Атака "Шахедов" на Хмельницкий: уничтожена крыша многоэтажки. ВИДЕО

В результате ночной атаки "Шахедов" в Хмельницком повреждены квартиры в многоэтажке и автомобили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Уничтожена крыша многоэтажки", - уточнил он.

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Как сообщалось, ночью 22 сентября российские захватчики "шахедами" атаковали Хмельницкую область, раздавались взрывы, работали силы ПВО.

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Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений. Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура. На Киевщине из-за падения обломков поврежден дом.

По данным Воздушных сил, ночью был уничтожен 71 из 80 "Шахедов", еще 6 - локально потеряны.