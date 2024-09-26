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РФ випустила "Кинджали" по Україні: Вибухи пролунали на Хмельниччині (оновлено)

РФ випустила Кинджали по Україні

Російські окупанти випустили по Україні гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом там заявили про ще один пуск "Кинджала".

"Кинджали" рухаються на Хмельниччину та Житомир.

За даними "Суспільного", на Хмельниччині пролунали вибухи.

Повітряні сили згодом повідомили, що із 10.00 по 11.00 26 вересня 2024 року зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

"За попередніми даними у небі рф перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K. Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння", - додали там.

Нагадаємо, 26 вересня російські війська вже атакували Хмельниччину ракетами "Кинджал".

Також читайте: Сили ППО знищили 66 із 78 "шахедів" та 4 ракети Х-59/69, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (28657) Повітряні сили (2670)


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Топ коментарі
+21
Бесится *****. Даже ************* Трампа трусит аж пена изо рта.
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26.09.2024 11:02
+16
Не гіперзвукові, а аеробалістичні. Нема там гіперзвуку.
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26.09.2024 11:07
+10
***** стріляє по Україні, якої вже немає (за твердженням Трампа).
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26.09.2024 11:08
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Бесится *****. Даже ************* Трампа трусит аж пена изо рта.
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26.09.2024 11:02 Відповісти
Не гіперзвукові, а аеробалістичні. Нема там гіперзвуку.
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26.09.2024 11:07 Відповісти
Гіперзвук - 6150-12300 км/ч.

