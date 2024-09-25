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Умєров про призначення Тимошенка в Міноборони: Відповідає за комунікації. Колеги сказали, що є крутий фахівець

Умєров про Кирила Тимошенка

У Міністерстві оборони України хочуть, щоб усі комунікації Сил оборони мали one voice policy, тому шукали фахівця. Кирила Тимошенка  порадили як крутого фахівця і його взяли на роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – наголосив міністр.

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На зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, міністр оборони відповів: "Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальті (в команду, — ред.) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: "Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?". Він сказав: "Так". Окей, тоді твоя вертикаль така-то. Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – запевнив Умєров.

За словами очільника Міноборони, "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася.

Однак щодо призначення Тимошенка мали зауваження міжнародні партнери. І як зазначає Умєров, він говорив про це з дипломатами, і запевнив їх, що у разі наявності запитань до Тимошенка він передасть інформацію правоохоронцям.

"Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер", – додав міністр.

Також Умєров заперечив, що Тимошенко займається в міністерстві не лише комунікаціями, а й фортифікаціями.

За словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться.

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Також міністр сказав, що Тимошенко його запевнив, що не контактує із  Юрієм Голиком. Нагадаємо, Голик є ідеологом "Великого будівництва" і фігурантом корупційної справи: у нього в червні НАБУ проводило обшуки.

Звільнення та призначення Кирила Тимошенка

Повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.

Нагадаємо, на початку 2023 року Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу президента після скандалу. Тоді журналісти з’ясували, що Тимошенко використовував позашляховик Chevrolet Tahoe, який союзники передали Україні на гуманітарні цілі.

Одночасно з Тимошенком звільнили і близького до нього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг на 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на Дніпропетровщині було виявлено зловживання з гуманітарною допомогою, якою від Офісу президента опікувався Тимошенко.

Усі кримінальні провадження щодо Резніченка тривалий час не  мали просування. І лише 12 вересня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Проте суд відпустив його під заставу у розмірі 30 млн грн.

Автор: 

Міноборони (7395) Тимошенко Кирило (558) Умєров Рустем (615)


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Топ коментарі
+97
..этот круговорот говна бесконечен..
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25.09.2024 15:14
+74
оце сцики в очі)
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25.09.2024 15:12
+60
цей умєров ганьбить весь кримськотатарський народ !
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25.09.2024 15:15
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Такі круті фахівці, що зі здачою Донбаса під загрозою опинилася вся країна, зато відвоювали 3 района в Курській області, так звісно честь і хвала простим солдатам, але навіщо?. Українськіх захисників просто не закидують КАБами, а рострілюють в притул їми, за одну годину скидують на Вугледар близько 100 кабів, все горить, вижити не можливо. Закидують КАБами Запоріжжя - українське місто спокон віку, Харків. Прикриття ППО немає зовсім, та і взагалі воне десь подівалося чи його вже немає , тікі якимось чино збили F-16 і загинув досвіччений льотчик. То збивали по 60 ракет на добу, а то прилитіло на Київ 6 ракет і всі влучили в тому числі одна в АХМАДЕТ. Боеприпасів немає, мін немає щоб мінувати підходи ворога на відміну від лінію чоб йому грець Суровікіна. А вони хочуть примусити до миру РФ,виступаючи в ООН, ми тоже всі хочемо, але хто нас слухає тому що от такі круті фахівці, а головне чесні. - "Шукайте у людині три риси: інтелект, енергію та чесність. Якщо в нього немає останньої риси, навіть не турбуйтеся про двох інших." Уоррен Баффет, не остання людина в США син яеої відкрито виступає за Україну.
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25.09.2024 20:18 Відповісти
Якось цей поц уникнув назвати ім"я того хто йому порекомендував взяти до себе Кірюшу.
А саме це головне в історії з поверненням корупціонера у владні структури.
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25.09.2024 20:21 Відповісти
Боже, боже. Як мені шкода тих людей котрі захищають ось цих потвор. Кожної секунди гинуть наші військові. І дивитись на ось тих шакалів котри просто їх нищать. Нищать без зброї, без фортіфікацій, без б/к, без аптечок....
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25.09.2024 20:36 Відповісти
За словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться. Джерело:
Попросив?!
Підлеглого?!
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25.09.2024 20:54 Відповісти
Азірова ще можна взяти,він лопату знає як рекомендувати.
А взагалі це пи...
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25.09.2024 21:04 Відповісти
Крутий злодій, без честі і совісті! Втім, Умеров від нього недалеко втік...
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25.09.2024 21:20 Відповісти
Інтереси України, та саботажника Умерова явно не співпадають. Але можливо мародер він не достатньо потужний для ОПи. Тому посилили досвідченим, потужним та перевіреним.
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25.09.2024 21:27 Відповісти
"крутий" - це вище ніж "патужний" чи нижче ?
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25.09.2024 21:57 Відповісти
Так, звичайно, комунікація між смотрящімі за потоками покращилась. Тепер усі завжди знають, скільки кому заносити, де можна *******, а де неможна
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25.09.2024 22:17 Відповісти
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25.09.2024 23:40 Відповісти
Ні одна ригівська сволота не йде на фронт,усі крутяться біля корита.
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26.09.2024 00:20 Відповісти
Спочатку завалив будівництво житла для переселенців. Потім саботував будівництво фортифікацій. Тепер буде налагоджувати комунікації. Нормальна біографія для балотування в наступні президенти.
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26.09.2024 00:42 Відповісти
Я не знаю як коментувати, це є - насрав і не змив, перепросив, далі йди сри, а як більше навалиш орден тобі дамо, що взагалі діється?!
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26.09.2024 03:31 Відповісти
Круто "насрав", не рідким, кам бек)))
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26.09.2024 03:34 Відповісти
Замість покарання, тюрми за корупцію нова посада у владі. Круто, це називається боротьбою з корупцією цими кацапами при владі в Україні? Не смішіть людей.
Для боротьби з корупцією для початку потрібні демократичні справедливі вибори щоб зачистити всю цю кацапську нечисть в українській владі.
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27.09.2024 09:37 Відповісти
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