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Новости Война
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Совбез ООН нужно реформировать, есть сомнения в способности поддерживать мир, - Науседа

Науседа закликав реформувати Радбез ООН

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Совбез ООН нужно реформировать.

Об этом он заявил на саммите Будущего в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие многостороннего ответа на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения относительно способности ООН поддерживать глобальный мир и безопасность. Понятно, что нужны значительные реформы Совета Безопасности. ООН должна получить полномочия останавливать и сдерживать агрессоров", - подчеркнул литовский лидер.

Науседа заявил, что страны должны вернуться к поддержке Украины, которая основана на правилах международного порядка.

"Я призываю приложить больше усилий международного сообщества, чтобы ограничить способность России продолжать свою колониальную войну", - добавил президент Литвы.

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Напомним, ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что Совет Безопасности устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, выступит на заседании Совета Безопасности ООН.

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Автор: 

Совбез ООН (1106) Науседа Гитанас (266)


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Так, сидять собі у кріслах і жирують за велики зарплати

пропоную побудувати новий ООН у Харкові - нехай весь світ кожен день бачить що в ООН дозволяли
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23.09.2024 13:20 Ответить
про ООН треба забути, ніколи нікому вона недопомогла. Потрібне нове обєднання
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23.09.2024 13:34 Ответить
Не "сумніви" у вас є, а є повне неадекватне сприйняття цього Радбезу і самої ООН, як затратної і неефективної, а останнім часом і відверто паразитуючої і шкідливої структури.
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23.09.2024 13:35 Ответить
Сумніви? У вас війна в Європі, на рівні 2 Світової, і досі сумніви, чи ООН - дієздатний?
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23.09.2024 13:38 Ответить
Та що там реформувати?! Одного приспати і най собі той Радбез буде.
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23.09.2024 14:12 Ответить
 
 