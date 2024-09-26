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Новини Війна
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Ми повинні поставити Україну в сильні умови для ведення переговорів про мир, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн заявила про умови для преговорів про мир

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україну варто поставити в сильні умови для ведення переговорів про мир.

Про це повідомила ЄП, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ніхто не хоче справедливого і тривалого миру більше, ніж народ України.

"Мир – це не лише припинення бойових дій, мир – це не просто відсутність війни. Мир – це врегулювання, яке робить війну неможливою і непотрібною. Ми повинні поставити Україну в сильні умови для ведення переговорів про такий мир. І саме тому інтеграція України до Європейського Союзу є для нас основою наших мирних зусиль", - наголосила фон дер Ляєн.

Також президентка ЄК заявила, що посилення позиції України – це також питання економіки. В цьому контексті вона нагадала про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів США, а також про кредит ЄС на суму до 35 мільярдів євро.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які український народ йде щодня, щоб залишатися вільним і незалежним. Але що ми можемо зробити, так це стояти пліч-о-пліч з ним і будувати спільне майбутнє", - підсумувала вона.

Також читайте: Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн: Подякував за надання енергетичної підтримки ЄС для України

Автор: 

Євросоюз (13443) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+5
Дякуємо пані Урсулі особисто та всьому Євросоюзу за підтримку.

Ви справжні союзники!!!
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26.09.2024 10:41
+5
урсула, ви ж бачили оте непорозуміння, зе!шмарклю. в які б умови його не поставили, хочеться плюватися та плакати.
а, не дай боже, дати можливість, говорити без бумажкі.
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26.09.2024 10:42
+3
Чем больше вы говорите о мире и переговорах тем больше вы оддаляете етот самый мир. ***** все ето видит и безумствует еще больше зная что с ним все еще хотят договариваться. ***** должен просить пощады а не мира.
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26.09.2024 10:47
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Захід за нас - віиськовоі допомоги маловато
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26.09.2024 10:39 Відповісти
Урсула і Трамп. Обоє з Заходу. А яка різниця.
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26.09.2024 10:55 Відповісти
Не потрібно рівняти Афган з рашкою
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26.09.2024 11:21 Відповісти
Дякуємо пані Урсулі особисто та всьому Євросоюзу за підтримку.

Ви справжні союзники!!!
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26.09.2024 10:41 Відповісти
урсула, ви ж бачили оте непорозуміння, зе!шмарклю. в які б умови його не поставили, хочеться плюватися та плакати.
а, не дай боже, дати можливість, говорити без бумажкі.
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26.09.2024 10:42 Відповісти
Сильні умови для переговорів це збагатшений уран , ну коли вже дійде до всіх , все інше то є сдабкі умови і безкінечна експансія *****
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26.09.2024 10:44 Відповісти
Сегодня зарегистрировался,Василий,что бы кацапского гавна тут наплевать? Ну по поводу нам пи...да слышали уже,,Киев за три дня,,
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26.09.2024 11:30 Відповісти
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26.09.2024 10:46 Відповісти
поки що з обмеженнями вдалось тільки поставити раком.
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26.09.2024 10:47 Відповісти
Чем больше вы говорите о мире и переговорах тем больше вы оддаляете етот самый мир. ***** все ето видит и безумствует еще больше зная что с ним все еще хотят договариваться. ***** должен просить пощады а не мира.
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26.09.2024 10:47 Відповісти
Це все звіздьож...знімайте 🤡 з посади ...бо це чмо, приведе у вашу західну хату, війну !!!
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26.09.2024 10:47 Відповісти
Щоб почалися переговори про мир мордор має стояти на колінах. Все інше лише відкладає ще більшу війну.
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26.09.2024 10:51 Відповісти
Даєш! Даєш! Гасла балакати вміють.
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26.09.2024 11:03 Відповісти
Ви не здатні це зробити. Зараз у нас наслабкіші умови з 22 року. І з кожним днем вони будуть погіршуватися, бо війну на виснаження проти РФ, Китаю, КНДР і Ірану - одна Україна програє з тріском. А ви не можете навіть паритету по зброї забезпечити. В нас немає ні армії клонів, ні зірки Смерті, щоб перейти на сильнішу позицію, а партнери нам навіть не дають бити ракетами по паРаші. Досить вже пустих обіцянок, які ви не здатні виконати.
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26.09.2024 11:10 Відповісти
Вже скоро три роки, як ставите Україну в "сильні умови". Причому в цьому році військова підтримка була на рівні "щось дамо для галочки" - наступного року схоже буде те саме.
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26.09.2024 11:15 Відповісти
України більше немає, це вже не Україна. Неможливо замінити ці міста, неможливо повернути загиблих людей. Стільки людей загинуло! Усі б зараз жили у своїх будинках. Будинки будувалися, а кожна вежа стояла б ще дві тисячі років. А ситуація буде ще гірша. Камала навіть не знає, що вона робить. Ще більше людей вмиратиме! Ще більше міст буде зруйновано! А ті міста, які вже впали, на них скидатимуть ще більше бомб.
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26.09.2024 11:30 Відповісти
 
 