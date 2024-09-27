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Новини
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У США візит Зеленського сприйняли холодно та "без ентузіазму", заходи за його участі мали низьку відвідуваність, - NYT

Візит Зеленського до США сприйняли стримано

У міру того, як війна Росії проти України затягується, "зіркова сила" українського президента у Вашингтоні помітно згасає, що потенційно може мати жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги Києву від США.

Про це пише видання NYT, передає Цензор.НЕТ.

"Коли президент України Володимир Зеленський відвідав США у грудні 2022 року, його зустрічав великий натовп, бурхливі оплески та пакет допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів. Але в міру того, як війна затягується, президент України отримує значно більш спокійну зустріч у Вашингтоні та стикається з гнівними запитаннями з боку деяких республіканців", - пише видання.

За словами журналістів, Зеленський вважається "найпереконливішим захисником України, обдарованим здатністю прориватися крізь заангажованість Конгресу закликами до прискорення постачань зброї та іншої допомоги Києву".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поділився деталями Плану перемоги з Гарріс: "Ми повинні закінчити цю війну". ФОТО

Видання наголошує, що це продемонструвала зустріч Зеленського у США у четвер, 26 вересня, – прийом був набагато більш "холодним та приглушеним".

Із Зеленським за зачиненими дверима зустрілися кілька десятків законодавців, а спікер Палати представників Майк Джонсон проігнорував українського президента.

Подальша підтримка України - під питанням

NYT нагадує, що зараз Україна отримує військову допомогу від США в рамках пакета на суму майже 61 мільярд доларів, який Конгрес схвалив навесні.

26 вересня президент США Джо Байден оголосив, що Америка надішле Україні озброєння на суму майже 8 мільярдів доларів, включаючи планерні бомби, ракети ППО і додаткову батарею Patriot.

"Але коли ця військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності Конгресу продовжувати поповнювати військову скриню Зеленського", - наголошують журналісти видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення дозволити Україні бити вглиб РФ не змінить хід війни, але становитиме серйозні ризики для США і Європи, - NYT 

"Зіркова сила Зеленського на Капітолійському пагорбі згасає"

NYT нагадало, що у четвер Зеленський провів дві зустрічі в Капітолії: спочатку відповів на запитання двопартійної групи з близько 20 сенаторів, зокрема демократа з Нью-Йорка, лідера більшості Чака Шумера і республіканця з Кентуккі, лідера меншості Мітча Макконнелла, потім він зустрівся з двопартійною групою з близько десятка членів Палати представників, зокрема з Хакімом Джеффрісом.

Видання пише, що Зеленському, який 25 вересня виступав з промовою на Генеральній Асамблеї ООН, не пощастило прибути на Капітолійський пагорб після того, як обидві палати Конгресу оголосили перерву на час передвиборчої кампанії. Це стало причиною того, що заходи за участі українського президента мали "низьку відвідуваність".

"Лідери Конгресу не доклали зусиль для того, щоб привернути увагу до його візиту: ні Шумер, ні Макконнелл не звернулися до ЗМІ особисто або через електронну пошту, як це відбувалося під час попередніх візитів Зеленського.", - пише NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Зеленський реалізує свій план, є надія на завершення війни у 2025, - сенатор Грем

Видання зазначає, що майже кожен законодавець, який був присутній на засіданнях, раніше неодноразово голосував на підтримку військової допомоги Україні.

"У низки сенаторів і сам Зеленський, і воля українського народу боротися і захищати свою країну досі викликають захоплення, але в інших колах візит українського президента зустріли з гнівом через те, що деякі республіканці заявили, що він, мовляв, продемонстрував прихильність до демократів і адміністрації Байдена під час виборчого сезону", - резюмував NYT.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Конгрес США (1230) США (23054) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+43
нічого дивного, тоталітарний керівник, оточення якого погрязло в корупції, не обговоривши з суспільством "плани", ломанувся в Штати розказувати що потрібно щоб його рабів було чим зайняти
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27.09.2024 13:04
+28
Ну воно🤡 нелегітимне ...та ще і залежне не тількі від коксу ,а і від фсб ...ніхто не хоче з перевернем стояти поруч , а ще воно сцикло ...знає що відставка для нього ,це кайданки ...
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27.09.2024 14:12
+26
Рональд Рейган 20 років був у політиці до того, як стати президентом.

