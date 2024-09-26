РФ випустила "Кинджали" по Україні: Вибухи пролунали на Хмельниччині (оновлено)
Російські окупанти випустили по Україні гіперзвукові ракети "Кинджал".
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Згодом там заявили про ще один пуск "Кинджала".
"Кинджали" рухаються на Хмельниччину та Житомир.
За даними "Суспільного", на Хмельниччині пролунали вибухи.
Повітряні сили згодом повідомили, що із 10.00 по 11.00 26 вересня 2024 року зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
"За попередніми даними у небі рф перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K. Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння", - додали там.
Нагадаємо, 26 вересня російські війська вже атакували Хмельниччину ракетами "Кинджал".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Швидкість ракети кинжал 14 000 км/ч.
Чи якби вона маневрувала - то було б краще?
Де наші кинжали? Де ракети? Країна дов******.
Гіперзвукові ракети (в прямому розумінні, які тут можуть летіти з такою швидкістю не в розрідженій атмосфері) по суті являються фантастикою. До втілення її в життя наблизились лише американці, але їхнє Mako, теж не зовсім гіперзвукова ракета
https://youtu.be/ifklwh4fo6U?si=IE3L9gN2LiXxQgQE
І все тобі стане зрозуміло. Також почитай в інших джерелах інформації.
Справжні гіперзвукові ЛА (глайдери) здатні рухатися аеродинамічними (небалістичними) траєкторіями та маневрувати в атмосфері на гіперзвуковій швидкості мають бортові ГППРД, якого немає в АБР Кинджал.
От тільки зєлєні поставлять замість неї ще гірше.
який би ******** не був рижий, та він кандидат у президенти який може виграти вибори..
Квартальна дипломатія вона така, і ще не ясно як вплине гра на стороні Гарріс квартальної камарільї.
Якщо так, то ось що про це пише поінформована людина.
...
Спикер Палаты представителей республиканец Майк "Маленький Иисусик" Джонсон только что заявил, что завтра не будет встречаться с Зеленским и Зеленский должен уволить посла Маркарову за то, что та организовала визит Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании.
Почему уТрампа и Джонсона так взорвались пердаки?
Потому что судьба выборов решится в Пенсильвании и каждый голос будет решающим, а визит Зеленского на завод вместе с губернатором Пенсильвании демократом Шапиро республиканцы расценили как агитацию за демократов среди нескольких сот тысяч живущих в Пенсильвании украинцев и поляков.
...
Наезд на посла Маркарову абсолютно несправедливый. Она не сделала ничего плохого, более того - организация визита Зеленского на завод в Пенсильвании - абсолютно правильное, важное и полезное мероприятие. Завод производит так необходимые Украине снаряды, Америка - главный союзник Украины.
Маркарова виновата в том, что завод находится в демократическом штате? Конечно, нет.
Более того, в прошлые визиты Зеленского в США он посещал подобное мероприятие в Юте, где губернатор - республиканец. И Трамп тогда не возмущался.
Дело не в Маркаровой или Зеленском.
Дело в Трампе и республиканской партии.
Чем ближе выборы, - тем больше Трамп проявляет себя как агент Путина (хотя мои читатели знали это 8 лет назад). Путин делает всё, чтобы помочь Трампу победить.
(О. Пономарь)
Якщо так, то ось що про це пише поінформована людина.
...
Спикер Палаты представителей республиканец Майк "Маленький Иисусик" Джонсон только что заявил, что завтра не будет встречаться с Зеленским и Зеленский должен уволить посла Маркарову за то, что та организовала визит Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании.
Почему уТрампа и Джонсона так взорвались пердаки?
Потому что судьба выборов решится в Пенсильвании и каждый голос будет решающим, а визит Зеленского на завод вместе с губернатором Пенсильвании демократом Шапиро республиканцы расценили как агитацию за демократов среди нескольких сот тысяч живущих в Пенсильвании украинцев и поляков.
...
Наезд на посла Маркарову абсолютно несправедливый. Она не сделала ничего плохого, более того - организация визита Зеленского на завод в Пенсильвании - абсолютно правильное, важное и полезное мероприятие. Завод производит так необходимые Украине снаряды, Америка - главный союзник Украины.
Маркарова виновата в том, что завод находится в демократическом штате? Конечно, нет.
Более того, в прошлые визиты Зеленского в США он посещал подобное мероприятие в Юте, где губернатор - республиканец. И Трамп тогда не возмущался.
Дело не в Маркаровой или Зеленском.
Дело в Трампе и республиканской партии.
Чем ближе выборы, - тем больше Трамп проявляет себя как агент Путина (хотя мои читатели знали это 8 лет назад). Путин делает всё, чтобы помочь Трампу победить.
(О. Пономарь)
поки тут "інформаційна тиша" миколаївський ваньок вже все доповів і куди і скільки.
Такий хіро що хотів свої війська відправити в Україну, на словах, а бити по параші Скальпами не дозволяє.