На юге РФ украинские дроны взорвали 2000 тонн боеприпасов, - Forbes
Через четыре дня после подрыва огромного арсенала в городе Торопец на западе России, дроны ВСУ нанесли повторный удар по этому объекту и атаковали Тихорецк на юге страны-агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Отмечается, что вероятно, удары наносили ракетой-дроном "Паляница".
"На складе в Торопце содержались значительные запасы стрелкового оружия, минометных снарядов, артиллерийских ракет и баллистических ракет большой дальности, в частности российских "Искандеров" и северокорейских KN-23. При этом склад в Тихорецке "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в системе материально-технического обеспечения российских войск", - говорится в сообщении.
По оценкам Генштаба, на момент удара там было 2000 тонн боеприпасов, в том числе снаряды северокорейского производства. Высокий огненный шар, возникший в результате удара подтверждает эту оценку. Эти взрывы на складах вызвали локальные землетрясения и были видны из космоса.
Последовательные рейды на склады боеприпасов сигнализируют о смене украинской кампании глубоких ударов по стратегическим целям внутри России.
В течение многих месяцев Киев просил своих европейских и американских союзников разрешить бить по РФ британскими Storm Shadow, французскими SCALP-EG и американскими ракетами, но постоянно получали отказы.
"Очевидно, что терпение закончилось, украинцы удвоили производство оружия местной разработки - беспилотников и ракет, - которыми они могут обстреливать цели внутри России, не спрашивая предварительно ни у кого разрешения. Последние атаки также свидетельствуют об увеличении масштабов украинских глубоких ударов. Предыдущие рейды, некоторые из которых поражали цели на расстоянии до 1800 км внутри России, были впечатляющими материально-техническим обеспечением, но небольшими по масштабу", - отмечает издание.
Однако последние рейды были гораздо более разрушительными. Это указывает на оружие, которое не летает так далеко, как украинские дроны, однако имеет большую мощность и достаточное количество.
Россияне в Торопце заявляли, что слышали реактивные двигатели над головой перед тем, как взорвался местный склад боеприпасов, что также указывает на "Паляницу".
Эта ракета разрабатывалась более года и недавно имела боевой дебют - 24 августа она поразила цель в оккупированном Крыму. "Паляница" может похвастаться турбореактивным двигателем АИ-ПБС-350, совместно разработанным PBS в Чехии и украинской фирмой "Ивченко-Прогресс". Этот двигатель производит 3400 ньютонов тяги - этого достаточно, чтобы доставить однотонную ракету на несколько сотен километров.
Это делает "Паляницу" похожей на крылатую ракету "Нептун" с турбовентиляторным двигателем. Однако, последняя дороже в производстве. Реактивная ракета хоть и менее эффективна, но и дешевле. Это позволяет сделать их гораздо больше.
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Налагодженні шляхи та напрямки...
По злобі росії та гнійним набрякам!
І тепер гатять балістикою-
В триангуляції - метер...
З вектором напрямку...
Пенс - показав пеніс... на "АЙ" літері-
Рогожину...
І виклав це в Твіттері...
Гтлеру!
Прямо в рило Маска...
Що б врятувати його мізки..
Ділі... не немає змісту...
С - стабільність!