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ПВО (2494) Сумская область (2701) дроны (3563)

Ночью на Сумщине уничтожено 17 "Шахедов"

мобільні групи ППО на Сумщині

В ночь на воскресенье, 22 сентября, войска РФ массированно атаковали Сумскую область с применением ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

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Сколько вражеских дронов удалось уничтожить?

"Силами противовоздушной обороны Сумщины сегодня ночью, 22 сентября сентября было уничтожено 17 вражеских БпЛА типа "Шахед". Всего за эту неделю наши Защитники неба ликвидировали 57 российских "стервятников", - говорится в сообщении.

Как отмечалось,

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений. Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура. На Киевщине из-за падения обломков поврежден дом.

По данным Воздушных сил, ночью был уничтожен 71 из 80 "Шахедов", еще 6 - локально потеряны.
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дайте бубі спокій - пацан на перемовинах як на колесах!
діда вже не зможе,
а як би дідини охоронці хама ********** я аплодував би...
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22.09.2024 11:09 Ответить
Дякую хлопці ! бачив як один валили з кулемета .
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22.09.2024 11:30 Ответить
чув..
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22.09.2024 13:07 Ответить
 
 