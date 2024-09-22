Атака "Шахедов" на Хмельницкий: уничтожена крыша многоэтажки. ВИДЕО
В результате ночной атаки "Шахедов" в Хмельницком повреждены квартиры в многоэтажке и автомобили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
"Уничтожена крыша многоэтажки", - уточнил он.
Как сообщалось, ночью 22 сентября российские захватчики "шахедами" атаковали Хмельницкую область, раздавались взрывы, работали силы ПВО.
Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что враг запустил "шахеды" с северного и южного направлений. Также информировалось, что ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА, повреждена энергетическая инфраструктура. На Киевщине из-за падения обломков поврежден дом.
По данным Воздушных сил, ночью был уничтожен 71 из 80 "Шахедов", еще 6 - локально потеряны.
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Ан Мур
показать весь комментарий22.09.2024 17:12 Ответить Мне нравится 0
12345 #593783
показать весь комментарий22.09.2024 17:15 Ответить Мне нравится 0
Марина Нєчаєва #561431
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Sergej #591263
показать весь комментарий26.09.2024 12:52 Ответить Мне нравится 0
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