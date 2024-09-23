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Радбез ООН потрібно реформувати, є сумніви щодо здатності підтримувати мир, - Науседа

Науседа закликав реформувати Радбез ООН

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Радбез ООН потрібно реформувати.

Про це він заявив на саміті Майбутнього у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.

"Відсутність багатосторонньої відповіді на агресію Росії проти України викликає серйозні сумніви щодо здатності ООН підтримувати глобальний мир і безпеку. Зрозуміло, що потрібні значні реформи Ради Безпеки. ООН має отримати повноваження зупиняти та стримувати агресорів", - наголосив литовський лідер.

Науседа заявив, що країни повинні повернутися до підтримки України, яку засновано на правилах міжнародного порядку.

"Я закликаю докласти більше зусиль міжнародної спільноти, щоб обмежити здатність Росії продовжувати свою колоніальну війну", - додав президент Литви.

Читайте також: Мирний план Китаю не передбачає підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, - США у Радбезі ООН

Нагадаємо, раніше генсек ООН Гутерріш заявив, що Рада Безпеки застаріла, і її авторитет підірвано, методам її роботи необхідне реформування.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.

Читайте: Литва планує придбати ЗРК малої дальності для систем ППО України, - Науседа

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Так, сидять собі у кріслах і жирують за велики зарплати

пропоную побудувати новий ООН у Харкові - нехай весь світ кожен день бачить що в ООН дозволяли
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23.09.2024 13:20 Відповісти
про ООН треба забути, ніколи нікому вона недопомогла. Потрібне нове обєднання
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23.09.2024 13:34 Відповісти
Не "сумніви" у вас є, а є повне неадекватне сприйняття цього Радбезу і самої ООН, як затратної і неефективної, а останнім часом і відверто паразитуючої і шкідливої структури.
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23.09.2024 13:35 Відповісти
Сумніви? У вас війна в Європі, на рівні 2 Світової, і досі сумніви, чи ООН - дієздатний?
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23.09.2024 13:38 Відповісти
Та що там реформувати?! Одного приспати і най собі той Радбез буде.
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23.09.2024 14:12 Відповісти
 
 