РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3944 посетителя онлайн
Новости
9 138 15
Forbes (116) боеприпасы (2280) россия (93015) дроны (3563)

На юге РФ украинские дроны взорвали 2000 тонн боеприпасов, - Forbes

Тихорецьк

Через четыре дня после подрыва огромного арсенала в городе Торопец на западе России, дроны ВСУ нанесли повторный удар по этому объекту и атаковали Тихорецк на юге страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Отмечается, что вероятно, удары наносили ракетой-дроном "Паляница".

"На складе в Торопце содержались значительные запасы стрелкового оружия, минометных снарядов, артиллерийских ракет и баллистических ракет большой дальности, в частности российских "Искандеров" и северокорейских KN-23. При этом склад в Тихорецке "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в системе материально-технического обеспечения российских войск", - говорится в сообщении.

По оценкам Генштаба, на момент удара там было 2000 тонн боеприпасов, в том числе снаряды северокорейского производства. Высокий огненный шар, возникший в результате удара подтверждает эту оценку. Эти взрывы на складах вызвали локальные землетрясения и были видны из космоса.

Последовательные рейды на склады боеприпасов сигнализируют о смене украинской кампании глубоких ударов по стратегическим целям внутри России.

В течение многих месяцев Киев просил своих европейских и американских союзников разрешить бить по РФ британскими Storm Shadow, французскими SCALP-EG и американскими ракетами, но постоянно получали отказы.

Также читайте: РФ понесла огромные потери боеприпасов в Торопце, это скажется на операциях российской армии, - британская разведка

"Очевидно, что терпение закончилось, украинцы удвоили производство оружия местной разработки - беспилотников и ракет, - которыми они могут обстреливать цели внутри России, не спрашивая предварительно ни у кого разрешения. Последние атаки также свидетельствуют об увеличении масштабов украинских глубоких ударов. Предыдущие рейды, некоторые из которых поражали цели на расстоянии до 1800 км внутри России, были впечатляющими материально-техническим обеспечением, но небольшими по масштабу", - отмечает издание.

Однако последние рейды были гораздо более разрушительными. Это указывает на оружие, которое не летает так далеко, как украинские дроны, однако имеет большую мощность и достаточное количество.

Россияне в Торопце заявляли, что слышали реактивные двигатели над головой перед тем, как взорвался местный склад боеприпасов, что также указывает на "Паляницу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб подтверждает поражение двух военных арсеналов врага: на склад в Краснодарском крае как раз привезли 2 тыс. тонн боеприпасов

Эта ракета разрабатывалась более года и недавно имела боевой дебют - 24 августа она поразила цель в оккупированном Крыму. "Паляница" может похвастаться турбореактивным двигателем АИ-ПБС-350, совместно разработанным PBS в Чехии и украинской фирмой "Ивченко-Прогресс". Этот двигатель производит 3400 ньютонов тяги - этого достаточно, чтобы доставить однотонную ракету на несколько сотен километров.

Это делает "Паляницу" похожей на крылатую ракету "Нептун" с турбовентиляторным двигателем. Однако, последняя дороже в производстве. Реактивная ракета хоть и менее эффективна, но и дешевле. Это позволяет сделать их гораздо больше.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Повідомляють про недавній невдалий випробувальний запуск російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" ("Сатана 2") на полігоні "Плесецк" в Архангельській області на пітьмі.
Ракета вибухнула в шахті та зруйнувала полігон, залишивши величезний кратер (супутниковий знімок Planet від 21.09.2024 - нижче).
Це вже четверта невдала спроба рашистів випробування "бойової" МБР. Схоже що попередній варіант "Сатани" виробництва Дніпропетровського "Південьмашу" так і залишається неперевершеним у своїй надійності і надпотужній силі. Але вже в історії.

показать весь комментарий
22.09.2024 11:11
+11
показать весь комментарий
22.09.2024 11:17
+10
Шеб Єлабугу накрити -- там татари клепають Шахеди - Герані
показать весь комментарий
22.09.2024 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох ці західні експерти... Наші писали,що лише в ешелоні було ті нещасні 2 тисячі тонн. А ешелон визвав вторинну детонацію у сховищах. А там...
показать весь комментарий
22.09.2024 10:51 Ответить
Шеб Єлабугу накрити -- там татари клепають Шахеди - Герані
показать весь комментарий
22.09.2024 10:54 Ответить
занадто далеко для цієї зброї, 1200 км від кордону Харківської області. Для "паляниці" у досяжності є більш смачні та значущі цілі.
показать весь комментарий
22.09.2024 11:20 Ответить
Краше накрити завод по виготовленню КАБів! Шахеда принаймні можна збити.
показать весь комментарий
22.09.2024 13:30 Ответить
КАБи роблять з ФАБів. ФАБи роблять в Юганце. Це теж далеченько, від нашого кордону по прямій 750 км. А модулі УМПК виробляють в Рєутово. Це практично москва, тому летіти туди треба чимось іншим, ніж гучним і тихохідним дроном з ДВЗ.
показать весь комментарий
22.09.2024 16:54 Ответить
Повідомляють про недавній невдалий випробувальний запуск російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" ("Сатана 2") на полігоні "Плесецк" в Архангельській області на пітьмі.
Ракета вибухнула в шахті та зруйнувала полігон, залишивши величезний кратер (супутниковий знімок Planet від 21.09.2024 - нижче).
Це вже четверта невдала спроба рашистів випробування "бойової" МБР. Схоже що попередній варіант "Сатани" виробництва Дніпропетровського "Південьмашу" так і залишається неперевершеним у своїй надійності і надпотужній силі. Але вже в історії.

показать весь комментарий
22.09.2024 11:11 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2024 11:17 Ответить
Певно, вирішенні питання з логістикою...
Налагодженні шляхи та напрямки...

По злобі росії та гнійним набрякам!

І тепер гатять балістикою-

В триангуляції - метер...
З вектором напрямку...

Пенс - показав пеніс... на "АЙ" літері-
Рогожину...
І виклав це в Твіттері...

Гтлеру!

Прямо в рило Маска...
Що б врятувати його мізки..

Ділі... не немає змісту...
показать весь комментарий
22.09.2024 11:53 Ответить
Кажуть, не просто четвертий, а четвертий з п'яти!
С - стабільність!
показать весь комментарий
22.09.2024 11:21 Ответить
ну, полігон вона не зруйнувала, бо з шахти все ж таки "виповзла", але впала у декількастах метрах. Так що вийшло тільки "саєчка за іспуг". Залишається сподіватись, що наступна пролетить хоч кількасот кілометрів, і кудись удачно впаде. Бажано у Валдай.
показать весь комментарий
22.09.2024 11:28 Ответить
Валдаи - ну - рашка може и не замітити потєрю боица - москва - Сіті - було б гарно
показать весь комментарий
22.09.2024 11:39 Ответить
Як це Торопець раптом став півднем рашки? Північ, північ - це!
показать весь комментарий
22.09.2024 11:12 Ответить
Ну, Тихорецьк дійсно на півдні, це Краснодарський край. А от щодо "повторного удару по цьому об'єкту", то тут у автора "смєшалісь коні-люді". То був удар по іншому арсеналу, 23-му, якій знаходився в Октябрьскому, південніше 107-го на 16 км.
показать весь комментарий
22.09.2024 11:37 Ответить
,,на тіхарецкую састав (ньє) атправица.."(с)
показать весь комментарий
22.09.2024 18:35 Ответить
 
 