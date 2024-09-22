Ночью на Сумщине уничтожено 17 "Шахедов"

В ночь на воскресенье, 22 сентября, войска РФ массированно атаковали Сумскую область с применением ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

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Сколько вражеских дронов удалось уничтожить?

"Силами противовоздушной обороны Сумщины сегодня ночью, 22 сентября сентября было уничтожено 17 вражеских БпЛА типа "Шахед". Всего за эту неделю наши Защитники неба ликвидировали 57 российских "стервятников", - говорится в сообщении.

Как отмечалось,

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений. Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура. На Киевщине из-за падения обломков поврежден дом.

По данным Воздушных сил, ночью был уничтожен 71 из 80 "Шахедов", еще 6 - локально потеряны.