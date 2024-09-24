Уничтожены 66 "Шахедов" из 81, еще 13 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на вторник, 24 сентября 2024 года, войска РФ атаковали территорию Украины с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, в период с 20.00 23.09 по 07.00 24.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 85 средств воздушного нападения противника:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской обл;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл;

одну ракету (тип устанавливается) из Курской обл;

81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курск и Приморско-Ахтарск.

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"Основное направление удара - север и центр Украины", - отмечают в Воздушных силах.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что удалось сбить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины.

"При обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, предостерегаем граждан не совершать никаких действий самостоятельно, а сразу сообщать правоохранителям или местной военной администрации", - отмечают в Воздушных силах.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером понедельника, 23 сентября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного и южного направлений. На утро стало известно, что россияне массированно атаковали Украину "шахедами", в ряде областей раздавались взрывы.

Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура и жилые дома.