Атака "Шахедів" на Хмельницький: знищено дах багатоповерхівки. ВIДЕО

В результаті нічної атаки "Шахедів" у Хмельницькому пошкоджено квартири у багатоповерхівці та автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Знищений дах багатоповерхівки", - уточнив він.

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Як повідомлялося, вночі 22 вересня російські загарбники "шахедами" атакували Хмельниччину, лунали вибухи, працювали сили ППО.

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Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків. Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. На Київщині через падіння уламків пошкоджено будинок.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 71 із 80 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені.