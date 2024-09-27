У США візит Зеленського сприйняли холодно та "без ентузіазму", заходи за його участі мали низьку відвідуваність, - NYT
У міру того, як війна Росії проти України затягується, "зіркова сила" українського президента у Вашингтоні помітно згасає, що потенційно може мати жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги Києву від США.
Про це пише видання NYT, передає Цензор.НЕТ.
"Коли президент України Володимир Зеленський відвідав США у грудні 2022 року, його зустрічав великий натовп, бурхливі оплески та пакет допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів. Але в міру того, як війна затягується, президент України отримує значно більш спокійну зустріч у Вашингтоні та стикається з гнівними запитаннями з боку деяких республіканців", - пише видання.
За словами журналістів, Зеленський вважається "найпереконливішим захисником України, обдарованим здатністю прориватися крізь заангажованість Конгресу закликами до прискорення постачань зброї та іншої допомоги Києву".
Видання наголошує, що це продемонструвала зустріч Зеленського у США у четвер, 26 вересня, – прийом був набагато більш "холодним та приглушеним".
Із Зеленським за зачиненими дверима зустрілися кілька десятків законодавців, а спікер Палати представників Майк Джонсон проігнорував українського президента.
Подальша підтримка України - під питанням
NYT нагадує, що зараз Україна отримує військову допомогу від США в рамках пакета на суму майже 61 мільярд доларів, який Конгрес схвалив навесні.
26 вересня президент США Джо Байден оголосив, що Америка надішле Україні озброєння на суму майже 8 мільярдів доларів, включаючи планерні бомби, ракети ППО і додаткову батарею Patriot.
"Але коли ця військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності Конгресу продовжувати поповнювати військову скриню Зеленського", - наголошують журналісти видання.
"Зіркова сила Зеленського на Капітолійському пагорбі згасає"
NYT нагадало, що у четвер Зеленський провів дві зустрічі в Капітолії: спочатку відповів на запитання двопартійної групи з близько 20 сенаторів, зокрема демократа з Нью-Йорка, лідера більшості Чака Шумера і республіканця з Кентуккі, лідера меншості Мітча Макконнелла, потім він зустрівся з двопартійною групою з близько десятка членів Палати представників, зокрема з Хакімом Джеффрісом.
Видання пише, що Зеленському, який 25 вересня виступав з промовою на Генеральній Асамблеї ООН, не пощастило прибути на Капітолійський пагорб після того, як обидві палати Конгресу оголосили перерву на час передвиборчої кампанії. Це стало причиною того, що заходи за участі українського президента мали "низьку відвідуваність".
"Лідери Конгресу не доклали зусиль для того, щоб привернути увагу до його візиту: ні Шумер, ні Макконнелл не звернулися до ЗМІ особисто або через електронну пошту, як це відбувалося під час попередніх візитів Зеленського.", - пише NYT.
Видання зазначає, що майже кожен законодавець, який був присутній на засіданнях, раніше неодноразово голосував на підтримку військової допомоги Україні.
"У низки сенаторів і сам Зеленський, і воля українського народу боротися і захищати свою країну досі викликають захоплення, але в інших колах візит українського президента зустріли з гнівом через те, що деякі республіканці заявили, що він, мовляв, продемонстрував прихильність до демократів і адміністрації Байдена під час виборчого сезону", - резюмував NYT.
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А не прямо з шапіто в крізло президента, як ЗЄ.
2. Губернатор Каліфорнії 1967-1975 р.р.
3. 1968 та 1976 року Рейган двічі виставляв свою кандидатуру в президенти США на від Республіканської партії.
Тобто, з 1962 по 1980 рік Рейган вів активну політичну діяльність.
А так то да - ***** не був справжнім політиком.
Рейган два строка был выборным губернатором самого крупного по экономике штата США (больше чем нефтяной Теxас)! А ты пишешь муйню про ВЦСПС!
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-ssha-poruch-iz-zelenskim-zjavivsja-chinovnik-jakoho-ne-bulo-zajavleno-u-skladi-delehatsiji-foto-1022287.html У США поруч із Зеленським був впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації
24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з багатьма політиками світу та США, зокрема, з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У цих зустрічі брав участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча його не було заявлено у списку офіційної делегації.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:
-міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
-постійний представник при ООН Сергій Кислиця,
-заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,
-генеральний прокурор Андрій Костін,
-заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,
-віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
-голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,
-посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,
-уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
-директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.
Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.
відправити ці жирні рила до США, нехай подивляться де гроші, виділені на військову допомогу.
ТАК БУВАЄ КОЛИ ЦЯ ЛЮДИНА УЖЕ ВСІМ НАБРИДЛА ДО ДРИЖАКІВ.
Зеленський забуває що Захід це не його совкова публіка яка ходила на КВН і Квартал, виховання там якісніше.
І як ви допомагаєте українській армії?
Согласно опубликованным сегодня опросам Marist, Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис в Аризоне и Джорджии, а в Северной Каролине они набрали одинаковое количество голосов
Везде по одному проценту, букмекеры ставят поровну
Більше того, ЗЄ з своїими "ефективними менеддерами" став токсичним.
А сірником був ФСБ-Їрмак. Каз-зьол... Ще древні греки знали, що посони з підворіття,
шо у Крівом Рогу̀ , обсераються завжди і тягнуть за собою в пекло усіх своїх виборців.
Було б багато запитань - чому друг та партнер показовий ухилянт ))
Світ бєйбі інк" демпагтія борцує за гейпаради і інклюзивну шизу, респи дурять реднеків та баптистів різною маячнею....
Протухло все
Хіба NYT - не "рупор" демократів?
Чи, може, ви це на WSJ прочитали?
Не буде дермака, тоді з Украіною Америка буде розмовляти.
Що йому там мали коврові дорожки вистилати і шампанським поїти
Знають у штатах що зеля мародер
США зараз не до України та Ізраїлю. Вибори заволоділи умами як пересічних американців так і істеблішменту. І всі події розглядаються через призму 4-го листопада. Але поїхали - щось вийде. Вийшло. "Вляпались" у Пенсильванії. Благо Трамп "лобом не широкий" намолов про мертву Україну, потім зрозумів, що намолов хєрні, і у вигляді вибачень вирішив зустрітись із Зеленським.
Коли вже зе зрозуміє, хто його топить?
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Бо якою мірою відміряєте, такою і вам буду відміряно.
https://pravdatutnews.com/politics/2024/09/28/48361-blinken-ssha-retelno-vyvchayut-plan-peremogy-zelenskogo
https://pravdatutnews.com/politics/2024/09/28/48361-blinken-ssha-retelno-vyvchayut-plan-peremogy-zelenskogo
https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=LKTr_UD4kDcdAoxt Нельзя вестись на блеф гопников. Второго шанса для Украины не будет, - Игаль Левин
https://www.yahoo.com/news/austria-holds-tight-election-far-220634518.html