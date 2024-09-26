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Новости Война
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РФ выпустила "Кинжалы" по Украине: Взрывы раздались на Хмельнитчине

РФ випустила Кинджали по Україні

Российские оккупанты выпустили по Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Впоследствии там заявили о еще одном пуске "Кинжала".

"Кинжалы" движутся на Хмельнитчину и Житомир.

По данным "Суспільного", в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Напомним, 26 сентября российские войска уже атаковали Хмельницкую область ракетами "Кинжал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО уничтожили 66 из 78 "шахедов" и 4 ракеты Х-59/69, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (27312) Воздушные силы (2326)


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Топ комментарии
+21
Бесится *****. Даже ************* Трампа трусит аж пена изо рта.
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26.09.2024 11:02
+16
Не гіперзвукові, а аеробалістичні. Нема там гіперзвуку.
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26.09.2024 11:07
+10
***** стріляє по Україні, якої вже немає (за твердженням Трампа).
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26.09.2024 11:08
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Бесится *****. Даже ************* Трампа трусит аж пена изо рта.
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26.09.2024 11:02 Ответить
Не гіперзвукові, а аеробалістичні. Нема там гіперзвуку.
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26.09.2024 11:07 Ответить
Гіперзвук - 6150-12300 км/ч.

 Швидкість ракети кинжал 14 000 км/ч.
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26.09.2024 11:16 Ответить
Брехня…
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26.09.2024 11:21 Ответить
Точно брехня. Це коли страус заховає голову в пісок а срака стирчить зверху - йому кажуть - тобі вовк зараз сраку відкусить - а він -Брехня....
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26.09.2024 11:28 Ответить
точсно брехня васю !!! кацапи патологічно схильні усе перебільшувати і брехати ...
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26.09.2024 11:31 Ответить
Поки що нема таких ракет що можуть літати в атмосфері з гіперзвуковою швидкостью, в космосі так. Кацапи брешуть завжди, в них і "сармат" вродє і є, а з шахти вилізти не може...
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26.09.2024 11:52 Ответить
гіперзвуковою вважається ракета що на швидкості >5 махів здатна ще й маневрувати - крінжал цього не може
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26.09.2024 11:28 Ответить
Ніт. Ще і підскакувати повинна.
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26.09.2024 11:30 Ответить
Ось яка тобі різниця - вона без маневрів просто вхерачила по Хмельницьку та й все.
Чи якби вона маневрувала - то було б краще?
Де наші кинжали? Де ракети? Країна дов******.
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26.09.2024 11:40 Ответить
мамзель перестань істерикувати - чи тобі хустинку дати, щоб соплі витерла
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26.09.2024 11:46 Ответить
Майже так, але краще називати не ракетою (гіперзвуковою БР чи АБР), а гіперзвуковим ЛА, який здатний рухатися в атмосфері, використовуючи аеродинамічні поверхні і ГППРД, якого немає на борту БР Іскандер чи АБР Кинджал.
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26.09.2024 15:04 Ответить
Тезку, усі балістичні ракети на вищій траєкторії ідуть на гіперзвуці, ще з 1970-х років. Тому вони так швидко долітають до цілі. І Кинжал теж працює по балістичній траєкторії. По суті кинжал - це повітряний варіант Іскандера.
Гіперзвукові ракети (в прямому розумінні, які тут можуть летіти з такою швидкістю не в розрідженій атмосфері) по суті являються фантастикою. До втілення її в життя наблизились лише американці, але їхнє Mako, теж не зовсім гіперзвукова ракета
https://youtu.be/ifklwh4fo6U?si=IE3L9gN2LiXxQgQE
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26.09.2024 11:39 Ответить
На якій "гіперзвуковій" швидкості Кинджали падають на ціль?
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26.09.2024 11:47 Ответить
Пошукай в Гугл чим відрізняється іскандер від кинжалу та яка їх швидкість.
І все тобі стане зрозуміло. Також почитай в інших джерелах інформації.
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26.09.2024 11:52 Ответить
Схоже тобі самому варто погуглити, уважно прочитати і спробувати зрозуміти, про що йдеться.
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26.09.2024 14:32 Ответить
Не варто поспішати з висновками, у вікі максимальна швидкість польоту "кінжала" вказана до 12 швидкостей звуку. Швидкостей звуку на якій висоті? Максимальну швидкість, вказана ракета досягає на великій висоті де розріджене повітря, в якому, як відомо, швидкість звуку менша ніж біля поверхні землі. Враховуючий вищевказаний факт, думаю каци могли маніпулювати стосовно характеристик ракети, використавши для розрахунків швидкість звуку менше 1000 км/год, на висоті польоту ракети (20 км) і отримавши 12 М.
