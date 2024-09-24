Знищено 66 "Шахедів" із 81, ще 13 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на вівторок, 24 вересня 2024 року, війська РФ атакували територію України з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, у період із 20.00 23.09 по 07.00 24.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської обл.;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл.;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл.;

81 ударний БплА типу "Shahed" із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ.

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"Основний напрямок удару – північ та центр України", - наголошують у Повітряних силах.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося збити нашій ППО?

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

"При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, застерігаємо громадян не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію", - наголошують у Повітряних силах.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері понеділка, 23 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного та південного напрямків. На ранок стало відомо, що росіяни масовано атакували Україну "шахедами",у низці областей лунали вибухи.

Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджена енергетична інфраструктура та житлові будинки.