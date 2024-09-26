РФ атакувала ракетами інфраструктуру Хмельниччини: Без постраждалих та руйнувань
Російські окупанти 26 вересня атакували об'єкти інфраструктури на території Хмельниччини.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 вересня російські окупанти піднімали винищувачі МіГ-31К. Близько 10 години повідомлялось про пуски "Кинджалів" в бік Хмельниччини.
Близько 11 години війська РФ знову випустили ракети в бік Хмельницької області.
Топ коментарі
+2 Сергей Трофимов #428890
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+2 Mykola Blogger
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Най буде так.
То були не вибухи від влучань/знищення ракет, а звуковий удар від прольоту ворожих ракет
Падіння Кинджалу на ціль на тій частині траєкторії, яка пролягає в атмосфері, відбувається не з гіперзвуковою, а із швидкостями значно меншими гіперзвуку , а саме - близько 3000 км/год, тобто з надзвуковою швидкістю, а не гіперзвуковою швидкістю.
Я додатково до вашого коментаря нагадав деякі відомі особливості АБР Кинджал, яку часто помилково називають "гіперзвуковою". Кинджал не є гіперзвуковим ЛА, бо є балістичною ракетою за можливим набором програмованих траєкторій руху. І на кінцевій ділянці траєкторії падіння на ціль завжди має надзвукову, а не гіперзвукову швидкість. На відмінність від АБР Кинджал, гіперзвукові ЛА здатні здійснювати гіперзвуковий аеродинамічний рух довільними траєкторіями (не лише балістичними) в атмосфері. Ще однією відмінністю справжнього гіперзвукового ЛА від АБР Кинджал та БР Іскандер є наявність бортового ГППРД.
IMHO, можна вважати Кінжал - аеробалістичною ракетою (АБР). У назві враховано, що пуск Кінжалу відбувається в повітрі, з літака - платформи. Ракета має невеликі аеродинамічні поверхні, здатна виконувати деякі обмежені аеродинамічні маневри коригування курсу та ухилення в атмосфері , але всі програмовані траекторії лишаються балістичними.
висота польоту (в момент макс V) - 20 км
на висоті 20 тисяч метрів за температури -50 градусів Цельсія швидіксть у 10 Махів - це відповідає приблизно 11000 км/год
цілком для створення ударної хвилі
Один з напрямів удару - Київська область, близько 40 км до Києва
ударну хвилю відчула