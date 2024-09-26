РФ випустила "Кинджали" по Україні: Вибухи пролунали на Хмельниччині (оновлено)

Російські окупанти випустили по Україні гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом там заявили про ще один пуск "Кинджала".

"Кинджали" рухаються на Хмельниччину та Житомир.

За даними "Суспільного", на Хмельниччині пролунали вибухи.

Повітряні сили згодом повідомили, що із 10.00 по 11.00 26 вересня 2024 року зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

"За попередніми даними у небі рф перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K. Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння", - додали там.

Нагадаємо, 26 вересня російські війська вже атакували Хмельниччину ракетами "Кинджал".

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