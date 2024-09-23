Радбез ООН потрібно реформувати, є сумніви щодо здатності підтримувати мир, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Радбез ООН потрібно реформувати.

Про це він заявив на саміті Майбутнього у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ.

"Відсутність багатосторонньої відповіді на агресію Росії проти України викликає серйозні сумніви щодо здатності ООН підтримувати глобальний мир і безпеку. Зрозуміло, що потрібні значні реформи Ради Безпеки. ООН має отримати повноваження зупиняти та стримувати агресорів", - наголосив литовський лідер.

Науседа заявив, що країни повинні повернутися до підтримки України, яку засновано на правилах міжнародного порядку.

"Я закликаю докласти більше зусиль міжнародної спільноти, щоб обмежити здатність Росії продовжувати свою колоніальну війну", - додав президент Литви.

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Нагадаємо, раніше генсек ООН Гутерріш заявив, що Рада Безпеки застаріла, і її авторитет підірвано, методам її роботи необхідне реформування.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.

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