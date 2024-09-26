РФ атаковала ракетами инфраструктуру Хмельнитчины: Без пострадавших и разрушений
Российские оккупанты 26 сентября атаковали объекты инфраструктуры на территории Хмельницкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"Произошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры области. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 сентября российские оккупанты поднимали истребители МиГ-31К. Около 10 часов сообщалось о пусках "Кинжалов" в сторону Хмельницкой области.
Около 11 часов войска РФ снова выпустили ракеты в сторону Хмельницкой области.
Топ комментарии
+2 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий26.09.2024 12:37
+2 Mykola Blogger
показать весь комментарий26.09.2024 13:14
+2 Тонка червона лінія
показать весь комментарий26.09.2024 15:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Най буде так.
То були не вибухи від влучань/знищення ракет, а звуковий удар від прольоту ворожих ракет
Падіння Кинджалу на ціль на тій частині траєкторії, яка пролягає в атмосфері, відбувається не з гіперзвуковою, а із швидкостями значно меншими гіперзвуку , а саме - близько 3000 км/год, тобто з надзвуковою швидкістю, а не гіперзвуковою швидкістю.
Я додатково до вашого коментаря нагадав деякі відомі особливості АБР Кинджал, яку часто помилково називають "гіперзвуковою". Кинджал не є гіперзвуковим ЛА, бо є балістичною ракетою за можливим набором програмованих траєкторій руху. І на кінцевій ділянці траєкторії падіння на ціль завжди має надзвукову, а не гіперзвукову швидкість. На відмінність від АБР Кинджал, гіперзвукові ЛА здатні здійснювати гіперзвуковий аеродинамічний рух довільними траєкторіями (не лише балістичними) в атмосфері. Ще однією відмінністю справжнього гіперзвукового ЛА від АБР Кинджал та БР Іскандер є наявність бортового ГППРД.
IMHO, можна вважати Кінжал - аеробалістичною ракетою (АБР). У назві враховано, що пуск Кінжалу відбувається в повітрі, з літака - платформи. Ракета має невеликі аеродинамічні поверхні, здатна виконувати деякі обмежені аеродинамічні маневри коригування курсу та ухилення в атмосфері , але всі програмовані траекторії лишаються балістичними.
висота польоту (в момент макс V) - 20 км
на висоті 20 тисяч метрів за температури -50 градусів Цельсія швидіксть у 10 Махів - це відповідає приблизно 11000 км/год
цілком для створення ударної хвилі
Один з напрямів удару - Київська область, близько 40 км до Києва
ударну хвилю відчула