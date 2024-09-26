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Новости Война
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Мы должны поставить Украину в сильные условия для ведения переговоров о мире, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляєн заявила про умови для преговорів про мир

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украину стоит поставить в сильные условия для ведения переговоров о мире.

Об этом сообщила ЕП, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, никто не хочет справедливого и длительного мира больше, чем народ Украины.

"Мир - это не только прекращение боевых действий, мир - это не просто отсутствие войны. Мир - это урегулирование, которое делает войну невозможной и ненужной. Мы должны поставить Украину в сильные условия для ведения переговоров о таком мире. И именно поэтому интеграция Украины в Европейский Союз является для нас основой наших мирных усилий", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также президент ЕК заявила, что усиление позиции Украины - это также вопрос экономики. В этом контексте она напомнила о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов США, а также о кредите ЕС на сумму до 35 миллиардов евро.

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые украинский народ идет ежедневно, чтобы оставаться свободным и независимым. Но что мы можем сделать, так это стоять бок о бок с ним и строить общее будущее", - подытожила она.

Также читайте: Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй Саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне, - Зеленский

Автор: 

Евросоюз (17143) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+5
Дякуємо пані Урсулі особисто та всьому Євросоюзу за підтримку.

Ви справжні союзники!!!
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26.09.2024 10:41
+5
урсула, ви ж бачили оте непорозуміння, зе!шмарклю. в які б умови його не поставили, хочеться плюватися та плакати.
а, не дай боже, дати можливість, говорити без бумажкі.
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26.09.2024 10:42
+3
Чем больше вы говорите о мире и переговорах тем больше вы оддаляете етот самый мир. ***** все ето видит и безумствует еще больше зная что с ним все еще хотят договариваться. ***** должен просить пощады а не мира.
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26.09.2024 10:47
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Захід за нас - віиськовоі допомоги маловато
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26.09.2024 10:39 Ответить
Урсула і Трамп. Обоє з Заходу. А яка різниця.
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26.09.2024 10:55 Ответить
Не потрібно рівняти Афган з рашкою
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26.09.2024 11:21 Ответить
Дякуємо пані Урсулі особисто та всьому Євросоюзу за підтримку.

Ви справжні союзники!!!
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26.09.2024 10:41 Ответить
урсула, ви ж бачили оте непорозуміння, зе!шмарклю. в які б умови його не поставили, хочеться плюватися та плакати.
а, не дай боже, дати можливість, говорити без бумажкі.
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26.09.2024 10:42 Ответить
Сильні умови для переговорів це збагатшений уран , ну коли вже дійде до всіх , все інше то є сдабкі умови і безкінечна експансія *****
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26.09.2024 10:44 Ответить
Сегодня зарегистрировался,Василий,что бы кацапского гавна тут наплевать? Ну по поводу нам пи...да слышали уже,,Киев за три дня,,
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26.09.2024 11:30 Ответить
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26.09.2024 10:46 Ответить
поки що з обмеженнями вдалось тільки поставити раком.
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26.09.2024 10:47 Ответить
Чем больше вы говорите о мире и переговорах тем больше вы оддаляете етот самый мир. ***** все ето видит и безумствует еще больше зная что с ним все еще хотят договариваться. ***** должен просить пощады а не мира.
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26.09.2024 10:47 Ответить
Це все звіздьож...знімайте 🤡 з посади ...бо це чмо, приведе у вашу західну хату, війну !!!
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26.09.2024 10:47 Ответить
Щоб почалися переговори про мир мордор має стояти на колінах. Все інше лише відкладає ще більшу війну.
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26.09.2024 10:51 Ответить
Даєш! Даєш! Гасла балакати вміють.
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26.09.2024 11:03 Ответить
Ви не здатні це зробити. Зараз у нас наслабкіші умови з 22 року. І з кожним днем вони будуть погіршуватися, бо війну на виснаження проти РФ, Китаю, КНДР і Ірану - одна Україна програє з тріском. А ви не можете навіть паритету по зброї забезпечити. В нас немає ні армії клонів, ні зірки Смерті, щоб перейти на сильнішу позицію, а партнери нам навіть не дають бити ракетами по паРаші. Досить вже пустих обіцянок, які ви не здатні виконати.
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26.09.2024 11:10 Ответить
Вже скоро три роки, як ставите Україну в "сильні умови". Причому в цьому році військова підтримка була на рівні "щось дамо для галочки" - наступного року схоже буде те саме.
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26.09.2024 11:15 Ответить
України більше немає, це вже не Україна. Неможливо замінити ці міста, неможливо повернути загиблих людей. Стільки людей загинуло! Усі б зараз жили у своїх будинках. Будинки будувалися, а кожна вежа стояла б ще дві тисячі років. А ситуація буде ще гірша. Камала навіть не знає, що вона робить. Ще більше людей вмиратиме! Ще більше міст буде зруйновано! А ті міста, які вже впали, на них скидатимуть ще більше бомб.
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26.09.2024 11:30 Ответить
 
 