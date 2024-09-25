Умеров о назначении Тимошенко в Минобороны: Отвечает за коммуникации. Коллеги сказали, что есть крутой специалист

В Министерстве обороны Украины хотят, чтобы все коммуникации Сил обороны имели one voice policy, поэтому искали специалиста. Кирилла Тимошенко посоветовали как крутого специалиста и его взяли на работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал министр обороны Рустем Умеров.

"Коллеги сказали, что есть крутой специалист. Я спросил антикоррупционеров, профессионал ли он. Сказали: да. Есть ли к нему вопросы? Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично", - подчеркнул министр.

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На замечание о том, что Тимошенко с предыдущей работы в Офисе президента уволили со скандалом, министр обороны ответил: "Я очень четко сфокусирован на цели. Мне нужно было отстроить свое. Если я буду всех только в белом пальто (в команду, - ред.) приглашать... Я шапочно его знал. Пришел, говорю: "Кирилл, вот какие цели, ты сможешь со своей стороны взять эту высоту?". Он сказал: "Да". Окей, тогда твоя вертикаль такая-то. Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично", - заверил Умеров.

По словам главы Минобороны, "другие профессионалы" сказали, что коммуникация в министерстве теперь улучшилась.

Однако по назначению Тимошенко имели замечания международные партнеры. И как отмечает Умеров, он говорил об этом с дипломатами, и заверил их, что в случае наличия вопросов к Тимошенко он передаст информацию правоохранителям.

"Я у Кирилла спрашивал, есть ли к нему какие-то вопросы со стороны правоохранительных или антикоррупционных органов, чтобы он проконсультировался с юристом или что-то в этом роде. Когда я его брал на работу, он сказал, что у НАПК к нему никаких вопросов нет. Знаете, уничтожить репутацию сегодня могут не только органы, но и, скажем, фейсбук, инстаграм, твиттер", - добавил министр.

Также Умеров возразил, что Тимошенко занимается в министерстве не только коммуникациями, но и фортификациями.

По словам министра, он попросил Тимошенко не делать этого, пока он к нему не обратится.

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Также министр сказал, что Тимошенко его заверил, что не контактирует с Юрием Голиком. Напомним, Голик является идеологом "Большого строительства" и фигурантом коррупционного дела: у него в июне НАБУ проводило обыски.

Увольнение и назначение Кирилла Тимошенко

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко с 1 марта работает советником министра обороны Украины Рустема Умерова. В конце 2022 года СМИ сообщали, что Тимошенко ездит на Porsche за $100 тыс. и арендует у застройщика Никонова имение на 1,2 тыс. кв.м по цене в три раза ниже.

Напомним, в начале 2023 года Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко из Офиса президента после скандала. Тогда журналисты выяснили, что Тимошенко использовал внедорожник Chevrolet Tahoe, переданный союзниками Украине на гуманитарные цели.

Одновременно с Тимошенко уволили и близкого к нему губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, под руководством которого область во время полномасштабной войны заказала ремонт дорог на 1,5 млрд грн фирме его подруги. Также на Днепропетровщине было обнаружено злоупотребление с гуманитарной помощью, которую от Офиса президента заботился Тимошенко.

Все уголовные производства по Резниченко длительное время не имели продвижения. И только 12 сентября 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-председателю Днепропетровской ОГА Валентине Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков при ремонте дорог в условиях военного положения. Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 30 млн грн. Однако суд отпустил его под залог в размере 30 млн. грн.