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Forbes (157) боєприпаси (2212) росія (63589) дрони (4303)

На півдні РФ українські дрони підірвали 2000 тонн боєприпасів, - Forbes

Тихорецьк

Через чотири дні після підриву величезного арсеналу у місті Торопець на заході Росії, дрони ЗСУ завдали повторного удару по цьому об'єкту та атакували Тихорецьк на півдні країни-агресорки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Зазначається, що ймовірно, удари завдавали ракетою-дроном "Паляниця"

"На складі у Торопці містилися значні запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських ракет і балістичних ракет великої дальності, зокрема російських "Іскандерів" та північнокорейських KN-23. При цьому склад в Тихорецьку "входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів і є одним із ключових у системі матеріально-технічного забезпечення російських військ", - йдеться в повідомленні.

За оцінками Генштабу, на момент удару там було 2000 тонн боєприпасів, у тому числі снаряди північнокорейського виробництва. Висока вогняна куля, що виникла в результаті удару підтверджує цю оцінку. Ці вибухи на складах викликали локальні землетруси та були видні з космосу.

Послідовні рейди на склади боєприпасів сигналізують про зміну української кампанії глибоких ударів по стратегічних цілях всередині Росії.

Протягом багатьох місяців Київ просив своїх європейських та американських союзників дозволити бити по РФ британськими Storm Shadow, французькими SCALP-EG і американськими ракетами, але постійно отримували відмови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ зазнала величезних втрат боєприпасів у Торопці, це позначиться на операціях російської армії, - британська розвідка

"Очевидно, що терпіння закінчилося, українці подвоїли виробництво зброї місцевої розробки — безпілотників і ракет, - якими вони можуть обстрілювати цілі всередині Росії, не питаючи попередньо ні в кого дозволу. Останні атаки також свідчать про збільшення масштабів українських глибоких ударів. Попередні рейди, деякі з яких вражали цілі на відстані до 1800 км усередині Росії, були вражаючими матеріально-технічним забезпеченням, але невеликими за масштабом", - зазначає видання.

Однак останні рейди буди набагато руйнівнішими. Це вказує на зброю, яка не літає так далеко, як українські дрони, однак має велику потужність і достатню кількість.

Росіяни в Торопці заявляли, що чули реактивні двигуни над головою перед тим, як вибухнув місцевий склад боєприпасів, що також вказує на "Паляницю".

Читайте також: Генштаб підтверджує ураження двох військових арсеналів ворога: на склад у Краснодарському краї якраз привезли 2 тис. тонн боєприпасів

Ця ракета розроблялась понад рік і нещодавно мала бойовий дебют - 24 серпня вона уразила ціль в окупованому Криму. "Паляниця" може похвалитися турбореактивним двигуном АІ-ПБС-350, спільно розробленим PBS у Чехії та українською фірмою "Івченко-Прогрес". Цей двигун виробляє 3400 ньютонів тяги - цього достатньо, щоб доставити однотонну ракету на кілька сотень кілометрів.

Це робить "Паляницю" схожою на крилату ракету "Нептун" з турбовентиляторним двигуном. Однак, остання дорожча у виробництві. Реактивна ракета хоч і менш ефективна, але й дешевша. Це дозволяє зробити їх набагато більше.

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Топ коментарі
+18
Повідомляють про недавній невдалий випробувальний запуск російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" ("Сатана 2") на полігоні "Плесецк" в Архангельській області на пітьмі.
Ракета вибухнула в шахті та зруйнувала полігон, залишивши величезний кратер (супутниковий знімок Planet від 21.09.2024 - нижче).
Це вже четверта невдала спроба рашистів випробування "бойової" МБР. Схоже що попередній варіант "Сатани" виробництва Дніпропетровського "Південьмашу" так і залишається неперевершеним у своїй надійності і надпотужній силі. Але вже в історії.

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22.09.2024 11:11
+11
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22.09.2024 11:17
+10
Шеб Єлабугу накрити -- там татари клепають Шахеди - Герані
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22.09.2024 10:54
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Ох ці західні експерти... Наші писали,що лише в ешелоні було ті нещасні 2 тисячі тонн. А ешелон визвав вторинну детонацію у сховищах. А там...
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22.09.2024 10:51 Відповісти
Шеб Єлабугу накрити -- там татари клепають Шахеди - Герані
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22.09.2024 10:54 Відповісти
занадто далеко для цієї зброї, 1200 км від кордону Харківської області. Для "паляниці" у досяжності є більш смачні та значущі цілі.
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22.09.2024 11:20 Відповісти
Краше накрити завод по виготовленню КАБів! Шахеда принаймні можна збити.
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22.09.2024 13:30 Відповісти
КАБи роблять з ФАБів. ФАБи роблять в Юганце. Це теж далеченько, від нашого кордону по прямій 750 км. А модулі УМПК виробляють в Рєутово. Це практично москва, тому летіти туди треба чимось іншим, ніж гучним і тихохідним дроном з ДВЗ.
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22.09.2024 16:54 Відповісти
Повідомляють про недавній невдалий випробувальний запуск російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" ("Сатана 2") на полігоні "Плесецк" в Архангельській області на пітьмі.
Ракета вибухнула в шахті та зруйнувала полігон, залишивши величезний кратер (супутниковий знімок Planet від 21.09.2024 - нижче).
Це вже четверта невдала спроба рашистів випробування "бойової" МБР. Схоже що попередній варіант "Сатани" виробництва Дніпропетровського "Південьмашу" так і залишається неперевершеним у своїй надійності і надпотужній силі. Але вже в історії.

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22.09.2024 11:11 Відповісти
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22.09.2024 11:17 Відповісти
Певно, вирішенні питання з логістикою...
Налагодженні шляхи та напрямки...

По злобі росії та гнійним набрякам!

І тепер гатять балістикою-

В триангуляції - метер...
З вектором напрямку...

Пенс - показав пеніс... на "АЙ" літері-
Рогожину...
І виклав це в Твіттері...

Гтлеру!

Прямо в рило Маска...
Що б врятувати його мізки..

Ділі... не немає змісту...
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22.09.2024 11:53 Відповісти
Кажуть, не просто четвертий, а четвертий з п'яти!
С - стабільність!
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22.09.2024 11:21 Відповісти
ну, полігон вона не зруйнувала, бо з шахти все ж таки "виповзла", але впала у декількастах метрах. Так що вийшло тільки "саєчка за іспуг". Залишається сподіватись, що наступна пролетить хоч кількасот кілометрів, і кудись удачно впаде. Бажано у Валдай.
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22.09.2024 11:28 Відповісти
Валдаи - ну - рашка може и не замітити потєрю боица - москва - Сіті - було б гарно
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22.09.2024 11:39 Відповісти
Як це Торопець раптом став півднем рашки? Північ, північ - це!
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22.09.2024 11:12 Відповісти
Ну, Тихорецьк дійсно на півдні, це Краснодарський край. А от щодо "повторного удару по цьому об'єкту", то тут у автора "смєшалісь коні-люді". То був удар по іншому арсеналу, 23-му, якій знаходився в Октябрьскому, південніше 107-го на 16 км.
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22.09.2024 11:37 Відповісти
,,на тіхарецкую састав (ньє) атправица.."(с)
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22.09.2024 18:35 Відповісти
 
 