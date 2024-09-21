Прем’єр Японії Кісіда планує зустрітися із Зеленським у США
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда збирається розпочати свій останній візит до США перед тим, як піти у відставку. У Сполучених Штатах він планує, зокрема, зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.
Як зазначається, під час чотириденного туру він візьме участь у низці переговорів, спрямованих на зміцнення зв’язків із Вашингтоном та іншими стратегічними партнерами.
Заплановано, що він проведе переговори з президентом США Джо Байденом у приватній резиденції лідера США в Делавері. Також передбачено саміт за участю Японії, США, Австралії та Індії. Очікується, що країни домовляться про посилення співпраці з морської безпеки на тлі зростаючої агресії Китаю.
Крім того, японський лідер візьме участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Видання зазначає, що Кісіда також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який у той самий час відвідає США. Очікується, що він донесе намір Японії зберегти підтримку Києва та санкції проти Росії.
Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.
Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.
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