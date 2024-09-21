Зеленский о потерях Украины в войне: 80 тысяч - ложь. Реальная цифра гораздо меньше
Озвученное изданием The Wall Street Journal число украинских потерь в войне с РФ существенно преувеличено.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Существенно", - сказал он.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч - ранеными. При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых. Нардеп "Голоса" Роман Костенко отмечал, что WSJ завысили данные о потерях Украины на фронте.
В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских защитников.
Пожалуйста, подождите...
Украинский проект, опирающийся на открытые данные, - https://ualosses.org/en/soldiers/ UALosses - публикует списки павших украинских военных. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 52 562 павших военных за период с 24 февраля 2022 по 29 августа 2024 года.
https://www.dw.com/ru/smi-podtverdili-gibel-bolee-66-tysac-soldat-rf-v-ukraine/a-70101045
З іншого боку. Останній обмін - з 103 людей 40 вважалися зниклими.
рік назад було -35 тис. і тут РАПТОВО за рік без жодних великих боїв і москальських наступів вже аж -45 тис (тобто разом -80 тис.)? а це взагалі як? це з тої ж опери, як і українські новини, що москалі втрачають більше 1000 в день.....
Найбільша брехня, це Володимир Зеленський та Олена Зеленська!
Ось вони - справжня світова брехня!!!
Зебіл не рахує скільки загинуло. А скільки ще вмирає і вмиратиме пвід ран та полону
ан ніт
якщо порахувати, скільки мобілізують щомісяця, скільки було добровольців на початку, і яке в середньому співвідношення поранених до вбитих, то буде зрозумілим, що реальні втрати - набагато більші за 80 тис
ну а "зник без вісті" вигідно клепати пачками, звісно
Одне с.Кринки чого вартує,та і то касапи його забрали.В неті є їх цифра,"ілловайськ" пасе далеко задніх.
Крім того,про втрати на "курську"-нічого,а лише про "поповнення",а там 103-та благає вже допомоги.
Означає,що західні дані більш реальніші,аніж свої.
Украинский проект, опирающийся на открытые данные, - https://ualosses.org/en/soldiers/ UALosses - публикует списки павших украинских военных. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 52 562 павших военных за период с 24 февраля 2022 по 29 августа 2024 года.
https://www.dw.com/ru/smi-podtverdili-gibel-bolee-66-tysac-soldat-rf-v-ukraine/a-70101045
Якщо були прикомандировані батальйони до бригади "Х",і самий же батальйон залучався до бойових дій,згодом мав санітарні втрати,і тих хто звільнився через юристів по догляду,і зараз ті хто виходить на пенсію,і ті хто пішов у сзч!
Тоді,коли чисельність батальйону в людях 50 %,самий же бат,щоб відвести на відновлення,приєднали до іншої бригади "У".
І знову ж батальйон тримає оборону на передовій!
А,люди у цьому батальйоні"це водії,кухарі,медики,пожежники,речовики.
Це +- 50 людей.
Більше внутрішнього резерву немає!
При чому ж присутні знову санітарні втрати,теж саме "сзч",на пенсію і т.д..
Тоді бригада бере 2 таких бати і сполучає до купи.
За відпустку можна забути!
Хто з ГШ у ВР хизувався що за 8 місяців буде реалізовано плани щодо припису у законі про демобілізацію?!
Хочуть побачити плани поповнення резерву у тилу,а не на фронті!
Так само є бойові бригади на Харківщині,а їх перекидають на Донеччину.
Батальйон це 500 осіб!
Зараз батальйон похожий на одну роту що утворилася з з'єднаних двох батів
Виходить приблизно 70 000. І це тільки тих що визнали вбитими. А скільки ще зниклих безвісти?
Полтавська обл. трохи меньше за середню по чисельності населення, тому відображає більш менш загальну температуру по палаті.
Ну, хоть паржом…