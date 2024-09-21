УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13180 відвідувачів онлайн
Новини
10 103 48
росія (63589) саміт (723) Захарова (348)

Захарова заявила, що Росія не братиме участі у другому саміті миру

Захарова заявляє, що РФ не братиме участі в саміті миру

Росія не планує брати участі у другому саміті миру

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сам цей процес нічого спільного із врегулюванням не має... Ми в таких самітах брати участь не будемо", - заявила представниця країни-агресора.

Водночас Захарова заявляє, що Москва буцімто не відмовляється від політико-дипломатичного врегулювання війни.

"Готові до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію "на землі", геополітичні реалії, що складаються, і сформульовану 14 червня Путіним відповідну ініціативу", - заявила речниця російського МЗС.

Нагадаємо, що 14 червня диктатор РФ Путін заявив, що українські військові повинні нібито вийти з тимчасово окупованих територій в межах адміністративних кордонів для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь".

Читайте також: Росія та Китай мають брати участь у Саміті миру: має відбутися діалог про мирну угоду, а не капітуляцію, - глава МЗС Італії Таяні
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
тобто другий саміт так само переконливо за першим і пішов в сраку...
а по шмигалю війна закінчилася влітку, тому на армію грошей не було заплановано...
показати весь коментар
21.09.2024 21:57
+12
я б цій владі і собаку вигуляти не довірив - самі довбодятли
показати весь коментар
21.09.2024 22:00
+9
Їй бояри більше не наливати.
показати весь коментар
21.09.2024 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і слава опозажОПі! Погано здають Україну - серуть!
показати весь коментар
21.09.2024 21:54 Відповісти
До чого тут ОП? Нападники не згодні на вирішення ситуації, в чому ваш тролінг?..... В чому тут слава, в тому, що загине ще якась кількість захисників України? Тут нічого гарного немає, кацапи не рахують свої втрати, а для нас кожен наступний день- то горе....
показати весь коментар
21.09.2024 22:04 Відповісти
Думаю настонадоїсть партнерам вкладати в МИРОЛЮБЦІВ ЄРАМКОКОЗИРЩИНИ , й вони таки викурять цю курвлячу татарівщину? Й почнуть таки знищувати рашку. Не вірю, що США захочуть просрати всі свої вливання за ці роки , як в Афгані... Не вірю що ЄС захоче мати кордони з рашкою в Ужгороді .

Й до чого тут викривлене моє відношення до жертв? Ви з Подляківських?

