На півдні РФ українські дрони підірвали 2000 тонн боєприпасів, - Forbes
Через чотири дні після підриву величезного арсеналу у місті Торопець на заході Росії, дрони ЗСУ завдали повторного удару по цьому об'єкту та атакували Тихорецьк на півдні країни-агресорки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.
Зазначається, що ймовірно, удари завдавали ракетою-дроном "Паляниця"
"На складі у Торопці містилися значні запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських ракет і балістичних ракет великої дальності, зокрема російських "Іскандерів" та північнокорейських KN-23. При цьому склад в Тихорецьку "входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів і є одним із ключових у системі матеріально-технічного забезпечення російських військ", - йдеться в повідомленні.
За оцінками Генштабу, на момент удару там було 2000 тонн боєприпасів, у тому числі снаряди північнокорейського виробництва. Висока вогняна куля, що виникла в результаті удару підтверджує цю оцінку. Ці вибухи на складах викликали локальні землетруси та були видні з космосу.
Послідовні рейди на склади боєприпасів сигналізують про зміну української кампанії глибоких ударів по стратегічних цілях всередині Росії.
Протягом багатьох місяців Київ просив своїх європейських та американських союзників дозволити бити по РФ британськими Storm Shadow, французькими SCALP-EG і американськими ракетами, але постійно отримували відмови.
"Очевидно, що терпіння закінчилося, українці подвоїли виробництво зброї місцевої розробки — безпілотників і ракет, - якими вони можуть обстрілювати цілі всередині Росії, не питаючи попередньо ні в кого дозволу. Останні атаки також свідчать про збільшення масштабів українських глибоких ударів. Попередні рейди, деякі з яких вражали цілі на відстані до 1800 км усередині Росії, були вражаючими матеріально-технічним забезпеченням, але невеликими за масштабом", - зазначає видання.
Однак останні рейди буди набагато руйнівнішими. Це вказує на зброю, яка не літає так далеко, як українські дрони, однак має велику потужність і достатню кількість.
Росіяни в Торопці заявляли, що чули реактивні двигуни над головою перед тим, як вибухнув місцевий склад боєприпасів, що також вказує на "Паляницю".
Ця ракета розроблялась понад рік і нещодавно мала бойовий дебют - 24 серпня вона уразила ціль в окупованому Криму. "Паляниця" може похвалитися турбореактивним двигуном АІ-ПБС-350, спільно розробленим PBS у Чехії та українською фірмою "Івченко-Прогрес". Цей двигун виробляє 3400 ньютонів тяги - цього достатньо, щоб доставити однотонну ракету на кілька сотень кілометрів.
Це робить "Паляницю" схожою на крилату ракету "Нептун" з турбовентиляторним двигуном. Однак, остання дорожча у виробництві. Реактивна ракета хоч і менш ефективна, але й дешевша. Це дозволяє зробити їх набагато більше.
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Ракета вибухнула в шахті та зруйнувала полігон, залишивши величезний кратер (супутниковий знімок Planet від 21.09.2024 - нижче).
Це вже четверта невдала спроба рашистів випробування "бойової" МБР. Схоже що попередній варіант "Сатани" виробництва Дніпропетровського "Південьмашу" так і залишається неперевершеним у своїй надійності і надпотужній силі. Але вже в історії.
Налагодженні шляхи та напрямки...
По злобі росії та гнійним набрякам!
І тепер гатять балістикою-
В триангуляції - метер...
З вектором напрямку...
Пенс - показав пеніс... на "АЙ" літері-
Рогожину...
І виклав це в Твіттері...
Гтлеру!
Прямо в рило Маска...
Що б врятувати його мізки..
Ділі... не немає змісту...
С - стабільність!