 Швидкість ракети кинжал 14 000 км/ч.
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26.09.2024 11:16 Відповісти
Брехня…
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26.09.2024 11:21 Відповісти
Точно брехня. Це коли страус заховає голову в пісок а срака стирчить зверху - йому кажуть - тобі вовк зараз сраку відкусить - а він -Брехня....
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26.09.2024 11:28 Відповісти
точсно брехня васю !!! кацапи патологічно схильні усе перебільшувати і брехати ...
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26.09.2024 11:31 Відповісти
Поки що нема таких ракет що можуть літати в атмосфері з гіперзвуковою швидкостью, в космосі так. Кацапи брешуть завжди, в них і "сармат" вродє і є, а з шахти вилізти не може...
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26.09.2024 11:52 Відповісти
гіперзвуковою вважається ракета що на швидкості >5 махів здатна ще й маневрувати - крінжал цього не може
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26.09.2024 11:28 Відповісти
Ніт. Ще і підскакувати повинна.
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26.09.2024 11:30 Відповісти
Ось яка тобі різниця - вона без маневрів просто вхерачила по Хмельницьку та й все.
Чи якби вона маневрувала - то було б краще?
Де наші кинжали? Де ракети? Країна дов******.
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26.09.2024 11:40 Відповісти
мамзель перестань істерикувати - чи тобі хустинку дати, щоб соплі витерла
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26.09.2024 11:46 Відповісти
Майже так, але краще називати не ракетою (гіперзвуковою БР чи АБР), а гіперзвуковим ЛА, який здатний рухатися в атмосфері, використовуючи аеродинамічні поверхні і ГППРД, якого немає на борту БР Іскандер чи АБР Кинджал.
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26.09.2024 15:04 Відповісти
Тезку, усі балістичні ракети на вищій траєкторії ідуть на гіперзвуці, ще з 1970-х років. Тому вони так швидко долітають до цілі. І Кинжал теж працює по балістичній траєкторії. По суті кинжал - це повітряний варіант Іскандера.
Гіперзвукові ракети (в прямому розумінні, які тут можуть летіти з такою швидкістю не в розрідженій атмосфері) по суті являються фантастикою. До втілення її в життя наблизились лише американці, але їхнє Mako, теж не зовсім гіперзвукова ракета
https://youtu.be/ifklwh4fo6U?si=IE3L9gN2LiXxQgQE
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26.09.2024 11:39 Відповісти
На якій "гіперзвуковій" швидкості Кинджали падають на ціль?
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26.09.2024 11:47 Відповісти
Пошукай в Гугл чим відрізняється іскандер від кинжалу та яка їх швидкість.
І все тобі стане зрозуміло. Також почитай в інших джерелах інформації.
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26.09.2024 11:52 Відповісти
Схоже тобі самому варто погуглити, уважно прочитати і спробувати зрозуміти, про що йдеться.
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26.09.2024 14:32 Відповісти
Не варто поспішати з висновками, у вікі максимальна швидкість польоту "кінжала" вказана до 12 швидкостей звуку. Швидкостей звуку на якій висоті? Максимальну швидкість, вказана ракета досягає на великій висоті де розріджене повітря, в якому, як відомо, швидкість звуку менша ніж біля поверхні землі. Враховуючий вищевказаний факт, думаю каци могли маніпулювати стосовно характеристик ракети, використавши для розрахунків швидкість звуку менше 1000 км/год, на висоті польоту ракети (20 км) і отримавши 12 М.
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26.09.2024 12:20 Відповісти
На ділянці балістичної траєкторії падіння на ціль у нижніх шарах атмосфери, за відомими відкритими даними, АБР Кинджал падає з надзвуковою (близько 3000 км/год) , а не гіперзвуковою швидкістю. Траєкторія АБР Кинджал може програмуватися і так, що ця АБР не набирає висоту, характерну для траєкторій БР, у шарах, де щільність атмосфери дуже мала, і вони здатні розвивати гіперзвукову швидкість. В цьому варіанті руху на ціль АБР Кинджал взагалі не досягає гіперзвукової швидкості (більше 5М), а рухається лише з надзвуковою.
Справжні гіперзвукові ЛА (глайдери) здатні рухатися аеродинамічними (небалістичними) траєкторіями та маневрувати в атмосфері на гіперзвуковій швидкості мають бортові ГППРД, якого немає в АБР Кинджал.
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26.09.2024 14:52 Відповісти
***** стріляє по Україні, якої вже немає (за твердженням Трампа).
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26.09.2024 11:08 Відповісти
ящо припиниця допомога США та заходу то він правий на 100%
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26.09.2024 11:11 Відповісти
Ну, зважаючи на те, що утнув гундос в США, респи тепер кістками ляжуть, щоб не дати нам допомоги. А сама ЄС без США у військовому плані - фактично недієздатна.
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26.09.2024 11:13 Відповісти
На жаль, мушу погодитись...
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26.09.2024 11:16 Відповісти
значить капітуляція не за горами
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26.09.2024 11:20 Відповісти
що він там намутив?
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26.09.2024 11:20 Відповісти
Поїхав на агітацію Гарріс на заводі, чи щось таке, респи розлютилися, вимагають негайно звільнити товсту послицю, яка це замутила.
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26.09.2024 11:30 Відповісти
бідоносець...
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26.09.2024 11:34 Відповісти
як ви уявляєте собі сцену - послиця Маркарова заводить ЕрЗе на обороний завод США, на приватну територію?
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26.09.2024 11:34 Відповісти
Ну вони ж не можуть вимагати звільнити Зе, тому вимагають звільнити послицю)
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26.09.2024 11:37 Відповісти
А було б непогано прибрати рестораторшу під шумок.
От тільки зєлєні поставлять замість неї ще гірше.
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26.09.2024 11:49 Відповісти
Мабуть не респи, а виборчий штаб Трампа. Бо там вважають це впливом на вибори і відповідно реагують публічно.
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26.09.2024 11:51 Відповісти
Ви справді вірите що він поперся на той завод без запрошення і погодження? Трампісти зараз всеруться щоб тільки за що небуть зачепитися. Бабло ******* треба ж відпрацьовувати.
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26.09.2024 11:25 Відповісти
+100%
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26.09.2024 11:26 Відповісти
хіба справа тільки у відвідинах заводу ?
який би ******** не був рижий, та він кандидат у президенти який може виграти вибори..
Квартальна дипломатія вона така, і ще не ясно як вплине гра на стороні Гарріс квартальної камарільї.
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26.09.2024 11:32 Відповісти
Коли переможену наполеоновську Францію хотіли вже розшматувати союзники-переможці, дипломат Талейран зміг пересварити їх між собою і Францію залишили у спокої. Оце дипломатія, а криворагульні висери швидше закопають Україну, ніж врятують.
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26.09.2024 11:44 Відповісти
А що він мав робити? Погодитись на так звані перемовини з пуйлом, віддавши йому пів України?
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26.09.2024 11:30 Відповісти
Не знаю, на що саме ви натякаєте, але думаю, мова про візит на завод з виробництва снарядів.
Якщо так, то ось що про це пише поінформована людина.
...

Спикер Палаты представителей республиканец Майк "Маленький Иисусик" Джонсон только что заявил, что завтра не будет встречаться с Зеленским и Зеленский должен уволить посла Маркарову за то, что та организовала визит Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании.

Почему уТрампа и Джонсона так взорвались пердаки?

Потому что судьба выборов решится в Пенсильвании и каждый голос будет решающим, а визит Зеленского на завод вместе с губернатором Пенсильвании демократом Шапиро республиканцы расценили как агитацию за демократов среди нескольких сот тысяч живущих в Пенсильвании украинцев и поляков.
...

Наезд на посла Маркарову абсолютно несправедливый. Она не сделала ничего плохого, более того - организация визита Зеленского на завод в Пенсильвании - абсолютно правильное, важное и полезное мероприятие. Завод производит так необходимые Украине снаряды, Америка - главный союзник Украины.

Маркарова виновата в том, что завод находится в демократическом штате? Конечно, нет.