Якщо слабо з логікою повторю- СЛАБО УКРАЇНА ДАЄ СИГНАЛИ РАШЦІ НА МІРНІ УГОДИ!!! СЕРУТЬ В ОПУ давати,М як в Турції обіцянки у 2022 му на перемовинах про мир. .
показати весь коментар
21.09.2024 22:19 Відповісти
Додам - з усіх Єрмакомарафетних розеток звучить МИРНИЙ ПЛАН ПЕРЕМОГИ від Хрипатого Буратіно та Козира. А рашці цього мало. Не для того вона дозволила Єрмаку на Курськ заходити, маючи усю інфу за місяці до операції.Ну не дарма ж там в рашці бабці як я кажуть - ЯК ТАК ВИЙШЛО, КОЛИ З КОСМОСУ ЦИГАРКУ У ТРАВІ ВИДКО а ЗСУ так легко зайшли... А шота пашло нє так? Тепер вже партнери погоджуються на плюси цієї операції й якщо дадуть швидше потрібної допомоги - все вийде не за планом Єрмака з мацквою.
показати весь коментар
21.09.2024 22:27 Відповісти
наскребли трьох давніх зареєстрованих на ЦН а четвертим вчорашнього ДЛЯ ВАГИ - ви такі передбачувані темникозалежні
показати весь коментар
22.09.2024 02:06 Відповісти
Ще одна незламна нафронтиця з закордоння, за яку повинні вмирати наші чоловіки? Курва, як ви дістали своїм переможним піздіжом щ закордонних диванів! Вертайтеся в Україну і ******** на нуль, якщо так дрочите на війну! Може тоді наших синів не будуть привозити в закритих гробах, коли ви своїми цицьками Україну закриїте, переможниці диванні! Гидота просто!
показати весь коментар
22.09.2024 10:56 Відповісти
тобто другий саміт так само переконливо за першим і пішов в сраку...
а по шмигалю війна закінчилася влітку, тому на армію грошей не було заплановано...
показати весь коментар
21.09.2024 21:57 Відповісти
вже боюся і питати скільки ті дефективні менеджери виділили грошей на армію на 2025 рік
показати весь коментар
21.09.2024 22:05 Відповісти
Членограї імітатори здирають з Партнерів бабло для олігархів з єрмакомарафетним ТБ , на мирні форуми Єрмака - тепер Сибіга буде рулити , його раб з ОПУ... Машка -рюмашка дала сигнал, рашці цього мало а Ви дурні давайте грайте в мирну гру членоімітатрів -піаністів
показати весь коментар
21.09.2024 22:32 Відповісти
Їй бояри більше не наливати.
показати весь коментар
21.09.2024 21:58 Відповісти
Атож - тільки "стєкломой" ....і побільше
показати весь коментар
21.09.2024 22:14 Відповісти
Та ліпше "новічка".
показати весь коментар
21.09.2024 22:46 Відповісти
Ну тоді приєднуйте до України Курську область і виставляйте ультиматум - нах орків зі всієї області.
показати весь коментар
21.09.2024 22:00 Відповісти
я б цій владі і собаку вигуляти не довірив - самі довбодятли
показати весь коментар
21.09.2024 22:00 Відповісти
а якій би владі, ви б довірили свого пса ?)
показати весь коментар
22.09.2024 08:52 Відповісти
Это значит только одно - будет альтернативный самит с формулой мира товарисча си-сучки лулу.
показати весь коментар
21.09.2024 22:02 Відповісти
тож і так понятно, вони саміт війни
показати весь коментар
21.09.2024 22:05 Відповісти
Удивила,вот если бы она заявила что бросила бухать..
показати весь коментар
21.09.2024 22:05 Відповісти
А Єрмак переконував Зєлєнского, що буде кацапія брати участь. 😟
показати весь коментар
21.09.2024 22:10 Відповісти
Яке горе...
показати весь коментар
21.09.2024 22:12 Відповісти
Як завжди з планами Зельоного. Є тільки фантазії. Але нема аналітики. Кацапам то нахрена потрібно? Ясно ж було. У Пуйла все нормально. Захоплення територій йде, і буде йти навіть, якщо перемовини почнуться.
показати весь коментар
21.09.2024 22:14 Відповісти
ще пару складів злетить в повітря і припреться
показати весь коментар
21.09.2024 22:16 Відповісти
Там нет никаких своих планов-фантазий, там все планы спускаются из фсб.
показати весь коментар
21.09.2024 22:22 Відповісти
так буба ж сам сказав, шо їрмак брав потужну і першочергову учясть в створенні самітів миру!
таке враження що зелених все знову іде в сраку...
показати весь коментар
21.09.2024 22:18 Відповісти
У зелених завжди все іде в сраку.

У "парті", яку очолює людина, що ні дня не працювала за спеціальністю, по-іншому й не може бути.
показати весь коментар
21.09.2024 22:30 Відповісти
a було б цікаво як би Джо отак просто буркнув: "та пішов він назуй тей зеленський - неxай з трампом дурню ганяє..." 🤣
показати весь коментар
21.09.2024 22:24 Відповісти
Будемо продовжувати бомбити 😁
показати весь коментар
21.09.2024 22:24 Відповісти
Хороший план...
показали всьому світу,що рашка не зацікавлена у закінченні війни
показати весь коментар
21.09.2024 22:24 Відповісти
Так це ж гарна новина, бо вже заї@али зі своїми формулами миру та іншей херньою і взагалі треба припиняти підігрувати західним куколдам які мріють про якийсь там мир та дипломатичне врегулювання "конфлікту"
показати весь коментар
21.09.2024 22:25 Відповісти
Зелень сдаёт Украину, имитируя бурную деятельность, как проститутка имитирует оргазм.
показати весь коментар
21.09.2024 22:28 Відповісти
Мабуть томущо - Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.
показати весь коментар
21.09.2024 22:28 Відповісти
буба пихатий жлоб і хам, помилка, і боюсь фатальна, була в 2019му...
показати весь коментар
21.09.2024 22:33 Відповісти
как жє ж так? таваріщ дєрьмак так старался, так фофіка абнадьожівал і тут такоє...
показати весь коментар
21.09.2024 22:39 Відповісти
Сива кляча - захерщеко, я від тебе тільки одного очікую, коли ти "сплашєш: " Лєбєдіноє озєро""! На інше, ти не спроможна...
PS: Хоч коли- нибудь, твереза буваєш?
показати весь коментар
21.09.2024 22:52 Відповісти
Хто взагалі вирішив, що росія хоче переговорів? Розумні люди говорять, що це не так, що путін вважає, що в Україні на разі йому говорити немає з ким
показати весь коментар
21.09.2024 22:53 Відповісти
Що за випускне фото старої шмари?
показати весь коментар
21.09.2024 22:56 Відповісти
Нічого, Зе каже що все буде ок, порішаємо з арабами і москалями на другому саміті, так що готуйтеся на шашлики і нові будівництва, а формулу миру кожному учню знати на пам'ять!
показати весь коментар
21.09.2024 22:58 Відповісти
Ждуть отчьота Козиря про зрив переговорів в США. Тоді це гниле яблуко само впаде.
показати весь коментар
21.09.2024 23:04 Відповісти
Немає кому їхать?,лавров здох!
показати весь коментар
21.09.2024 23:38 Відповісти
Ну и подавитесь. Народ Украины все равно не позволит остановить войну.
показати весь коментар
21.09.2024 23:42 Відповісти
Та і правильно ... це якась політична груповуха ...а машка любить соло ...як український 🤡 на сцені кварталу95...єдиний сцарь ...сходняк не склеївся ...Україні треба робити зброю ,а ще вертати ,все шо зелені розікрали ,шоб цю зброю робити !
показати весь коментар
22.09.2024 00:00 Відповісти
По перше очікувано. По друге це добрий приклад показати заходу що ось, вороги відмовились від саміту, не відмовились від загарбницьких цілей і продовження війни. Тому єдиний вихід - позиція сили. Підиримуйте, надавайте і тд. Бо наступні ви.
показати весь коментар
22.09.2024 00:40 Відповісти
Дивлюсь коментарі на цій гілці й замислююсь над питанням: а де ж ті присловуті 73 відсотка, що обирали зелених? Тобто дрочили на артиста з квк, а зараз вже він - поганий. Український народ за ці останні 30 з лишком років незалежності так нічого й не зрозумів.
показати весь коментар
22.09.2024 06:27 Відповісти
Та й їжачку зрозуміло, що рашка не збирається на про чого домовлятися! Тільки наш президент говорить про переговори...
показати весь коментар
22.09.2024 07:30 Відповісти
Ось і весь саміт миру Зелі Єрмака,ворог який убив понад сто тисяч українців , зруйнував сотні міст і сіл ,вигнав з своїх домівок мільйони жителів звинувачує країну яка захищаєтся від варварської орди терористами ,і хтось з цими чортами перемовини якісь хоче вести?здохни захарова і вся ваша кривава рашиська кліка.
показати весь коментар
22.09.2024 07:58 Відповісти
Геніальний мирний план зеленського не спрацював. Неочікувано
показати весь коментар
22.09.2024 08:45 Відповісти
Зеленому підарасу потрібна вічна війна. Тому він виставляє нереальні ультиматуми і союзникам і ворогам, а сам просирає на фронтах країну. Воно ******** самодур, не відлупляючий реальність і справді збирається воювати до останнього українця. Ця війна не скінчиться, поки Україну не знищить зелена потолоч на пару з кацапами.
показати весь коментар
22.09.2024 10:59 Відповісти
 
 