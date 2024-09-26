Изъял 4 млн грн во время обыска и исчез: СМИ рассказали детали дела прокурора Винникова

Прокурор Голосеевской прокуратуры Киева Владимир Винников во время обыска дома у бизнесмена Александра Михновца изъял 4 млн грн и впоследствии перестал появляться на рабочем месте. ГБР сейчас завершило расследование по этому делу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале проекта издания ТСН "Хапуга.ua".

Детали дела

В 2020 году Госагентство инфраструктурных проектов закупило для ГСЧС 500 медицинских укладок на более 100 млн грн. Самой дорогой частью наборов были дефибрилляторы.

Через полгода, весной 2021 года, полиция Голосеевского района Киева заподозрила коррупцию в госзакупках и начала производство по растрате имущества и служебного подлога, надзор за которой был у прокуратуры. С государственными средствами дело имела только одна фирма - "Фармедис", выигравшая тендер. Однако следователи пришли и к ее поставщикам, и к дистрибьютору немецкого производителя ООО "Мединова" и к его дилеру - ООО "Адвансед Медтехнолоджи".

Директор ООО "Адвансед Медтехнолоджи" Александр Михновец заявил, что однажды утром к нему пришли с обыском.

Так, прокуроров смутила длинная цепь фирм-посредников и они предположили, что из-за такой схемы искусственно завысили закупочные цены на медоборудование, говорилось в материале Цензор.НЕТ.

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"Ну, нас обвиняли в завышении цены. А на самом деле цена была, наоборот, занижена. То есть это спецоборудование, и цена, например, в Европе где-то 4,5 тысячи евро такой комплект, мы продавали по 3 800", - рассказал владелец компании "Мединова" Виктор Московченко.

Вывод основывался на судебно-товароведческой экспертизе. Рыночная стоимость одной медицинской укладки - почти 72 тыс. грн, а для ГСЧС закупили оборудование по 199 тыс. Однако эксперт проанализировала цены на совсем другое медоборудование. Государство в условиях закупки отметило именно автоматические дефибрилляторы, зато эксперт учла цены на полуавтоматические, отмечает издание.

"Моим клиентом был поставлен лучший в мире дефибриллятор, если не ошибаюсь, фирмы Corpulse AED. Это дефибриллятор, который работает при температуре даже минус 10 градусов по Цельсию. Это автоматический дефибриллятор, то есть таким дефибриллятором может воспользоваться в какой-то чрезвычайной ситуации даже обычный человек. А оценку, которую делала эксперт, она делала по дефибрилляторам даже не автоматических или полуавтоматических из них, если бы формировала среднюю рыночную стоимость", - сказал адвокат Михновца Глеб Тимофеюк.

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Обыски

Бизнесмены заявили, что предприниматели предоставили по требованию следователей все документы, однако к ним пришли с обысками, чтобы получить уже предоставленные документы.

"Особенно во время обысков отличился прокурор Голосеевской районной окружной прокуратуры Киева Владимир Винников. Прокуратура для него - это буквально семейное дело. Прокурором в Генеральной прокуратуре Украины работает и его отец Николай Винников. Но похвастаться особым состоянием Винников-младший не может - его декларация почти пуста. Нет ни собственного жилья, ни машины. Поэтому, возможно, чтобы не отставать от коллег, он устроил обыск у бизнесмена Александра Михновца", - отмечают журналисты.

"Прокурор, который пришел, вел себя очень агрессивно, вызывающе, похабно. И когда он увидел документы, когда он увидел, что я давал их раньше, интерес пропал, до этого он такой - ну хорошо, хорошо. А потом - а есть деньги? Конечно, деньги у каждого есть. И когда все деньги увидел, полностью изменился человек. Глаза блестят, пьет воду каждые 5 минут. Я не понял, что происходило. Когда он считал деньги эти, это было как факир, который какие-то фокусы показывает", - рассказал директор ООО "Адвансед Медтехнолоджи" Александр Михновец.

Так, Винников во время обыска шутил, что на изъятые у бизнесмена более 4 миллионов гривен в разной валюте поедет отдыхать. Михновец это зафиксировал в протоколе. Через год, когда дело из Голосеевской прокуратуры передавали в НАБУ, выяснилось: арестованных во время обыска денег нет среди вещественных доказательств.

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Присвоение изъятых 4 млн грн

"Мы обратились с соответствующими ходатайствами в Офис генерального прокурора, они перебросили это дело под подследственность НАБУ, передали все материалы туда, и потом уже во время передачи материалов оказалось, что изъятых средств нет. И, собственно говоря, с этого момента началось дело Винникова-прокурора, поскольку оказалось, что прокурор Винников, если я не ошибаюсь, там уже на тот момент почти полгода не появлялся на рабочем месте, изъятых средств - изъятых у господина Александра, моего клиента, средств, в Голосеевской прокуратуре не нашли, он не сдал их, как, согласно протоколу, они должны там храниться в определенном сейфе в прокуратуре, он этого не сделал", - рассказал защитник Глеб Тимофеюк.

ГБР завершает расследование в отношении Винникова. Его уволили из прокуратуры.

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"В июне прокурора задержали, объявив подозрение в злоупотреблении служебным положением при завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Но суд даже без внесения залога отпустил его домой, несмотря на аргументы обвинения. Сам Винников вины не признает, однако аргументировать это на камеру отказался", - пишут авторы материала.

Известно, что была подана апелляция на это решение. Однако Апелляционный суд Киева принял решение не менять меру пресечения в виде личного обязательства прокурору Владимиру Винникову, которого подозревают в присвоении более 4 млн грн, изъятых во время обыска дома у бизнесмена Александра Михновца.

Независимый эксперт, адвокат в бизнес-отрасли Александр Телешецкий заявил, что насторожить, хотя это и не запрещено, может то, что прокурор решил лично прийти на обыск.

"Я с таким уже в своей практике сталкивался, когда денежные средства изымаются, а потом они исчезают или вместо них там похожие на деньги бумажки лежат, и такое было. Даже было у меня в практике такое, что подмена происходила в момент пребывания этих средств на экспертизе в экспертных учреждениях. На экспертизу направили деньги, а с экспертизы забрали "куклу". Было такое, что изымались денежные средства настоящие, а когда они возвращались уже по решению суда через какое-то время, то оказывалось, что это фальшивые деньги. Они очень похожи на настоящие. И только специальное оборудование, специальные машинки, которые определяют подлинность этих средств, идентифицировали, что это не деньги", - добавил он.

Напомним, Общественное движение "Манифест 42" провело акцию протеста под Киевским Апелляционным судом и Офисом Генпрокурора из-за решения суда не применять к прокурору Владимиру Винникову меру пресечения в виде содержания под стражей.

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