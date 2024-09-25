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Умеров о назначении Тимошенко в Минобороны: Отвечает за коммуникации. Коллеги сказали, что есть крутой специалист

Умєров про Кирила Тимошенка

В Министерстве обороны Украины хотят, чтобы все коммуникации Сил обороны имели one voice policy, поэтому искали специалиста. Кирилла Тимошенко посоветовали как крутого специалиста и его взяли на работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал министр обороны Рустем Умеров.

"Коллеги сказали, что есть крутой специалист. Я спросил антикоррупционеров, профессионал ли он. Сказали: да. Есть ли к нему вопросы? Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично", - подчеркнул министр.

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На замечание о том, что Тимошенко с предыдущей работы в Офисе президента уволили со скандалом, министр обороны ответил: "Я очень четко сфокусирован на цели. Мне нужно было отстроить свое. Если я буду всех только в белом пальто (в команду, - ред.) приглашать... Я шапочно его знал. Пришел, говорю: "Кирилл, вот какие цели, ты сможешь со своей стороны взять эту высоту?". Он сказал: "Да". Окей, тогда твоя вертикаль такая-то. Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично", - заверил Умеров.

По словам главы Минобороны, "другие профессионалы" сказали, что коммуникация в министерстве теперь улучшилась.

Однако по назначению Тимошенко имели замечания международные партнеры. И как отмечает Умеров, он говорил об этом с дипломатами, и заверил их, что в случае наличия вопросов к Тимошенко он передаст информацию правоохранителям.

"Я у Кирилла спрашивал, есть ли к нему какие-то вопросы со стороны правоохранительных или антикоррупционных органов, чтобы он проконсультировался с юристом или что-то в этом роде. Когда я его брал на работу, он сказал, что у НАПК к нему никаких вопросов нет. Знаете, уничтожить репутацию сегодня могут не только органы, но и, скажем, фейсбук, инстаграм, твиттер", - добавил министр.

Также Умеров возразил, что Тимошенко занимается в министерстве не только коммуникациями, но и фортификациями.

По словам министра, он попросил Тимошенко не делать этого, пока он к нему не обратится.

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Также министр сказал, что Тимошенко его заверил, что не контактирует с Юрием Голиком. Напомним, Голик является идеологом "Большого строительства" и фигурантом коррупционного дела: у него в июне НАБУ проводило обыски.

Увольнение и назначение Кирилла Тимошенко

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко с 1 марта работает советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В конце 2022 года СМИ сообщали, что Тимошенко ездит на Porsche за $100 тыс. и арендует у застройщика Никонова имение на 1,2 тыс. кв.м по цене в три раза ниже.

Напомним, в начале 2023 года Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко из Офиса президента после скандала. Тогда журналисты выяснили, что Тимошенко использовал внедорожник Chevrolet Tahoe, переданный союзниками Украине на гуманитарные цели.

Одновременно с Тимошенко уволили и близкого к нему губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, под руководством которого область во время полномасштабной войны заказала ремонт дорог на 1,5 млрд грн фирме его подруги. Также на Днепропетровщине было обнаружено злоупотребление с гуманитарной помощью, которую от Офиса президента заботился Тимошенко.

Все уголовные производства по Резниченко длительное время не имели продвижения. И только 12 сентября 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-председателю Днепропетровской ОГА Валентине Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков при ремонте дорог в условиях военного положения. Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 30 млн грн. Однако суд отпустил его под залог в размере 30 млн. грн.

Автор: 

Минобороны (9354) Тимошенко Кирилл (432) Умеров Рустем (534)


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Топ комментарии
+97
..этот круговорот говна бесконечен..
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25.09.2024 15:14
+74
оце сцики в очі)
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25.09.2024 15:12
+60
цей умєров ганьбить весь кримськотатарський народ !
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25.09.2024 15:15
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Такі круті фахівці, що зі здачою Донбаса під загрозою опинилася вся країна, зато відвоювали 3 района в Курській області, так звісно честь і хвала простим солдатам, але навіщо?. Українськіх захисників просто не закидують КАБами, а рострілюють в притул їми, за одну годину скидують на Вугледар близько 100 кабів, все горить, вижити не можливо. Закидують КАБами Запоріжжя - українське місто спокон віку, Харків. Прикриття ППО немає зовсім, та і взагалі воне десь подівалося чи його вже немає , тікі якимось чино збили F-16 і загинув досвіччений льотчик. То збивали по 60 ракет на добу, а то прилитіло на Київ 6 ракет і всі влучили в тому числі одна в АХМАДЕТ. Боеприпасів немає, мін немає щоб мінувати підходи ворога на відміну від лінію чоб йому грець Суровікіна. А вони хочуть примусити до миру РФ,виступаючи в ООН, ми тоже всі хочемо, але хто нас слухає тому що от такі круті фахівці, а головне чесні. - "Шукайте у людині три риси: інтелект, енергію та чесність. Якщо в нього немає останньої риси, навіть не турбуйтеся про двох інших." Уоррен Баффет, не остання людина в США син яеої відкрито виступає за Україну.
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25.09.2024 20:18 Ответить
Якось цей поц уникнув назвати ім"я того хто йому порекомендував взяти до себе Кірюшу.
А саме це головне в історії з поверненням корупціонера у владні структури.
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25.09.2024 20:21 Ответить
Боже, боже. Як мені шкода тих людей котрі захищають ось цих потвор. Кожної секунди гинуть наші військові. І дивитись на ось тих шакалів котри просто їх нищать. Нищать без зброї, без фортіфікацій, без б/к, без аптечок....
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25.09.2024 20:36 Ответить
За словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться. Джерело:
Попросив?!
Підлеглого?!
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25.09.2024 20:54 Ответить
Азірова ще можна взяти,він лопату знає як рекомендувати.
А взагалі це пи...
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25.09.2024 21:04 Ответить
Крутий злодій, без честі і совісті! Втім, Умеров від нього недалеко втік...
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25.09.2024 21:20 Ответить
Інтереси України, та саботажника Умерова явно не співпадають. Але можливо мародер він не достатньо потужний для ОПи. Тому посилили досвідченим, потужним та перевіреним.
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25.09.2024 21:27 Ответить
"крутий" - це вище ніж "патужний" чи нижче ?
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25.09.2024 21:57 Ответить
Так, звичайно, комунікація між смотрящімі за потоками покращилась. Тепер усі завжди знають, скільки кому заносити, де можна *******, а де неможна
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25.09.2024 22:17 Ответить
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25.09.2024 23:40 Ответить
Ні одна ригівська сволота не йде на фронт,усі крутяться біля корита.
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26.09.2024 00:20 Ответить
Спочатку завалив будівництво житла для переселенців. Потім саботував будівництво фортифікацій. Тепер буде налагоджувати комунікації. Нормальна біографія для балотування в наступні президенти.
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26.09.2024 00:42 Ответить
Я не знаю як коментувати, це є - насрав і не змив, перепросив, далі йди сри, а як більше навалиш орден тобі дамо, що взагалі діється?!
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26.09.2024 03:31 Ответить
Круто "насрав", не рідким, кам бек)))
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26.09.2024 03:34 Ответить
Замість покарання, тюрми за корупцію нова посада у владі. Круто, це називається боротьбою з корупцією цими кацапами при владі в Україні? Не смішіть людей.
Для боротьби з корупцією для початку потрібні демократичні справедливі вибори щоб зачистити всю цю кацапську нечисть в українській владі.
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27.09.2024 09:37 Ответить
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