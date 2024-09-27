У США візит Зеленського сприйняли холодно та "без ентузіазму", заходи за його участі мали низьку відвідуваність, - NYT

У міру того, як війна Росії проти України затягується, "зіркова сила" українського президента у Вашингтоні помітно згасає, що потенційно може мати жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги Києву від США.

Про це пише видання NYT, передає Цензор.НЕТ.

"Коли президент України Володимир Зеленський відвідав США у грудні 2022 року, його зустрічав великий натовп, бурхливі оплески та пакет допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів. Але в міру того, як війна затягується, президент України отримує значно більш спокійну зустріч у Вашингтоні та стикається з гнівними запитаннями з боку деяких республіканців", - пише видання.

За словами журналістів, Зеленський вважається "найпереконливішим захисником України, обдарованим здатністю прориватися крізь заангажованість Конгресу закликами до прискорення постачань зброї та іншої допомоги Києву".

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Видання наголошує, що це продемонструвала зустріч Зеленського у США у четвер, 26 вересня, – прийом був набагато більш "холодним та приглушеним".

Із Зеленським за зачиненими дверима зустрілися кілька десятків законодавців, а спікер Палати представників Майк Джонсон проігнорував українського президента.

Подальша підтримка України - під питанням

NYT нагадує, що зараз Україна отримує військову допомогу від США в рамках пакета на суму майже 61 мільярд доларів, який Конгрес схвалив навесні.

26 вересня президент США Джо Байден оголосив, що Америка надішле Україні озброєння на суму майже 8 мільярдів доларів, включаючи планерні бомби, ракети ППО і додаткову батарею Patriot.

"Але коли ця військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності Конгресу продовжувати поповнювати військову скриню Зеленського", - наголошують журналісти видання.

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"Зіркова сила Зеленського на Капітолійському пагорбі згасає"

NYT нагадало, що у четвер Зеленський провів дві зустрічі в Капітолії: спочатку відповів на запитання двопартійної групи з близько 20 сенаторів, зокрема демократа з Нью-Йорка, лідера більшості Чака Шумера і республіканця з Кентуккі, лідера меншості Мітча Макконнелла, потім він зустрівся з двопартійною групою з близько десятка членів Палати представників, зокрема з Хакімом Джеффрісом.

Видання пише, що Зеленському, який 25 вересня виступав з промовою на Генеральній Асамблеї ООН, не пощастило прибути на Капітолійський пагорб після того, як обидві палати Конгресу оголосили перерву на час передвиборчої кампанії. Це стало причиною того, що заходи за участі українського президента мали "низьку відвідуваність".

"Лідери Конгресу не доклали зусиль для того, щоб привернути увагу до його візиту: ні Шумер, ні Макконнелл не звернулися до ЗМІ особисто або через електронну пошту, як це відбувалося під час попередніх візитів Зеленського.", - пише NYT.

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Видання зазначає, що майже кожен законодавець, який був присутній на засіданнях, раніше неодноразово голосував на підтримку військової допомоги Україні.

"У низки сенаторів і сам Зеленський, і воля українського народу боротися і захищати свою країну досі викликають захоплення, але в інших колах візит українського президента зустріли з гнівом через те, що деякі республіканці заявили, що він, мовляв, продемонстрував прихильність до демократів і адміністрації Байдена під час виборчого сезону", - резюмував NYT.