А не прямо з шапіто в крізло президента, як ЗЄ.
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27.09.2024 14:51
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Через два дня этого не произойдет.
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27.09.2024 15:32 Відповісти
А як же Рональд Рейган ?бувший актор
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27.09.2024 13:34 Відповісти
Рональд Рейган 20 років був у політиці до того, як стати президентом.

А не прямо з шапіто в крізло президента, як ЗЄ.
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27.09.2024 14:51 Відповісти
Рейган долго возглавлял как профсоюзный лидер Гильдию киноактёров США. Чистым политиком он не был.
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27.09.2024 21:27 Відповісти
1. Член республіканської партії з 1962 року.
2. Губернатор Каліфорнії 1967-1975 р.р.
3. 1968 та 1976 року Рейган двічі виставляв свою кандидатуру в президенти США на від Республіканської партії.

Тобто, з 1962 по 1980 рік Рейган вів активну політичну діяльність.

А так то да - ***** не був справжнім політиком.
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27.09.2024 22:58 Відповісти
Я конечно его биографию не изучал. Детали и даты важны для статистики. Вроде 20 лет был профлидером он. А просто совковое вцспс и отраслевые профсоюзы запада---абсолютно разные понятия. Там профлидер может быть в любой партии. Ведь и электрик польский тоже однажды стал президентом. А был всего лишь профлидером на судоверфи. Главное вотум доверия народа к политику. А профлидеры как никто близки к реальности. Однажды столкнулся и не только я в те годы в США когда побывал моряком загранзаплыва на паслайнерах ЧМП, именно в 1980г, с такой вот неожиданостью. Оказалось что в США моряк пробыв более 6 месяцев в рейсе, в море, первые 3 месяца освобождается от некоторых уголовных, мелких преступлений, там много печатать, если не было потерь здоровья, финансовая чепуха или что подобное. Оскорбления личности, слишком пьяный, итд. Рейган ещё был очень харизматичен. А как актёр нет. Одноплановый ковбой. Но свой парень. Будь он и демократом---тоже победил бы. У нас таких пока нет. Выгорел народ наш при совке сильно. Хуторянские замашки вылазят сразу, даже когда в участковые пробился, как при совке, так и сегодня.
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28.09.2024 18:28 Відповісти
Боря, ты старый совковый #$%^%!

