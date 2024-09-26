Ми повинні поставити Україну в сильні умови для ведення переговорів про мир, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україну варто поставити в сильні умови для ведення переговорів про мир.

Про це повідомила ЄП, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ніхто не хоче справедливого і тривалого миру більше, ніж народ України.

"Мир – це не лише припинення бойових дій, мир – це не просто відсутність війни. Мир – це врегулювання, яке робить війну неможливою і непотрібною. Ми повинні поставити Україну в сильні умови для ведення переговорів про такий мир. І саме тому інтеграція України до Європейського Союзу є для нас основою наших мирних зусиль", - наголосила фон дер Ляєн.

Також президентка ЄК заявила, що посилення позиції України – це також питання економіки. В цьому контексті вона нагадала про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів США, а також про кредит ЄС на суму до 35 мільярдів євро.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які український народ йде щодня, щоб залишатися вільним і незалежним. Але що ми можемо зробити, так це стояти пліч-о-пліч з ним і будувати спільне майбутнє", - підсумувала вона.

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