Более того, в прошлые визиты Зеленского в США он посещал подобное мероприятие в Юте, где губернатор - республиканец. И Трамп тогда не возмущался.

Дело не в Маркаровой или Зеленском.

Дело в Трампе и республиканской партии.

Чем ближе выборы, - тем больше Трамп проявляет себя как агент Путина (хотя мои читатели знали это 8 лет назад). Путин делает всё, чтобы помочь Трампу победить.
(О. Пономарь)
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26.09.2024 11:58 Відповісти
Не знаю, на що саме ви натякаєте, але думаю, мова про візит на завод з виробництва снарядів.
Якщо так, то ось що про це пише поінформована людина.
...

Спикер Палаты представителей республиканец Майк "Маленький Иисусик" Джонсон только что заявил, что завтра не будет встречаться с Зеленским и Зеленский должен уволить посла Маркарову за то, что та организовала визит Зеленского на завод по производству снарядов в Пенсильвании.

Почему уТрампа и Джонсона так взорвались пердаки?

Потому что судьба выборов решится в Пенсильвании и каждый голос будет решающим, а визит Зеленского на завод вместе с губернатором Пенсильвании демократом Шапиро республиканцы расценили как агитацию за демократов среди нескольких сот тысяч живущих в Пенсильвании украинцев и поляков.
...

Наезд на посла Маркарову абсолютно несправедливый. Она не сделала ничего плохого, более того - организация визита Зеленского на завод в Пенсильвании - абсолютно правильное, важное и полезное мероприятие. Завод производит так необходимые Украине снаряды, Америка - главный союзник Украины.

Маркарова виновата в том, что завод находится в демократическом штате? Конечно, нет.

Более того, в прошлые визиты Зеленского в США он посещал подобное мероприятие в Юте, где губернатор - республиканец. И Трамп тогда не возмущался.

Дело не в Маркаровой или Зеленском.

Дело в Трампе и республиканской партии.

Чем ближе выборы, - тем больше Трамп проявляет себя как агент Путина (хотя мои читатели знали это 8 лет назад). Путин делает всё, чтобы помочь Трампу победить.
(О. Пономарь)
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26.09.2024 12:51 Відповісти
а ми нові відосіки випустили
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26.09.2024 11:09 Відповісти
Кажуть - по Староконстянтинові - аеродром мабуть
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26.09.2024 11:11 Відповісти
чого це мабуть, по ньому і бють бо там базується авіація яка може нести шторми та скальпи.
поки тут "інформаційна тиша" миколаївський ваньок вже все доповів і куди і скільки.
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26.09.2024 11:20 Відповісти
Это так получается:если Украина будет отвечать дронами и ракетами,то Член применит ЯО.(так в доктрине прописано).А что заокеанские помошники? Обосрались?
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26.09.2024 11:13 Відповісти
Что запустит роZZия, Сармат? роZZия это уже Сомали.
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26.09.2024 11:20 Відповісти
той же кинжал який долетить хоч до Львова чи Ужгорода, бо там немає петріота.
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26.09.2024 11:27 Відповісти
По Хмельницькій АЕС вдарили вже ?
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26.09.2024 11:15 Відповісти
Сподіваюсь, хлопці на Старконівському аеродромі встигли уникнути наслідків. Бо це реально було дуже швидко.
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26.09.2024 11:16 Відповісти
Треба мінувати наші аес і примусити нато вводити війська.
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26.09.2024 11:17 Відповісти
Вже Макрон хотів але наш обісссяний росою не захотів. Офіційно парламент може просити допомогу в іноземній країні алеж , сумно якось
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26.09.2024 11:21 Відповісти
Наша влада цього робити не буде, бо 1) - імбецили, 2) зрадники, мета яких - програш України.
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26.09.2024 11:31 Відповісти
мікрон такий же піздун як і зеля.
Такий хіро що хотів свої війська відправити в Україну, на словах, а бити по параші Скальпами не дозволяє.
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26.09.2024 11:35 Відповісти
Це які "кинжали"? Ті що у торопці знищили?
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26.09.2024 11:18 Відповісти
А для тебе "українські" ресурси це ті, які вашому Гундосу сраку лижуть? У спам і за русскім ваєнним карабльом. Твій рівень - дебіломарахвон і лисий Гондон, ще один сраколиз лідора.
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26.09.2024 11:47 Відповісти
Чому двічі стріляють по старкону? Тому ,що десь там сидить гнида з українським паспортом ,а може і з кацапським теж і доповідає " навєрх" ,що мов не попали з першого разу.
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26.09.2024 12:05 Відповісти
Ви ніколи не чули про беспілотники та Китай судячи по закордонній пресі допомагає космічною розвідкою, погода не дуже хмарна. Нагадаю як в Миргороді та Дніпрі після ударів орки виставили відео з їх беспілотників що корегував на місці.
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26.09.2024 13:06 Відповісти
 
 