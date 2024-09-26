На фронті відбулося 106 бойових зіткнень, напружена ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 106 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Ворог не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Бачівськ, Біла Береза, Бобилівка, Сидорівка, Вільна Слобода, Ободи, Бачівськ, Стара Гута, Біловоди, Хотіївка, Леонівка та Відродженівське. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Атинському, Біланах, Храпівщині та Козачому.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 18 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. На цей час продовжуються п’ять атак окупантів.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Наразі тривають три ворожі атаки. Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Серебрянці, Надії та Райгородку.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупиняли чотири наступальні дії росіян поблизу Білогорівки, Спірного та Верхньокам’янського, де зараз триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Загарбники намагалися штурмувати наші позиції біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори. Дві атаки досі продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербинівки та Леонідівки. Три боєзіткнення завершено, чотири – тривають. До того ж авіація агресора скинула КАБи біля Клебан-Бика та Петрівки, а також запустила 14 НАРів по Дружбі.

На Покровському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове та Маринівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 24 атаки, два бої – продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Вісімнадцять спроб просунутися відбито, п’ять – ще тривають.

На Времівському напрямку противник п’ять разів штурмував наші позиції біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. Чотири бої завершено, один - досі триває.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку без бойових зіткнень, але із залученням авіації загарбники били НАРами по Білогір'ю та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення. Ворог проводив наступальну дію у районі Роботиного. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційного удару по Козацькому, застосувавши 10 НАРів.

На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.