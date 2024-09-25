Умєров про призначення Тимошенка в Міноборони: Відповідає за комунікації. Колеги сказали, що є крутий фахівець

У Міністерстві оборони України хочуть, щоб усі комунікації Сил оборони мали one voice policy, тому шукали фахівця. Кирила Тимошенка порадили як крутого фахівця і його взяли на роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – наголосив міністр.

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На зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, міністр оборони відповів: "Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальті (в команду, — ред.) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: "Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?". Він сказав: "Так". Окей, тоді твоя вертикаль така-то. Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – запевнив Умєров.

За словами очільника Міноборони, "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася.

Однак щодо призначення Тимошенка мали зауваження міжнародні партнери. І як зазначає Умєров, він говорив про це з дипломатами, і запевнив їх, що у разі наявності запитань до Тимошенка він передасть інформацію правоохоронцям.

"Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер", – додав міністр.

Також Умєров заперечив, що Тимошенко займається в міністерстві не лише комунікаціями, а й фортифікаціями.

За словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться.

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Також міністр сказав, що Тимошенко його запевнив, що не контактує із Юрієм Голиком. Нагадаємо, Голик є ідеологом "Великого будівництва" і фігурантом корупційної справи: у нього в червні НАБУ проводило обшуки.

Звільнення та призначення Кирила Тимошенка

Повідомлялося, що колишній заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко з 1 березня працює радником міністра оборони України Рустема Умєрова. Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тимошенко їздить на "Porsche" за $100 тис. та орендує у забудовника Ніконова маєток на 1,2 тис. кв.м за втричі нижчою ціною.

Нагадаємо, на початку 2023 року Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу президента після скандалу. Тоді журналісти з’ясували, що Тимошенко використовував позашляховик Chevrolet Tahoe, який союзники передали Україні на гуманітарні цілі.

Одночасно з Тимошенком звільнили і близького до нього губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка, під керівництвом якого область під час повномасштабної війни замовила ремонт доріг на 1,5 млрд грн фірмі його подруги. Також на Дніпропетровщині було виявлено зловживання з гуманітарною допомогою, якою від Офісу президента опікувався Тимошенко.

Усі кримінальні провадження щодо Резніченка тривалий час не мали просування. І лише 12 вересня 2024 року НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Проте суд відпустив його під заставу у розмірі 30 млн грн.