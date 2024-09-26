РФ выпустила "Кинжалы" по Украине: Взрывы раздались на Хмельнитчине

Российские оккупанты выпустили по Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Впоследствии там заявили о еще одном пуске "Кинжала".

"Кинжалы" движутся на Хмельнитчину и Житомир.

По данным "Суспільного", в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Напомним, 26 сентября российские войска уже атаковали Хмельницкую область ракетами "Кинжал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО уничтожили 66 из 78 "шахедов" и 4 ракеты Х-59/69, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА