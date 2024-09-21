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Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором Саммите мира

Захарова заявляє, що РФ не братиме участі в саміті миру

Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет... Мы в таких саммитах участвовать не будем", - заявила представитель страны-агрессора.

В то же время Захарова заявляет, что Москва якобы не отказывается от политико-дипломатического урегулирования войны.

"Готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле", складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня Путиным соответствующую инициативу", - заявила спикер российского МИД.

Напомним, что 14 июня диктатор РФ Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Читайте также: Следующий саммит мира должен состояться с Россией, но не на условиях Путина, - Боррель
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Топ комментарии
+21
тобто другий саміт так само переконливо за першим і пішов в сраку...
а по шмигалю війна закінчилася влітку, тому на армію грошей не було заплановано...
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21.09.2024 21:57
+12
я б цій владі і собаку вигуляти не довірив - самі довбодятли
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21.09.2024 22:00
+9
Їй бояри більше не наливати.
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21.09.2024 21:58
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Ну і слава опозажОПі! Погано здають Україну - серуть!
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21.09.2024 21:54 Ответить
До чого тут ОП? Нападники не згодні на вирішення ситуації, в чому ваш тролінг?..... В чому тут слава, в тому, що загине ще якась кількість захисників України? Тут нічого гарного немає, кацапи не рахують свої втрати, а для нас кожен наступний день- то горе....
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21.09.2024 22:04 Ответить
Думаю настонадоїсть партнерам вкладати в МИРОЛЮБЦІВ ЄРАМКОКОЗИРЩИНИ , й вони таки викурять цю курвлячу татарівщину? Й почнуть таки знищувати рашку. Не вірю, що США захочуть просрати всі свої вливання за ці роки , як в Афгані... Не вірю що ЄС захоче мати кордони з рашкою в Ужгороді .

Й до чого тут викривлене моє відношення до жертв? Ви з Подляківських?

Якщо слабо з логікою повторю- СЛАБО УКРАЇНА ДАЄ СИГНАЛИ РАШЦІ НА МІРНІ УГОДИ!!! СЕРУТЬ В ОПУ давати,М як в Турції обіцянки у 2022 му на перемовинах про мир. .
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21.09.2024 22:19 Ответить
Додам - з усіх Єрмакомарафетних розеток звучить МИРНИЙ ПЛАН ПЕРЕМОГИ від Хрипатого Буратіно та Козира. А рашці цього мало. Не для того вона дозволила Єрмаку на Курськ заходити, маючи усю інфу за місяці до операції.Ну не дарма ж там в рашці бабці як я кажуть - ЯК ТАК ВИЙШЛО, КОЛИ З КОСМОСУ ЦИГАРКУ У ТРАВІ ВИДКО а ЗСУ так легко зайшли... А шота пашло нє так? Тепер вже партнери погоджуються на плюси цієї операції й якщо дадуть швидше потрібної допомоги - все вийде не за планом Єрмака з мацквою.
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21.09.2024 22:27 Ответить
наскребли трьох давніх зареєстрованих на ЦН а четвертим вчорашнього ДЛЯ ВАГИ - ви такі передбачувані темникозалежні
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22.09.2024 02:06 Ответить
Ще одна незламна нафронтиця з закордоння, за яку повинні вмирати наші чоловіки? Курва, як ви дістали своїм переможним піздіжом щ закордонних диванів! Вертайтеся в Україну і ******** на нуль, якщо так дрочите на війну! Може тоді наших синів не будуть привозити в закритих гробах, коли ви своїми цицьками Україну закриїте, переможниці диванні! Гидота просто!
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22.09.2024 10:56 Ответить
тобто другий саміт так само переконливо за першим і пішов в сраку...
а по шмигалю війна закінчилася влітку, тому на армію грошей не було заплановано...
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21.09.2024 21:57 Ответить
вже боюся і питати скільки ті дефективні менеджери виділили грошей на армію на 2025 рік
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21.09.2024 22:05 Ответить
Членограї імітатори здирають з Партнерів бабло для олігархів з єрмакомарафетним ТБ , на мирні форуми Єрмака - тепер Сибіга буде рулити , його раб з ОПУ... Машка -рюмашка дала сигнал, рашці цього мало а Ви дурні давайте грайте в мирну гру членоімітатрів -піаністів
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21.09.2024 22:32 Ответить
Їй бояри більше не наливати.
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21.09.2024 21:58 Ответить
Атож - тільки "стєкломой" ....і побільше
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21.09.2024 22:14 Ответить
Та ліпше "новічка".
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21.09.2024 22:46 Ответить
Ну тоді приєднуйте до України Курську область і виставляйте ультиматум - нах орків зі всієї області.
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21.09.2024 22:00 Ответить
я б цій владі і собаку вигуляти не довірив - самі довбодятли
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21.09.2024 22:00 Ответить
а якій би владі, ви б довірили свого пса ?)
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22.09.2024 08:52 Ответить
Это значит только одно - будет альтернативный самит с формулой мира товарисча си-сучки лулу.
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21.09.2024 22:02 Ответить
тож і так понятно, вони саміт війни
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21.09.2024 22:05 Ответить
Удивила,вот если бы она заявила что бросила бухать..
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21.09.2024 22:05 Ответить
А Єрмак переконував Зєлєнского, що буде кацапія брати участь. 😟
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21.09.2024 22:10 Ответить
Яке горе...
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21.09.2024 22:12 Ответить
Як завжди з планами Зельоного. Є тільки фантазії. Але нема аналітики. Кацапам то нахрена потрібно? Ясно ж було. У Пуйла все нормально. Захоплення територій йде, і буде йти навіть, якщо перемовини почнуться.
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21.09.2024 22:14 Ответить
ще пару складів злетить в повітря і припреться
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21.09.2024 22:16 Ответить
Там нет никаких своих планов-фантазий, там все планы спускаются из фсб.
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21.09.2024 22:22 Ответить
так буба ж сам сказав, шо їрмак брав потужну і першочергову учясть в створенні самітів миру!
таке враження що зелених все знову іде в сраку...
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21.09.2024 22:18 Ответить
У зелених завжди все іде в сраку.

