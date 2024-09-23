На півдні за добу знищено 111 окупантів і 28 одиниць озброєння та військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 111 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб.
Крім того, росіяни втратили 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 10 артилерійських систем;
- 8 одиниць автотехніки;
- 7 розвідувальних БпЛА;
- 1 станція РЕБ;
- 2 човни.
Також українські захисники уразили 13 бліндажів, 2 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пости, 1 місце зльоту БпЛА
Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня
Як повідомляється, в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.
Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники 1 раз атакували наші позиції.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 2 невдалі штурми.
Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, ведуть аеророзвідку.
За минулу добу ворог застосував 301 FPV-дрон, 2 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 396 осколкових боєприпасів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 643 750 російських загарбників.
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