Рейган два строка был выборным губернатором самого крупного по экономике штата США (больше чем нефтяной Теxас)! А ты пишешь муйню про ВЦСПС!
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28.09.2024 21:37 Відповісти
Опача! Кого я вижу? По английски ник зазвонил. Шифруеся под свежего? Чертей всё так же любишь ставить? Да ладно сойдёт для провинциалов. Я же когда то рекомендовал, так почти по мелочи не копать Википедию, дабы в знатоки биографий и прочих сроков губернаторских. Сан-Франциско заходов 5 было, давно правда в 1974-75г. Круизы от Нью-Йорка на Гавайи ,Гонолулу. Речь шла то о том, что профлидеры реалисты всё таки, и в политике и выборной борьбе имеют больше вотума доверия. А тут и Техас, и губернатор, там кстати губером был и Шварцнегер. Но в презы там таких всё таки избегают брать. Рейган победил бы от любой партии, он харизма---а не клизма даже с нефтью. Адъю---как говорят ,хранцузы, . Кстати в Сан Франциско трамвай тормозит почти ломом, опускают штырь стальной в канавку специальную, и остановка и причём где скажут, как ручник держит, там уклоны караул. А тяга цепная вложена, вот как бы в цепь вставляют. Ладно. Одни легендарные остались, по лексике и иным замашкам похоже партбилетчики прошлые, вцспс за падло им было. Туда при совке комуняк после аморалки отправляли работать матёрые и особо идейные комуняшки.
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29.09.2024 22:25 Відповісти
А який український танець ви вмієте танцювати, для збереження національної культури?)))))
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29.09.2024 23:31 Відповісти
З Рейганом все простіше. Він розумний ...
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28.09.2024 21:18 Відповісти
NYT вже відверто підтверджує, що є філіалом рашатудей! Зі штатними моск....мі журналюгами! каца....я грошей не шкодує!
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27.09.2024 13:18 Відповісти
А CNN так взагалі гірше Скабєєвої, як влучно сказав Арахамія. Пам'ятаєте як вони брехали в 2021 про те, що буде повномасштабне вторгнення росії? Нічого не сталося і ми в 2022 поїхали на шашлики.
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27.09.2024 16:28 Відповісти
Тре було влаштувати шашлики під Капітолією з ЗеДєрмаком і запросити демократів і республіканців.
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27.09.2024 13:20 Відповісти
Холодно сприйняв ЕрЗе і власне Держдеп, який не погодився з тим, щоб д'Ермак був в складі офіційної делегації України. Тому д'Ермак там перебував як приватна особа. Про це свідчить оця інфа:
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-ssha-poruch-iz-zelenskim-zjavivsja-chinovnik-jakoho-ne-bulo-zajavleno-u-skladi-delehatsiji-foto-1022287.html У США поруч із Зеленським був впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації
24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з багатьма політиками світу та США, зокрема, з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У цих зустрічі брав участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча його не було заявлено у списку офіційної делегації.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:
-міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
-постійний представник при ООН Сергій Кислиця,
-заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,
-генеральний прокурор Андрій Костін,
-заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,
-віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
-голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,
-посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,
-уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
-директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.
Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.
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27.09.2024 13:22 Відповісти
Любіма серетутка не кидає свого хазяїна.
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27.09.2024 13:52 Відповісти
Секретутка не відпускає самого свого підопічного, лячно, бо щось втне дурне, не передбачене інструкціями з москви.
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28.09.2024 06:37 Відповісти
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27.09.2024 16:06 Відповісти
Молодці NYT. Візьміть з полиці кацапський пиріжок.
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27.09.2024 13:27 Відповісти
ти що,рашист,чому в тебе на полиці пиріжки не українські!!!!!!!!!
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27.09.2024 13:36 Відповісти
Все 🤡 ...збирай валізу ,не забувай своє посвідченя фсб і іди ... й !!!
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27.09.2024 13:31 Відповісти
все, вже не вірять Зе коміку, запас довіри до цієї влади закінчився .... припливли
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27.09.2024 13:32 Відповісти
треба посилити позиції Зе кварталом 95.
відправити ці жирні рила до США, нехай подивляться де гроші, виділені на військову допомогу.
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27.09.2024 13:36 Відповісти
Бо зрозуміли що зеля то є Лайно
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27.09.2024 13:36 Відповісти
Лайно від слова lie...
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27.09.2024 13:55 Відповісти
Тоді бродячий цирк під собачу лайку нахай на північні болота відправлчється , а ми виберем нового президента
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27.09.2024 13:38 Відповісти
У США візит Зеленського сприйняли холодно та "без ентузіазму" Джерело:

