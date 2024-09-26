РФ атакувала ракетами інфраструктуру Хмельниччини: Без постраждалих та руйнувань

Російські окупанти 26 вересня атакували об'єкти інфраструктури на території Хмельниччини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня російські окупанти піднімали винищувачі МіГ-31К. Близько 10 години повідомлялось про пуски "Кинджалів" в бік Хмельниччини.

Близько 11 години війська РФ знову випустили ракети в бік Хмельницької області.

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