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26.09.2024 12:20 Ответить
На ділянці балістичної траєкторії падіння на ціль у нижніх шарах атмосфери, за відомими відкритими даними, АБР Кинджал падає з надзвуковою (близько 3000 км/год) , а не гіперзвуковою швидкістю. Траєкторія АБР Кинджал може програмуватися і так, що ця АБР не набирає висоту, характерну для траєкторій БР, у шарах, де щільність атмосфери дуже мала, і вони здатні розвивати гіперзвукову швидкість. В цьому варіанті руху на ціль АБР Кинджал взагалі не досягає гіперзвукової швидкості (більше 5М), а рухається лише з надзвуковою.
Справжні гіперзвукові ЛА (глайдери) здатні рухатися аеродинамічними (небалістичними) траєкторіями та маневрувати в атмосфері на гіперзвуковій швидкості мають бортові ГППРД, якого немає в АБР Кинджал.
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26.09.2024 14:52 Ответить
***** стріляє по Україні, якої вже немає (за твердженням Трампа).
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26.09.2024 11:08 Ответить
ящо припиниця допомога США та заходу то він правий на 100%
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26.09.2024 11:11 Ответить
Ну, зважаючи на те, що утнув гундос в США, респи тепер кістками ляжуть, щоб не дати нам допомоги. А сама ЄС без США у військовому плані - фактично недієздатна.
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26.09.2024 11:13 Ответить
На жаль, мушу погодитись...
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26.09.2024 11:16 Ответить
значить капітуляція не за горами
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26.09.2024 11:20 Ответить
що він там намутив?
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26.09.2024 11:20 Ответить
Поїхав на агітацію Гарріс на заводі, чи щось таке, респи розлютилися, вимагають негайно звільнити товсту послицю, яка це замутила.
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26.09.2024 11:30 Ответить
бідоносець...
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26.09.2024 11:34 Ответить
як ви уявляєте собі сцену - послиця Маркарова заводить ЕрЗе на обороний завод США, на приватну територію?
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26.09.2024 11:34 Ответить
Ну вони ж не можуть вимагати звільнити Зе, тому вимагають звільнити послицю)
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26.09.2024 11:37 Ответить
А було б непогано прибрати рестораторшу під шумок.
От тільки зєлєні поставлять замість неї ще гірше.
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26.09.2024 11:49 Ответить
Мабуть не респи, а виборчий штаб Трампа. Бо там вважають це впливом на вибори і відповідно реагують публічно.
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26.09.2024 11:51 Ответить
Ви справді вірите що він поперся на той завод без запрошення і погодження? Трампісти зараз всеруться щоб тільки за що небуть зачепитися. Бабло ******* треба ж відпрацьовувати.
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26.09.2024 11:25 Ответить
+100%
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26.09.2024 11:26 Ответить
хіба справа тільки у відвідинах заводу ?
який би ******** не був рижий, та він кандидат у президенти який може виграти вибори..
Квартальна дипломатія вона така, і ще не ясно як вплине гра на стороні Гарріс квартальної камарільї.
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26.09.2024 11:32 Ответить
Коли переможену наполеоновську Францію хотіли вже розшматувати союзники-переможці, дипломат Талейран зміг пересварити їх між собою і Францію залишили у спокої. Оце дипломатія, а криворагульні висери швидше закопають Україну, ніж врятують.
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26.09.2024 11:44 Ответить
А що він мав робити? Погодитись на так звані перемовини з пуйлом, віддавши йому пів України?
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26.09.2024 11:30 Ответить
Не знаю, на що саме ви натякаєте, але думаю, мова про візит на завод з виробництва снарядів.
Якщо так, то ось що про це пише поінформована людина.
...

Спикер Палаты представителей республиканец Майк "Маленький Иисусик" Джонсон только что заявил, что завтра не будет встречаться с Зеленским и Зеленский должен уволить посла Маркарову за то, что та организовала визит Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании.

Почему уТрампа и Джонсона так взорвались пердаки?

Потому что судьба выборов решится в Пенсильвании и каждый голос будет решающим, а визит Зеленского на завод вместе с губернатором Пенсильвании демократом Шапиро республиканцы расценили как агитацию за демократов среди нескольких сот тысяч живущих в Пенсильвании украинцев и поляков.
...

Наезд на посла Маркарову абсолютно несправедливый. Она не сделала ничего плохого, более того - организация визита Зеленского на завод в Пенсильвании - абсолютно правильное, важное и полезное мероприятие. Завод производит так необходимые Украине снаряды, Америка - главный союзник Украины.

Маркарова виновата в том, что завод находится в демократическом штате? Конечно, нет.

Более того, в прошлые визиты Зеленского в США он посещал подобное мероприятие в Юте, где губернатор - республиканец. И Трамп тогда не возмущался.

