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Новости Война
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РФ атаковала ракетами инфраструктуру Хмельнитчины: Без пострадавших и разрушений

РФ атакувала Хмельниччину ракетами

Российские оккупанты 26 сентября атаковали объекты инфраструктуры на территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры области. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября российские оккупанты поднимали истребители МиГ-31К. Около 10 часов сообщалось о пусках "Кинжалов" в сторону Хмельницкой области.

Около 11 часов войска РФ снова выпустили ракеты в сторону Хмельницкой области.

Смотрите также: Атака "Шахедов" на Хмельницкий: разрушена крыша многоэтажки. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27312) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+2
В ржублях то мільярд або мільярди (дивлячись яка кількість), але поки що на війну грошей в кацапів вистачає...
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26.09.2024 12:37
+2
Гіперзвукову швидкість АБР Кинджал після відділення від літака-платформи розвиває не в атмосфері, де здатні літати аеродинамічні цілі, зокрема КР, АКР, літаки, БЛА, а на висотах, більших 30-50 км, де пролягають траєкторії БР.
Падіння Кинджалу на ціль на тій частині траєкторії, яка пролягає в атмосфері, відбувається не з гіперзвуковою, а із швидкостями значно меншими гіперзвуку , а саме - близько 3000 км/год, тобто з надзвуковою швидкістю, а не гіперзвуковою швидкістю.
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26.09.2024 13:14
+2
В рашистських пабліках пишуть, що "кінжали"полювали на F-16.
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26.09.2024 15:18
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Декілька мільйонів фу-блів коту під хвіст. 😊
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26.09.2024 12:31 Ответить
В ржублях то мільярд або мільярди (дивлячись яка кількість), але поки що на війну грошей в кацапів вистачає...
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26.09.2024 12:37 Ответить
Віриться з трудом. Особливо враховуючи те, що рашисти стріляли Кинжалами, а повітряна тривога була вже ПІСЛЯ вибухів.
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26.09.2024 12:34 Ответить
Миколаївський Ваньок відписався шо гепнули не тудої,йому я довіряю, шось він зна,хз звідки
Най буде так.
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26.09.2024 12:37 Ответить
Та нехай.
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26.09.2024 12:40 Ответить
Було три всеукраїнських поспіль, отже, цілком можливо, що перший раз чи два - схибили.
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26.09.2024 12:41 Ответить
Рухаючись із надзвуковою швидкістю, ракета (у даному випадку "кінжал") створює ударну хвилю з громоподібним гу́ркотом, відомим як звуковий удар, який здатний завда́ти шкоди людям і тваринам, і навіть пошко́дити будівлі.
То були не вибухи від влучань/знищення ракет, а звуковий удар від прольоту ворожих ракет
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26.09.2024 12:45 Ответить
швидкість "кінжала" в 10 разів вище за швидкість звуку, ця ***** при запуску з міг-31к летить на понад 3000 км та досягає швидкості близько 12-12,5 тис. км на год.
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26.09.2024 12:48 Ответить
Гіперзвукову швидкість АБР Кинджал після відділення від літака-платформи розвиває не в атмосфері, де здатні літати аеродинамічні цілі, зокрема КР, АКР, літаки, БЛА, а на висотах, більших 30-50 км, де пролягають траєкторії БР.
Падіння Кинджалу на ціль на тій частині траєкторії, яка пролягає в атмосфері, відбувається не з гіперзвуковою, а із швидкостями значно меншими гіперзвуку , а саме - близько 3000 км/год, тобто з надзвуковою швидкістю, а не гіперзвуковою швидкістю.
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26.09.2024 13:14 Ответить
"Рухаючись із надзвуковою швидкістю" - перша фраза мого допису. Щось не так?
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26.09.2024 14:35 Ответить
Про ударну хвилю (їх може бути декілька) і відповідні гучні звукі, при прольоті ЛА на надзвуковій швидкості, як ви прокоментували - так.
Я додатково до вашого коментаря нагадав деякі відомі особливості АБР Кинджал, яку часто помилково називають "гіперзвуковою". Кинджал не є гіперзвуковим ЛА, бо є балістичною ракетою за можливим набором програмованих траєкторій руху. І на кінцевій ділянці траєкторії падіння на ціль завжди має надзвукову, а не гіперзвукову швидкість. На відмінність від АБР Кинджал, гіперзвукові ЛА здатні здійснювати гіперзвуковий аеродинамічний рух довільними траєкторіями (не лише балістичними) в атмосфері. Ще однією відмінністю справжнього гіперзвукового ЛА від АБР Кинджал та БР Іскандер є наявність бортового ГППРД.
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26.09.2024 15:47 Ответить
"кінжал" - аеробалістична ракета
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26.09.2024 15:54 Ответить
За класифікацією НАТО Х -47М2 «Кинжал» AS-24 Killjoy - гіперзвукова балістична ракета повітряного базування.
IMHO, можна вважати Кінжал - аеробалістичною ракетою (АБР). У назві враховано, що пуск Кінжалу відбувається в повітрі, з літака - платформи. Ракета має невеликі аеродинамічні поверхні, здатна виконувати деякі обмежені аеродинамічні маневри коригування курсу та ухилення в атмосфері , але всі програмовані траекторії лишаються балістичними.
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26.09.2024 16:18 Ответить
розмах стабілізаторів (крил) - 1,6 м
висота польоту (в момент макс V) - 20 км
на висоті 20 тисяч метрів за температури -50 градусів Цельсія швидіксть у 10 Махів - це відповідає приблизно 11000 км/год
цілком для створення ударної хвилі
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26.09.2024 16:28 Ответить
Енергія ударних хвиль від Кінжалу , які утворилися на висоті 20 км, розсіюється на шляху до поверхні землі. Скоріш за все, звук буде тихим, або зовсім не чутним.
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26.09.2024 16:47 Ответить
дописувачка з Києва.
Один з напрямів удару - Київська область, близько 40 км до Києва
ударну хвилю відчула
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26.09.2024 16:51 Ответить
Мабуть не ту ударну хвилю, яка створена прольотом Кінжалу на висоті 20 км.
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26.09.2024 16:58 Ответить
це вже не до мене, а до пані запитання - що саме та як саме вона чула (за її версією - вибухи)
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26.09.2024 17:20 Ответить
Чи по макетах?
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26.09.2024 13:12 Ответить
залишимо здогадки кацапам
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26.09.2024 14:36 Ответить
В рашистських пабліках пишуть, що "кінжали"полювали на F-16.
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26.09.2024 15:18 Ответить
Полювали, полювали та не виполювали.. Абманулі дурачкоф не чітирі кулачкоф..
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26.09.2024 16:47 Ответить
Гупало добряче в Києві... А вночі Шахеди літали - добре чути було
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26.09.2024 17:46 Ответить
 
 