Зеленский о потерях Украины в войне: 80 тысяч - ложь. Реальная цифра гораздо меньше

Озвученное изданием The Wall Street Journal число украинских потерь в войне с РФ существенно преувеличено.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Существенно", - сказал он.

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина могла потерять 80 тысяч человек убитыми и еще 400 тысяч - ранеными. При этом, по расчетам западных разведок, армия РФ потеряла за 2,5 года войны почти 200 тысяч убитых и примерно 400 тысяч раненых. Нардеп "Голоса" Роман Костенко отмечал, что WSJ завысили данные о потерях Украины на фронте.

В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения погибли 31 тысяча украинских защитников.