Дело не в Маркаровой или Зеленском.

Дело в Трампе и республиканской партии.

Чем ближе выборы, - тем больше Трамп проявляет себя как агент Путина (хотя мои читатели знали это 8 лет назад). Путин делает всё, чтобы помочь Трампу победить.
(О. Пономарь)
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26.09.2024 11:58 Ответить
Не знаю, на що саме ви натякаєте, але думаю, мова про візит на завод з виробництва снарядів.
Якщо так, то ось що про це пише поінформована людина.
...

Спикер Палаты представителей республиканец Майк "Маленький Иисусик" Джонсон только что заявил, что завтра не будет встречаться с Зеленским и Зеленский должен уволить посла Маркарову за то, что та организовала визит Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании.

Почему уТрампа и Джонсона так взорвались пердаки?

Потому что судьба выборов решится в Пенсильвании и каждый голос будет решающим, а визит Зеленского на завод вместе с губернатором Пенсильвании демократом Шапиро республиканцы расценили как агитацию за демократов среди нескольких сот тысяч живущих в Пенсильвании украинцев и поляков.
...

Наезд на посла Маркарову абсолютно несправедливый. Она не сделала ничего плохого, более того - организация визита Зеленского на завод в Пенсильвании - абсолютно правильное, важное и полезное мероприятие. Завод производит так необходимые Украине снаряды, Америка - главный союзник Украины.

Маркарова виновата в том, что завод находится в демократическом штате? Конечно, нет.

Более того, в прошлые визиты Зеленского в США он посещал подобное мероприятие в Юте, где губернатор - республиканец. И Трамп тогда не возмущался.

Дело не в Маркаровой или Зеленском.

Дело в Трампе и республиканской партии.

Чем ближе выборы, - тем больше Трамп проявляет себя как агент Путина (хотя мои читатели знали это 8 лет назад). Путин делает всё, чтобы помочь Трампу победить.
(О. Пономарь)
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26.09.2024 12:51 Ответить
а ми нові відосіки випустили
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26.09.2024 11:09 Ответить
Кажуть - по Староконстянтинові - аеродром мабуть
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26.09.2024 11:11 Ответить
чого це мабуть, по ньому і бють бо там базується авіація яка може нести шторми та скальпи.
поки тут "інформаційна тиша" миколаївський ваньок вже все доповів і куди і скільки.
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26.09.2024 11:20 Ответить
Это так получается:если Украина будет отвечать дронами и ракетами,то Член применит ЯО.(так в доктрине прописано).А что заокеанские помошники? Обосрались?
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26.09.2024 11:13 Ответить
Что запустит роZZия, Сармат? роZZия это уже Сомали.
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26.09.2024 11:20 Ответить
той же кинжал який долетить хоч до Львова чи Ужгорода, бо там немає петріота.
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26.09.2024 11:27 Ответить
По Хмельницькій АЕС вдарили вже ?
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26.09.2024 11:15 Ответить
Сподіваюсь, хлопці на Старконівському аеродромі встигли уникнути наслідків. Бо це реально було дуже швидко.
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26.09.2024 11:16 Ответить
Треба мінувати наші аес і примусити нато вводити війська.
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26.09.2024 11:17 Ответить
Вже Макрон хотів але наш обісссяний росою не захотів. Офіційно парламент може просити допомогу в іноземній країні алеж , сумно якось
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26.09.2024 11:21 Ответить
Наша влада цього робити не буде, бо 1) - імбецили, 2) зрадники, мета яких - програш України.
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26.09.2024 11:31 Ответить
мікрон такий же піздун як і зеля.
Такий хіро що хотів свої війська відправити в Україну, на словах, а бити по параші Скальпами не дозволяє.
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26.09.2024 11:35 Ответить
Це які "кинжали"? Ті що у торопці знищили?
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26.09.2024 11:18 Ответить
А для тебе "українські" ресурси це ті, які вашому Гундосу сраку лижуть? У спам і за русскім ваєнним карабльом. Твій рівень - дебіломарахвон і лисий Гондон, ще один сраколиз лідора.
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26.09.2024 11:47 Ответить
Чому двічі стріляють по старкону? Тому ,що десь там сидить гнида з українським паспортом ,а може і з кацапським теж і доповідає " навєрх" ,що мов не попали з першого разу.
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26.09.2024 12:05 Ответить
Ви ніколи не чули про беспілотники та Китай судячи по закордонній пресі допомагає космічною розвідкою, погода не дуже хмарна. Нагадаю як в Миргороді та Дніпрі після ударів орки виставили відео з їх беспілотників що корегував на місці.
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26.09.2024 13:06 Ответить
 
 