в офіційні дані офіційно підтверджених.
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21.09.2024 15:24 Відповісти
Тільки от всі сіла давно спустошені.
Зебіл не рахує скільки загинуло. А скільки ще вмирає і вмиратиме пвід ран та полону
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21.09.2024 15:49 Відповісти
військові втрати, мабуть
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23.09.2024 12:05 Відповісти
В мене по вулиці 2 загиблих і троє зниклих....
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21.09.2024 15:55 Відповісти
Сотни тысяч убитых жителей города Мариуполя снова забыли посчитать.
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21.09.2024 16:27 Відповісти
Не було там сотень тисяч, не пишіть єрунди
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23.09.2024 12:06 Відповісти
Новых могил по космоснимкам за полгода 70 тысяч в каждой могиле 2-3 трупа вот сам и посчитай сколько
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23.09.2024 15:53 Відповісти
мабуть 10 тис., і не факт, що в усіх по 2
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23.09.2024 19:25 Відповісти
я думав, це ****** хоч тут делікатно промовчить

ан ніт

якщо порахувати, скільки мобілізують щомісяця, скільки було добровольців на початку, і яке в середньому співвідношення поранених до вбитих, то буде зрозумілим, що реальні втрати - набагато більші за 80 тис

ну а "зник без вісті" вигідно клепати пачками, звісно
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21.09.2024 16:55 Відповісти
А пропал без вести, значит что никто из родственников бойца не получит ни копейки за бойца который попал под эту формулировку.. А ведь он воевал с кацапней до того момента когда его стали сщитать пропавшим без вести. Но на это никто не смотрит из властиимущих. А деньги за пропавшего бойца можно тупо украсть.Зная зеленую мерзость, это вполне возможно.
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22.09.2024 22:35 Відповісти
Здається через 3 роки вважається помкрлим. По цивільному закону.
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23.09.2024 12:07 Відповісти
Чому закрили втрати? А тому,щоб населення не вжахнулось.
Одне с.Кринки чого вартує,та і то касапи його забрали.В неті є їх цифра,"ілловайськ" пасе далеко задніх.
Крім того,про втрати на "курську"-нічого,а лише про "поповнення",а там 103-та благає вже допомоги.
Означає,що західні дані більш реальніші,аніж свої.
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21.09.2024 17:02 Відповісти
Вам хочеться намалювати більшу кількість втрат, щоб потім себе пожаліти ?? Це вже відхилення.
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23.09.2024 12:09 Відповісти
По суті,щось є,а чи лише аби пошарпатись з кимось?
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23.09.2024 12:51 Відповісти
Нардеп Костенко сказав менше 80.



Украинский проект, опирающийся на открытые данные, - https://ualosses.org/en/soldiers/ UALosses - публикует списки павших украинских военных. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 52 562 павших военных за период с 24 февраля 2022 по 29 августа 2024 года.
https://www.dw.com/ru/smi-podtverdili-gibel-bolee-66-tysac-soldat-rf-v-ukraine/a-70101045

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23.09.2024 19:28 Відповісти
Цю цифру видно у нестачі особового складу у бойових бригадах!
Якщо були прикомандировані батальйони до бригади "Х",і самий же батальйон залучався до бойових дій,згодом мав санітарні втрати,і тих хто звільнився через юристів по догляду,і зараз ті хто виходить на пенсію,і ті хто пішов у сзч!
Тоді,коли чисельність батальйону в людях 50 %,самий же бат,щоб відвести на відновлення,приєднали до іншої бригади "У".
І знову ж батальйон тримає оборону на передовій!
А,люди у цьому батальйоні"це водії,кухарі,медики,пожежники,речовики.
Це +- 50 людей.
Більше внутрішнього резерву немає!
При чому ж присутні знову санітарні втрати,теж саме "сзч",на пенсію і т.д..
Тоді бригада бере 2 таких бати і сполучає до купи.
За відпустку можна забути!
Хто з ГШ у ВР хизувався що за 8 місяців буде реалізовано плани щодо припису у законі про демобілізацію?!
Хочуть побачити плани поповнення резерву у тилу,а не на фронті!
Так само є бойові бригади на Харківщині,а їх перекидають на Донеччину.
Батальйон це 500 осіб!
Зараз батальйон похожий на одну роту що утворилася з з'єднаних двох батів
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21.09.2024 17:17 Відповісти
Ну тут правду влада не скаже, каса велика буде . Тай люди на м'ясо не хочуть мобілізовуватись
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21.09.2024 17:50 Відповісти
Якеж воно недолуге, хамовите та брехливе...
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21.09.2024 17:51 Відповісти
А люди можуть порахувати могили в кожному місті і селі!
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21.09.2024 18:53 Відповісти
І що ? Особисто бачив - в одному 5 прапорів, в іншому 1, ще десь 10-15.
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23.09.2024 12:10 Відповісти
Брехло
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21.09.2024 20:42 Відповісти
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21.09.2024 22:00 Відповісти
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22.09.2024 19:01 Відповісти
Ця зегидота, просто вже нестерпна!
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21.09.2024 23:19 Відповісти
Щоб ти вже здох від передозу брехні!
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22.09.2024 10:03 Відповісти
Зе брехун! До проститутки більше довіри ніж до нього
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22.09.2024 11:24 Відповісти
Однозначно! Навіть цифра у 80 т визиває сумнів як занижена. Мі-6 ще минулого року надавала дані начебто з самого Генштабу рахи про їх загиблих та поранених, і що їх загиблих більше, ніж декларує Україна! Отже, висновок такий, що і нас цифри таки інші. Але он про 2-гу світову ще досі толком не знають скільки військових загинуло, а скільки простих людей: то було 20 млн, то 27 млн., де військових то 12 млн, то вже 17 млн. Що за цифри?? Та ще й круглі? Тому вірити цьому всьому - то діло неблагородне.
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22.09.2024 12:06 Відповісти
Потерь нет (C).
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22.09.2024 15:56 Відповісти
Кожен день в Полтавській області хоронять в середньому 3 військових. Це 1095 на рік. В Україні 25 областей, помножимо, виходить 27 375 зі всієї країни за рік. Війна триває 2,5 роки.

Виходить приблизно 70 000. І це тільки тих що визнали вбитими. А скільки ще зниклих безвісти?
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22.09.2024 16:32 Відповісти
Це приблизні розрахунки, побудовані на припущенні однаковому для усих областей. Що не є вірним. Об"єктивно.
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23.09.2024 12:12 Відповісти
Звісно що приблизні.
Полтавська обл. трохи меньше за середню по чисельності населення, тому відображає більш менш загальну температуру по палаті.
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24.09.2024 17:35 Відповісти
На жаль, після закінчення війни та за нової владибудуть оприлюднені шокуючі цифри для суспільства.
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22.09.2024 18:32 Відповісти
Дорогою виявилися, ціна другого туру виборів для Українців, у 2019 році!!
Ну, хоть паржом…
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23.09.2024 00:17 Відповісти
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