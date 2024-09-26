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Новини Війна
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РФ атакувала ракетами інфраструктуру Хмельниччини: Без постраждалих та руйнувань

РФ атакувала Хмельниччину ракетами

Російські окупанти 26 вересня атакували об'єкти інфраструктури на території Хмельниччини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня російські окупанти піднімали винищувачі МіГ-31К. Близько 10 години повідомлялось про пуски "Кинджалів" в бік Хмельниччини.

Близько 11 години війська РФ знову випустили ракети в бік Хмельницької області.

Дивіться: Атака "Шахедів" на Хмельницький: знищено дах багатоповерхівки. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28657) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+2
В ржублях то мільярд або мільярди (дивлячись яка кількість), але поки що на війну грошей в кацапів вистачає...
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26.09.2024 12:37
+2
Гіперзвукову швидкість АБР Кинджал після відділення від літака-платформи розвиває не в атмосфері, де здатні літати аеродинамічні цілі, зокрема КР, АКР, літаки, БЛА, а на висотах, більших 30-50 км, де пролягають траєкторії БР.
Падіння Кинджалу на ціль на тій частині траєкторії, яка пролягає в атмосфері, відбувається не з гіперзвуковою, а із швидкостями значно меншими гіперзвуку , а саме - близько 3000 км/год, тобто з надзвуковою швидкістю, а не гіперзвуковою швидкістю.
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26.09.2024 13:14
+2
В рашистських пабліках пишуть, що "кінжали"полювали на F-16.
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26.09.2024 15:18
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Декілька мільйонів фу-блів коту під хвіст. 😊
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26.09.2024 12:31 Відповісти
В ржублях то мільярд або мільярди (дивлячись яка кількість), але поки що на війну грошей в кацапів вистачає...
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26.09.2024 12:37 Відповісти
Віриться з трудом. Особливо враховуючи те, що рашисти стріляли Кинжалами, а повітряна тривога була вже ПІСЛЯ вибухів.
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26.09.2024 12:34 Відповісти
Миколаївський Ваньок відписався шо гепнули не тудої,йому я довіряю, шось він зна,хз звідки
Най буде так.
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26.09.2024 12:37 Відповісти
Та нехай.
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26.09.2024 12:40 Відповісти
Було три всеукраїнських поспіль, отже, цілком можливо, що перший раз чи два - схибили.
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26.09.2024 12:41 Відповісти
Рухаючись із надзвуковою швидкістю, ракета (у даному випадку "кінжал") створює ударну хвилю з громоподібним гу́ркотом, відомим як звуковий удар, який здатний завда́ти шкоди людям і тваринам, і навіть пошко́дити будівлі.
То були не вибухи від влучань/знищення ракет, а звуковий удар від прольоту ворожих ракет
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26.09.2024 12:45 Відповісти
швидкість "кінжала" в 10 разів вище за швидкість звуку, ця ***** при запуску з міг-31к летить на понад 3000 км та досягає швидкості близько 12-12,5 тис. км на год.
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26.09.2024 12:48 Відповісти
Гіперзвукову швидкість АБР Кинджал після відділення від літака-платформи розвиває не в атмосфері, де здатні літати аеродинамічні цілі, зокрема КР, АКР, літаки, БЛА, а на висотах, більших 30-50 км, де пролягають траєкторії БР.
Падіння Кинджалу на ціль на тій частині траєкторії, яка пролягає в атмосфері, відбувається не з гіперзвуковою, а із швидкостями значно меншими гіперзвуку , а саме - близько 3000 км/год, тобто з надзвуковою швидкістю, а не гіперзвуковою швидкістю.
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26.09.2024 13:14 Відповісти
"Рухаючись із надзвуковою швидкістю" - перша фраза мого допису. Щось не так?
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26.09.2024 14:35 Відповісти
Про ударну хвилю (їх може бути декілька) і відповідні гучні звукі, при прольоті ЛА на надзвуковій швидкості, як ви прокоментували - так.
Я додатково до вашого коментаря нагадав деякі відомі особливості АБР Кинджал, яку часто помилково називають "гіперзвуковою". Кинджал не є гіперзвуковим ЛА, бо є балістичною ракетою за можливим набором програмованих траєкторій руху. І на кінцевій ділянці траєкторії падіння на ціль завжди має надзвукову, а не гіперзвукову швидкість. На відмінність від АБР Кинджал, гіперзвукові ЛА здатні здійснювати гіперзвуковий аеродинамічний рух довільними траєкторіями (не лише балістичними) в атмосфері. Ще однією відмінністю справжнього гіперзвукового ЛА від АБР Кинджал та БР Іскандер є наявність бортового ГППРД.
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26.09.2024 15:47 Відповісти
"кінжал" - аеробалістична ракета
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26.09.2024 15:54 Відповісти
За класифікацією НАТО Х -47М2 «Кинжал» AS-24 Killjoy - гіперзвукова балістична ракета повітряного базування.
IMHO, можна вважати Кінжал - аеробалістичною ракетою (АБР). У назві враховано, що пуск Кінжалу відбувається в повітрі, з літака - платформи. Ракета має невеликі аеродинамічні поверхні, здатна виконувати деякі обмежені аеродинамічні маневри коригування курсу та ухилення в атмосфері , але всі програмовані траекторії лишаються балістичними.
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26.09.2024 16:18 Відповісти
розмах стабілізаторів (крил) - 1,6 м
висота польоту (в момент макс V) - 20 км
на висоті 20 тисяч метрів за температури -50 градусів Цельсія швидіксть у 10 Махів - це відповідає приблизно 11000 км/год
цілком для створення ударної хвилі
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26.09.2024 16:28 Відповісти
Енергія ударних хвиль від Кінжалу , які утворилися на висоті 20 км, розсіюється на шляху до поверхні землі. Скоріш за все, звук буде тихим, або зовсім не чутним.
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26.09.2024 16:47 Відповісти
дописувачка з Києва.
Один з напрямів удару - Київська область, близько 40 км до Києва
ударну хвилю відчула
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26.09.2024 16:51 Відповісти
Мабуть не ту ударну хвилю, яка створена прольотом Кінжалу на висоті 20 км.
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26.09.2024 16:58 Відповісти
це вже не до мене, а до пані запитання - що саме та як саме вона чула (за її версією - вибухи)
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26.09.2024 17:20 Відповісти
Чи по макетах?
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26.09.2024 13:12 Відповісти
залишимо здогадки кацапам
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26.09.2024 14:36 Відповісти
В рашистських пабліках пишуть, що "кінжали"полювали на F-16.
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26.09.2024 15:18 Відповісти
Полювали, полювали та не виполювали.. Абманулі дурачкоф не чітирі кулачкоф..
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26.09.2024 16:47 Відповісти
Гупало добряче в Києві... А вночі Шахеди літали - добре чути було
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26.09.2024 17:46 Відповісти
 
 