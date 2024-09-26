Мы должны поставить Украину в сильные условия для ведения переговоров о мире, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украину стоит поставить в сильные условия для ведения переговоров о мире.

Об этом сообщила ЕП, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, никто не хочет справедливого и длительного мира больше, чем народ Украины.

"Мир - это не только прекращение боевых действий, мир - это не просто отсутствие войны. Мир - это урегулирование, которое делает войну невозможной и ненужной. Мы должны поставить Украину в сильные условия для ведения переговоров о таком мире. И именно поэтому интеграция Украины в Европейский Союз является для нас основой наших мирных усилий", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также президент ЕК заявила, что усиление позиции Украины - это также вопрос экономики. В этом контексте она напомнила о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов США, а также о кредите ЕС на сумму до 35 миллиардов евро.

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые украинский народ идет ежедневно, чтобы оставаться свободным и независимым. Но что мы можем сделать, так это стоять бок о бок с ним и строить общее будущее", - подытожила она.

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