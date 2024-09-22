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Атака "Шахедів" на Хмельницький: знищено дах багатоповерхівки. ВIДЕО

В результаті нічної атаки "Шахедів" у Хмельницькому пошкоджено квартири у багатоповерхівці та автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Знищений дах багатоповерхівки", - уточнив він.

Також читайте: Вночі "Шахед" пролетів біля Хмельницької АЕС, пізніше його знищила ППО, - ОВА

Як повідомлялося, вночі 22 вересня російські загарбники "шахедами" атакували Хмельниччину, лунали вибухи, працювали сили ППО.

Також читайте: Вночі на Сумщині знищили 17 "Шахедів"

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків. Також інформувалося, що вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. На Київщині через падіння уламків пошкоджено будинок.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 71 із 80 "Шахедів", ще 6 - локаційно втрачені.

Автор: 

Хмельниччина (914) дрони (4762)


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Триповерховий житловий будинок - це багатоповерхівка?
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22.09.2024 17:12 Відповісти
под крышей стояли ф-16
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22.09.2024 17:15 Відповісти
Від 5 за нормами
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22.09.2024 17:48 Відповісти
А якби приватний тобі аби не мовчать
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26.09.2024 12:52 Відповісти
 
 