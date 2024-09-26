Вилучив 4 млн грн під час обшуку та зник: ЗМІ розповіли деталі справи прокурора Віннікова

Прокурор Голосіївської прокуратури Києва Володимир Вінніков під час обшуку вдома у бізнесмена Олександра Міхновця вилучив 4 млн грн та згодом припинив з'являтися на робочому місці. ДБР наразі завершило розслідування у цій справі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі проєкту видання ТСН "Хапуга.ua".

Деталі справи

У 2020 році Держагентство інфраструктурних проєктів закупило для ДСНС 500 медичних укладок на понад 100 млн грн. Найдорожчою частиною наборів були дефібрилятори.

За пів року, навесні 2021 року, поліція Голосіївського району Києва запідозрила корупцію в держзакупівлях та розпочала провадження щодо розтрати майна та службового підроблення, нагляд за якою був у прокуратури. З державними коштами справу мала лише одна фірма - "Фармедіс", що виграла тендер. Проте слідчі прийшли і до її постачальників, і до дистриб'ютора німецького виробника ТОВ "Медінова" та до його дилера – ТОВ "Адвансед Медтехнолоджі".

Директор ТОВ "Адвансед Медтехнолоджі" Олександр Міхновець заявив, що одного ранку до нього прийшли із обшуком.

Так, прокурорів збентежив довгий ланцюг фірм-посередників і вони припустили, що через таку схему штучно завищили закупівельні ціни на медобладнання, йшлося в матеріалі Цензор.НЕТ.

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"Ну нас звинувачували в завищенні ціни. А насправді ціна була, навпаки, занижена. Тобто це спецобладнання, і ціна, наприклад, в Європі десь 4,5 тисячі євро такий комплект, ми продавали по 3 800", - розповів власник компанії "Медінова" Віктор Московченко.

Висновок ґрунтувався на судово-товарознавчій експертизі. Ринкова вартість однієї медичної укладки – майже 72 тис. грн, а для ДСНС закупили обладнання по 199 тис. Проте експертка проаналізувала ціни на зовсім інше медобладнання. Держава в умовах закупівлі зазначила саме автоматичні дефібрилятори, натомість експертка врахувала ціни на напівавтоматичні, зазначає видання.

"Моїм клієнтом був поставлений найкращий у світі дефібрилятор, якщо не помиляюся, фірми Corpulse AED. Це дефібрилятор, який працює за температури навіть мінус 10 градусів за Цельсієм. Це є автоматичний дефібрилятор, тобто таким дефібрилятором може скористатися в якійсь надзвичайній ситуації навіть звичайна людина. А оцінку, яку робила експерт, вона робила по дефібриляторах навіть не автоматичних чи напівавтоматичних із них, якби формувала середню ринкову вартість", - сказав адвокат Міхновця Гліб Тимофіюк.

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Обшуки

Бізнесмени заявили, що підприємці надали на вимогу слідчих всі документи, проте до них прийшли з обшуками, щоб отримати вже надані документи.

"Особливо під час обшуків відзначився прокурор Голосіївської районної окружної прокуратури Києва Володимир Вінніков. Прокуратура для нього – це буквально родинна справа. Прокурором у Генеральній прокуратурі України працює і його батько Микола Вінніков. Та похвалитися особливими статками Вінніков-молодший не може – його декларація майже порожня. Немає ані власного житла, ані автівки. Тож, можливо, щоб не відставати від колег, він влаштував обшук у бізнесмена Олександра Міхновця", - зазначають журналісти.

"Прокурор, який прийшов, поводився дуже агресивно, зухвало, похабно. І коли він побачив документи, коли він побачив, що я давав їх раніше, інтерес пропав, до цього він такий – ну добре, добре. А потім – а є гроші? Звісно, гроші у кожного є. І коли всі гроші побачив, повністю змінилася людина. Очі блищать, п'є воду кожні 5 хвилин. Я не зрозумів, що відбувалося. Коли він рахував гроші ці, це було як факір, який якісь фокуси показує", - розповів директор ТОВ "Адвансед Медтехнолоджі" Олександр Міхновець.

Так, Вінніков під час обшуку жартував, що на вилучені у бізнесмена понад 4 мільйони гривень у різній валюті поїде відпочивати. Міхновець це зафіксував у протоколі. За рік, коли справу з Голосіївської прокуратури передавали до НАБУ, з'ясувалося: арештованих під час обшуку грошей немає серед речових доказів.

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Присвоєння вилучених 4 млн грн

"Ми звернулися з відповідними клопотаннями до Офісу генерального прокурора, вони перекликували цю справу під підслідність НАБУ, передали всі матеріали туди, і потім уже під час передачі матеріалів виявилося, що вилучених коштів немає. І, власне кажучи, з цього моменту розпочалася справа Віннікова-прокурора, оскільки виявилося, що прокурор Вінніков, якщо я не помиляюся, там уже на той момент майже пів року не з'являвся на робочому місці, вилучених коштів, вилучених у пана Олександра, мого клієнта, коштів у Голосіївській прокуратурі не знайшли, він не здав їх, як, відповідно до протоколу, вони мають там зберігатися в певному сейфі у прокуратурі, він цього не зробив", - розповів захисник Гліб Тимофіюк.

ДБР завершує розслідування щодо Віннікова. Його звільнили з прокуратури.

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"В червні прокурора затримали, оголосивши підозру у зловживанні службовим становищем під час заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Але суд навіть без внесення застави відпустив його додому, попри аргументи обвинувачення. Сам Вінніков провини не визнає, проте аргументувати це на камеру відмовився", - пишуть автори матеріалу.

Відомо, що було подано апеляцію на це рішення. Проте Апеляційний суд Києва ухвалив рішення не змінювати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання прокурору Володимиру Віннікову, якого підозрюють у привласненні понад 4 млн грн, вилучених під час обшуку вдома у бізнесмена Олександра Міхновця.

Незалежний експерт, адвокат у бізнесовій галузі Олександр Телешецький заявив, що насторожити, хоча це й не заборонено, може те, що прокурор вирішив особисто прийти на обшук.

"Я з таким уже у своїй практиці стикався, коли грошові кошти вилучаються, а потім вони зникають або замість них там схожі на гроші папірці лежать, і таке було. Навіть було у мене в практиці таке, що підміна відбувалася в момент перебування цих коштів на експертизі в експертних установах. На експертизу направили гроші, а з експертизи забрали "куклу". Було таке, що вилучалися грошові кошти справжні, а коли вони поверталися вже за рішенням суду через якийсь час, то виявлялося, що це фальшиві гроші. Вони дуже схожі на справжні. І тільки спеціальне обладнання, спеціальні машинки, які визначають справжність цих коштів, ідентифікували, що це не гроші", - додав він.

Нагадаємо, Громадський рух "Маніфест 42" провів акцію протесту під Київським Апеляційним судом та Офісом Генпрокурора через рішення суду не застосовувати до прокурора Володимира Віннікова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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