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Новини Допомога Україні
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Блінкен пояснив американцям, чому потрібно допомагати Україні: Якщо дозволити агресорам діяти, то відкриється скринька Пандори

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Америка допомагає українцями разом із 50 іншими країнами зброєю, економічною й гуманітарною підтримкою, бо Україна відстоює самі принципи мирного існування світу, які стримують виникнення інших війн та агресій.

Таким чином державний секретар США Ентоні Блінкен відповів на запитання в інтерв’ю MSNBC, чому американські платники податків мають витрачати мільярди доларів на підтримку України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тут відбуваються дві речі. Відбувається агресія проти України та українського народу, і я думаю, що коли хтось із нас бачить, як одна велика країна намагається знущатися над меншою, ми прагнемо щось зробити", - зауважив Блінкен.

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Водночас, за його словами, більш фундаментальною для Сполучених Штатів є інша річ – це "агресія проти самих принципів в основі міжнародної системи, які так необхідні для збереження миру".

Він підкреслив, якщо дозволити агресорам діяти безкарно, то відкриється скринька Пандори. І це розв’яже руки будь-якому потенційному загарбнику будь-де у світі.

Крім того, зауважив Блінкен, існує ще два моменти, на які необхідно звернути увагу.

"Сполучені Штати не роблять це самі",- пояснив він.

По-перше, українці воюють за підтримки 50-ти країн, які насправді роблять більший колективний внесок, ніж Сполучені Штати, зауважив держсекретар США.

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По-друге, долари, які виділяються на допомогу Україні, більшою частиною витрачаються в Сполучених Штатах на виробництво зброї, яка потрібна українцям. "Президент Зеленський щойно був (на військовому заводі – ред.) у Скрентоні та дякував людям, які виготовляють частину боєприпасів, які допомагають Україні захищати її свободу, а також захищати нашу свободу, тому що це лінія фронту у боротьбі за свободу", - зауважив Блінкен.

Автор: 

допомога (8371) США (23032) Блінкен Ентоні (1157)


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Це класний канал . По-друге- це добрячий робота-вскеобуч електорату після БУМ у реакції Тромба на візит Зе та взагалі війну в Україні .
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26.09.2024 20:32 Відповісти
Навів би статистику, скільки в УКраїні знищено кадрових вояк русні та техніки.
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26.09.2024 20:49 Відповісти
Та то не скринька, то Шахта Пандори.
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26.09.2024 20:33 Відповісти
в якої авгієві конюшні. Ніякий Геракл не взмолзі вичистити парашу під назвою раша
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26.09.2024 20:39 Відповісти
Thank you, Mr. Blinken
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26.09.2024 20:34 Відповісти
Невже карма Бідосіка спрацює , як руйнівний гвіздок в мізки Тромба ? Так, зараз буде, й ВЖЕ РОЗДУВАЄТЬСЯ серед протсецьких виборців тема затрат грошей виборців від МАГА на цю "нікомунепотрібнудопомогуУкраїні ".
В мене питання , якщо ця війна -проблема усього світу- миру , то хіба забороняється цю тему піднімати на найвищий рівень уваги на полі виборів у США , не агітуючи ЗА когось , а просто пояснюючи значення закгшрози для світу США у т ч ...
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26.09.2024 20:51 Відповісти
Блінкен має пояснити чому не він болотується, а якась особа яка 0 у політиці. Вибори за принципом, як ящик скаже так виборці і проголосують, практикується в країнах 3-го світу для імітації виборчого процесу.
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26.09.2024 20:42 Відповісти
 
 