ТАК БУВАЄ КОЛИ ЦЯ ЛЮДИНА УЖЕ ВСІМ НАБРИДЛА ДО ДРИЖАКІВ.
Зеленський забуває що Захід це не його совкова публіка яка ходила на КВН і Квартал, виховання там якісніше.
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27.09.2024 13:50 Відповісти
Ну воно🤡 нелегітимне ...та ще і залежне не тількі від коксу ,а і від фсб ...ніхто не хоче з перевернем стояти поруч , а ще воно сцикло ...знає що відставка для нього ,це кайданки ...
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27.09.2024 14:12 Відповісти
чи варто донатити постійно на ЗСУ?
І як ви допомагаєте українській армії?
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27.09.2024 18:20 Відповісти
бо є підозра, що ви бот.
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27.09.2024 18:22 Відповісти
Заспокойтися ...я на сайті давно ,міняла дешо в логіні , а першій взагалі був птнх...не нервуйтеся ,ваш 🤡 зеленський ще буде довго при владі ,він ще не всю Україну , в крові втопив !!!
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27.09.2024 18:29 Відповісти
А если бы на выстуаления этого хрипатого 🤡 еще и билеты продавали - так вообще бы ни кто не пришел!
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27.09.2024 14:29 Відповісти
Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего вице-президента США Камалу Харрис в штатах Джорджия и Аризона, пишет Forbes о предвыборных раскладах президентской гонки в колеблющихся штатах.

Согласно опубликованным сегодня опросам Marist, Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис в Аризоне и Джорджии, а в Северной Каролине они набрали одинаковое количество голосов
Везде по одному проценту, букмекеры ставят поровну
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27.09.2024 14:33 Відповісти
Пis-дёж ))))
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27.09.2024 16:52 Відповісти
уже миллиард поставили https://polymarket.com/event/presidential-election-winner-2024?tid=1726456466627
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27.09.2024 17:03 Відповісти
Байден, а чому ми досі не в НАТО?

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27.09.2024 14:42 Відповісти
ШТО! ©
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27.09.2024 16:54 Відповісти
Все. Цей шлімазл всім набрид.

Більше того, ЗЄ з своїими "ефективними менеддерами" став токсичним.
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27.09.2024 14:47 Відповісти
Він дебілам не набрид. Вони його боготворять і зараз. Він сам себе спалив.
А сірником був ФСБ-Їрмак. Каз-зьол... Ще древні греки знали, що посони з підворіття,
шо у Крівом Рогу̀ , обсераються завжди і тягнуть за собою в пекло усіх своїх виборців.
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27.09.2024 19:55 Відповісти
Да плэвать йому на відвідуваність.Баблішко замутив і вже хорошо...
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27.09.2024 14:54 Відповісти
"последняя гастроль артиста(пианиста)".. - а хіба хтось здивований(окрім телепузиків гівномарафону), хіба могло бути інакше у відношенні до узурпатора, мародера, ворога свободи слова, паталогічного брехуна, тупого-неосвіченого-закомплексованого нарциса-заочника........?
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27.09.2024 14:56 Відповісти
Про такий сюжет в єтом водевілі , розумні люди говорили ще в 2023році. Головний герой(нєтряпка) як пан Голохвастов.Всім бреше,а на позичені бабоси , кутіт та бражнічає...)))
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27.09.2024 14:57 Відповісти
Вовчик, а ты им гимн США сыграть не пробовал, с Женей лысым. Может быть больше конгрессменов пришло, они точно такого ещё не видели
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27.09.2024 15:19 Відповісти
Хе))
Було б багато запитань - чому друг та партнер показовий ухилянт ))
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27.09.2024 16:55 Відповісти
А воно саме хіба доброволець? Обоє ухилянти-ссикуни, тільки один з них не поліз на посаду.
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28.09.2024 06:40 Відповісти
А як задовленний генерал фсб - батько дерьмака. А на тому світі брат підляка - полковник гру рф - та ви собі уяви не маєте. Шоб тебе, зленский, та твою маму риму, котра казала - Всім буде добре, і, можливо українцям( якшо те бидло ще раз їх(Порошенко) зробить разом). Курви більшості - цікавий моменент - матч чУ по футболу. черноморець(одеса) - Карпати(Львів) - жлоби рюскі одеськи скандували у бік львів'ян - бандерівці. Шо ше треба зробити рюським, скіки вбити, скіки згвалтувати грудничків, шоб якась частина країни, а може вже і більшість, стала на захист України. Повна дупа.
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27.09.2024 15:35 Відповісти
Бубачку обідєлі !!! Пора злізати з п'єдесталу і звернути увагу на людей, самозакоханий говнюк...
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27.09.2024 15:48 Відповісти
Бубона як і Рижого вистачає на 15-20 сек дотримуватись канви розмови. А далі з них починає лізти махровий волюнтаризм, густо замішаний на тупості і недорозвинутості організмів. І стали обоє месіанами у власному шапіто.
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27.09.2024 15:55 Відповісти
ЗЕлене бгратство 💩
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27.09.2024 16:56 Відповісти
Клован -вован сподівався на аншлаг?
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27.09.2024 15:59 Відповісти
Коли корупція рве державу зсередини, коли хапуги накравши, вільно тікають з країни під його патронатом, то чи можна від вільного світу чекати іншої реакції? Якби крадуни сиділи, то сприймали би його по іншому.
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27.09.2024 16:07 Відповісти
Все понимают кто это !
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27.09.2024 16:11 Відповісти
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27.09.2024 16:40 Відповісти
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27.09.2024 16:41 Відповісти
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27.09.2024 16:43 Відповісти
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27.09.2024 16:44 Відповісти
Это был очень смешной номер.
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28.09.2024 22:48 Відповісти
А найсмішніше те, що це був звичайний плагіат ...
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29.09.2024 14:23 Відповісти
Заказуха від мага і респів. Це Зеленський воює з парашою чи Україна? Відчуття скоріше таке що деякі Трампонскі Американці усталі от войни і переводять стрілки. Чи з Зеленским чи без Україна і далі буде воювати з х*йлостаном і діло зовсім не в зірковому статусі ви цинічні гниди в Україні гинуть люди кожен день і допомагаєте ви Україні, як сказала майбутня президентка Харріс, не з благодійності, а в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.
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27.09.2024 16:15 Відповісти
Кого зараз їпöt ті інтереси? 😀😁 "Світ бєйбі інк" демпагтія борцує за гейпаради і інклюзивну шизу, респи дурять реднеків та баптистів різною маячнею....
Протухло все
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27.09.2024 17:00 Відповісти
"Заказуха" від "мага та респів"?
Хіба NYT - не "рупор" демократів?
Чи, може, ви це на WSJ прочитали?
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27.09.2024 17:28 Відповісти
Зараз вже не ті часи той хто плате і заказує музику чи то в NYT чи в WSJ
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27.09.2024 20:22 Відповісти
Так це був візит не зелені, а черговий провал дермака, с котрим смірдяком в Америці ніхто не зустрічається, а і тому з його маріонеткою зеленью.
Не буде дермака, тоді з Украіною Америка буде розмовляти.
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27.09.2024 16:40 Відповісти
Ти упорото не визнаешь , що Зеленський Цє і є Ермак ! Ермак призначений ******, смотрящим за порношутом ! Зеленський :» я з ним прийшов і з ним піду» , хай хоть Світ перевернеться!
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28.09.2024 06:43 Відповісти
Брехунів і злодіїв не ******* в цивілізованому світі!
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27.09.2024 17:33 Відповісти
Та він уже і не президент
Що йому там мали коврові дорожки вистилати і шампанським поїти
Знають у штатах що зеля мародер
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27.09.2024 17:39 Відповісти
Чому зеленим не відмовиш, так це у впертості. Вираз "краще шкодувати про те, що зробив, аніж про те, чого не зробив" - це про них.
США зараз не до України та Ізраїлю. Вибори заволоділи умами як пересічних американців так і істеблішменту. І всі події розглядаються через призму 4-го листопада. Але поїхали - щось вийде. Вийшло. "Вляпались" у Пенсильванії. Благо Трамп "лобом не широкий" намолов про мертву Україну, потім зрозумів, що намолов хєрні, і у вигляді вибачень вирішив зустрітись із Зеленським.
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27.09.2024 18:02 Відповісти
Я вобще удивлён что их не отпи..ли. Так как зелёное кодло ворует , они только на пиз...ны и заработали.
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27.09.2024 21:26 Відповісти
Союзники, дайте оружия по 10млрд в месяц. Через год ваши морды будут гораздо радостнее.
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27.09.2024 23:48 Відповісти
Це особиста недолуга маячня.
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28.09.2024 00:19 Відповісти
А КТО ОН ДЛЯ НИХ !?)
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28.09.2024 00:51 Відповісти
Разгромили 3 крупных склада россиян и все. Да эти склады должны бахать каждый час. Дронов дохрена. Нет желания.
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28.09.2024 01:30 Відповісти
Потужна підготовка і організація єрмака!
Коли вже зе зрозуміє, хто його топить?
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28.09.2024 07:44 Відповісти
Це все результат некомпетентної влади!
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28.09.2024 08:06 Відповісти
корупція, татаров, ахметов, пінчук....
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28.09.2024 09:17 Відповісти
А я???
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28.09.2024 15:55 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів, які воюють проти України, називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому, одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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28.09.2024 10:37 Відповісти
Якщо президент не чує зі свій народ, то його не чують інші президенти.
Бо якою мірою відміряєте, такою і вам буду відміряно.
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28.09.2024 14:33 Відповісти
бидло, як би воно там не крало, в пани не пролізе а найгірше для цього бидла - за кордоном воно теж бидло
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28.09.2024 18:59 Відповісти
БО ЗЕЛЕНИЙ НА ЗЕЛЕНОМ ТАК ЙОГО Й НЕ ПОБАЧИЛИ !)
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28.09.2024 19:28 Відповісти
За гроші пишуть 100% в 30х роках писали що голоду немае все ок.
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28.09.2024 22:19 Відповісти
Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, - якщо потрібно, - додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху, - заявив Блінкен.
https://pravdatutnews.com/politics/2024/09/28/48361-blinken-ssha-retelno-vyvchayut-plan-peremogy-zelenskogo
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28.09.2024 22:43 Відповісти
Відповідаючи на питання, чи отримає Київ в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для далекобійних ударів по військових об'єктах РФ, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.
https://pravdatutnews.com/politics/2024/09/28/48361-blinken-ssha-retelno-vyvchayut-plan-peremogy-zelenskogo
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28.09.2024 22:45 Відповісти
Ну госслужащим не может быть безграмотный, даже если служил.
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28.09.2024 22:52 Відповісти
Украинское х%йло
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29.09.2024 02:43 Відповісти
Дуже слушна думка у назві!
https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=LKTr_UD4kDcdAoxt Нельзя вестись на блеф гопников. Второго шанса для Украины не будет, - Игаль Левин
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29.09.2024 09:44 Відповісти
Про асиметричні підходи: https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=dZ5ZunHuqMLdt9JX&t=999 в Ізраілі призивали (і призивають) жінок служити (на небойові позиції), щоб більше чоловіків змогли стати на передній край. Тому що менше людей!
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29.09.2024 10:19 Відповісти
Таке відчуття, що більшість дописувачів радіє, що нам не дали дозвіл на далекобійні удари по параші. Зеленський це одне, а знищені москалі та їх зброя - то інше.
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29.09.2024 10:57 Відповісти
Якийсь пиз#юк виригнув стаття. О це ж NYT (поіткарське видання), це вершина журналістики.
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29.09.2024 16:03 Відповісти
Справа в тому, що НАТО хоче допомогти дуже мало, а отримати багато. НАТО має якнайшвидше змінити свою промислову орієнтацію і виробляти більше снарядів для України.
https://www.yahoo.com/news/austria-holds-tight-election-far-220634518.html
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29.09.2024 21:49 Відповісти
А президент України вміє танцювати Гопака? А ти Укрпїнець вмієшь?)))))
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29.09.2024 23:24 Відповісти
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