У "парті", яку очолює людина, що ні дня не працювала за спеціальністю, по-іншому й не може бути.
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21.09.2024 22:30 Ответить
a було б цікаво як би Джо отак просто буркнув: "та пішов він назуй тей зеленський - неxай з трампом дурню ганяє..." 🤣
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21.09.2024 22:24 Ответить
Будемо продовжувати бомбити 😁
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21.09.2024 22:24 Ответить
Хороший план...
показали всьому світу,що рашка не зацікавлена у закінченні війни
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21.09.2024 22:24 Ответить
Так це ж гарна новина, бо вже заї@али зі своїми формулами миру та іншей херньою і взагалі треба припиняти підігрувати західним куколдам які мріють про якийсь там мир та дипломатичне врегулювання "конфлікту"
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21.09.2024 22:25 Ответить
Зелень сдаёт Украину, имитируя бурную деятельность, как проститутка имитирует оргазм.
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21.09.2024 22:28 Ответить
Мабуть томущо - Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.
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21.09.2024 22:28 Ответить
буба пихатий жлоб і хам, помилка, і боюсь фатальна, була в 2019му...
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21.09.2024 22:33 Ответить
как жє ж так? таваріщ дєрьмак так старался, так фофіка абнадьожівал і тут такоє...
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21.09.2024 22:39 Ответить
Сива кляча - захерщеко, я від тебе тільки одного очікую, коли ти "сплашєш: " Лєбєдіноє озєро""! На інше, ти не спроможна...
PS: Хоч коли- нибудь, твереза буваєш?
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21.09.2024 22:52 Ответить
Хто взагалі вирішив, що росія хоче переговорів? Розумні люди говорять, що це не так, що путін вважає, що в Україні на разі йому говорити немає з ким
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21.09.2024 22:53 Ответить
Що за випускне фото старої шмари?
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21.09.2024 22:56 Ответить
Нічого, Зе каже що все буде ок, порішаємо з арабами і москалями на другому саміті, так що готуйтеся на шашлики і нові будівництва, а формулу миру кожному учню знати на пам'ять!
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21.09.2024 22:58 Ответить
Ждуть отчьота Козиря про зрив переговорів в США. Тоді це гниле яблуко само впаде.
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21.09.2024 23:04 Ответить
Немає кому їхать?,лавров здох!
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21.09.2024 23:38 Ответить
Ну и подавитесь. Народ Украины все равно не позволит остановить войну.
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21.09.2024 23:42 Ответить
Та і правильно ... це якась політична груповуха ...а машка любить соло ...як український 🤡 на сцені кварталу95...єдиний сцарь ...сходняк не склеївся ...Україні треба робити зброю ,а ще вертати ,все шо зелені розікрали ,шоб цю зброю робити !
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22.09.2024 00:00 Ответить
По перше очікувано. По друге це добрий приклад показати заходу що ось, вороги відмовились від саміту, не відмовились від загарбницьких цілей і продовження війни. Тому єдиний вихід - позиція сили. Підиримуйте, надавайте і тд. Бо наступні ви.
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22.09.2024 00:40 Ответить
Дивлюсь коментарі на цій гілці й замислююсь над питанням: а де ж ті присловуті 73 відсотка, що обирали зелених? Тобто дрочили на артиста з квк, а зараз вже він - поганий. Український народ за ці останні 30 з лишком років незалежності так нічого й не зрозумів.
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22.09.2024 06:27 Ответить
Та й їжачку зрозуміло, що рашка не збирається на про чого домовлятися! Тільки наш президент говорить про переговори...
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22.09.2024 07:30 Ответить
Ось і весь саміт миру Зелі Єрмака,ворог який убив понад сто тисяч українців , зруйнував сотні міст і сіл ,вигнав з своїх домівок мільйони жителів звинувачує країну яка захищаєтся від варварської орди терористами ,і хтось з цими чортами перемовини якісь хоче вести?здохни захарова і вся ваша кривава рашиська кліка.
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22.09.2024 07:58 Ответить
Геніальний мирний план зеленського не спрацював. Неочікувано
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22.09.2024 08:45 Ответить
Зеленому підарасу потрібна вічна війна. Тому він виставляє нереальні ультиматуми і союзникам і ворогам, а сам просирає на фронтах країну. Воно ******** самодур, не відлупляючий реальність і справді збирається воювати до останнього українця. Ця війна не скінчиться, поки Україну не знищить зелена потолоч на пару з кацапами.
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22.09.2024 10:59 Ответить
 
 