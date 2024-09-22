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ППО (2923) Сумська область (3246) дрони (4303)

Вночі на Сумщині знищили 17 "Шахедів"

мобільні групи ППО на Сумщині

У ніч проти неділі, 22 вересня, війська РФ масовано атакували Сумщину із застосуванням ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по енергооб’єктах на Сумщині

Скільки ворожих дронів вдалося знищити?

"Силами протиповітряної оборони Сумщини сьогодні вночі, 22 вересня вересня було знищено 17 ворожих БпЛА типу "Шахед". Всього за цей тиждень наші Захисники неба ліквідували 57 російських "стерв’ятників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, вночі окупанти вдарили по енергооб’єктах на Сумщині.

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків. Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. На Київщині через падіння уламків пошкоджено будинок.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 71 із 80 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені.

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дайте бубі спокій - пацан на перемовинах як на колесах!
діда вже не зможе,
а як би дідини охоронці хама ********** я аплодував би...
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22.09.2024 11:09 Відповісти
Дякую хлопці ! бачив як один валили з кулемета .
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22.09.2024 11:30 Відповісти
чув..
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22.09.2024 13:07 Відповісти
 
 