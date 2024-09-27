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В США визит Зеленского восприняли холодно и "без энтузиазма", мероприятия с его участием имели низкую посещаемость, - NYT

Візит Зеленського до США сприйняли стримано

По мере того, как война России против Украины затягивается, "звездная сила" украинского президента в Вашингтоне заметно угасает, что потенциально может иметь ужасные последствия для будущей военной помощи Киеву от США.

Об этом пишет издание NYT, передает Цензор.НЕТ.

"Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в декабре 2022 года, его встречала большая толпа, бурные аплодисменты и пакет помощи на сумму почти 50 миллиардов долларов. Но по мере того, как война затягивается, президент Украины получает значительно более спокойную встречу в Вашингтоне и сталкивается с гневными вопросами со стороны некоторых республиканцев", - пишет издание.

По словам журналистов, Зеленский считается "самым убедительным защитником Украины, одаренным способностью прорываться сквозь заангажированность Конгресса призывами к ускорению поставок оружия и другой помощи Киеву".

Также читайте: Зеленский поделился с Харрис деталями Плана победы: "Мы должны закончить эту войну". ФОТО

Издание отмечает, что это продемонстрировала встреча Зеленского в США в четверг, 26 сентября, - прием был гораздо более "холодным и приглушенным".

С Зеленским за закрытыми дверями встретились несколько десятков законодателей, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон проигнорировал украинского президента.

Дальнейшая поддержка Украины - под вопросом

NYT напоминает, что сейчас Украина получает военную помощь от США в рамках пакета на сумму почти 61 миллиард долларов, который Конгресс одобрил весной.

26 сентября президент США Джо Байден объявил, что Америка отправит Украине вооружение на сумму почти 8 миллиардов долларов, включая планерные бомбы, ракеты ПВО и дополнительную батарею Patriot.

"Но когда эта военная помощь закончится, судьба Украины снова в значительной степени будет зависеть от готовности Конгресса продолжать пополнять военный сундук Зеленского", - отмечают журналисты издания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поделился с Харрис деталями Плана победы: "Мы должны закончить эту войну". ФОТО

"Звездная сила Зеленского на Капитолийском холме угасает"

NYT напомнило, что в четверг Зеленский провел две встречи в Капитолии: сначала ответил на вопросы двухпартийной группы из около 20 сенаторов, в том числе демократа из Нью-Йорка, лидера большинства Чака Шумера и республиканца из Кентукки, лидера меньшинства Митча Макконнелла, затем он встретился с двухпартийной группой из около десятка членов Палаты представителей, в том числе с Хакимом Джеффрисом.

Издание пишет, что Зеленскому, который 25 сентября выступал с речью на Генеральной Ассамблее ООН, не посчастливилось прибыть на Капитолийский холм после того, как обе палаты Конгресса объявили перерыв на время предвыборной кампании. Это стало причиной того, что мероприятия с участием украинского президента имели "низкую посещаемость".

"Лидеры Конгресса не приложили усилий для того, чтобы привлечь внимание к его визиту: ни Шумер, ни Макконнелл не обратились к СМИ лично или через электронную почту, как это происходило во время предыдущих визитов Зеленского.", - пишет NYT.

Читайте также: Если Зеленский реализует свой план, есть надежда на завершение войны в 2025, - сенатор Грэм

Издание отмечает, что почти каждый законодатель, который присутствовал на заседаниях, ранее неоднократно голосовал в поддержку военной помощи Украине.

"У ряда сенаторов и сам Зеленский, и воля украинского народа бороться и защищать свою страну до сих пор вызывают восхищение, но в других кругах визит украинского президента встретили с гневом из-за того, что некоторые республиканцы заявили, что он, мол, продемонстрировал приверженность демократам и администрации Байдена во время избирательного сезона", - резюмировал NYT.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Конгресс США (1236) США (26835) помощь и поддержка (872)


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Топ комментарии
+43
нічого дивного, тоталітарний керівник, оточення якого погрязло в корупції, не обговоривши з суспільством "плани", ломанувся в Штати розказувати що потрібно щоб його рабів було чим зайняти
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27.09.2024 13:04
+28
Ну воно🤡 нелегітимне ...та ще і залежне не тількі від коксу ,а і від фсб ...ніхто не хоче з перевернем стояти поруч , а ще воно сцикло ...знає що відставка для нього ,це кайданки ...
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27.09.2024 14:12
+26
Рональд Рейган 20 років був у політиці до того, як стати президентом.

А не прямо з шапіто в крізло президента, як ЗЄ.
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27.09.2024 14:51
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Через два дня этого не произойдет.
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27.09.2024 15:32 Ответить
А як же Рональд Рейган ?бувший актор
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27.09.2024 13:34 Ответить
Рональд Рейган 20 років був у політиці до того, як стати президентом.

А не прямо з шапіто в крізло президента, як ЗЄ.
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27.09.2024 14:51 Ответить
Рейган долго возглавлял как профсоюзный лидер Гильдию киноактёров США. Чистым политиком он не был.
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27.09.2024 21:27 Ответить
1. Член республіканської партії з 1962 року.
2. Губернатор Каліфорнії 1967-1975 р.р.
3. 1968 та 1976 року Рейган двічі виставляв свою кандидатуру в президенти США на від Республіканської партії.

Тобто, з 1962 по 1980 рік Рейган вів активну політичну діяльність.

А так то да - ***** не був справжнім політиком.
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27.09.2024 22:58 Ответить
Я конечно его биографию не изучал. Детали и даты важны для статистики. Вроде 20 лет был профлидером он. А просто совковое вцспс и отраслевые профсоюзы запада---абсолютно разные понятия. Там профлидер может быть в любой партии. Ведь и электрик польский тоже однажды стал президентом. А был всего лишь профлидером на судоверфи. Главное вотум доверия народа к политику. А профлидеры как никто близки к реальности. Однажды столкнулся и не только я в те годы в США когда побывал моряком загранзаплыва на паслайнерах ЧМП, именно в 1980г, с такой вот неожиданостью. Оказалось что в США моряк пробыв более 6 месяцев в рейсе, в море, первые 3 месяца освобождается от некоторых уголовных, мелких преступлений, там много печатать, если не было потерь здоровья, финансовая чепуха или что подобное. Оскорбления личности, слишком пьяный, итд. Рейган ещё был очень харизматичен. А как актёр нет. Одноплановый ковбой. Но свой парень. Будь он и демократом---тоже победил бы. У нас таких пока нет. Выгорел народ наш при совке сильно. Хуторянские замашки вылазят сразу, даже когда в участковые пробился, как при совке, так и сегодня.
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28.09.2024 18:28 Ответить
Боря, ты старый совковый #$%^%!

Рейган два строка был выборным губернатором самого крупного по экономике штата США (больше чем нефтяной Теxас)! А ты пишешь муйню про ВЦСПС!
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28.09.2024 21:37 Ответить
Опача! Кого я вижу? По английски ник зазвонил. Шифруеся под свежего? Чертей всё так же любишь ставить? Да ладно сойдёт для провинциалов. Я же когда то рекомендовал, так почти по мелочи не копать Википедию, дабы в знатоки биографий и прочих сроков губернаторских. Сан-Франциско заходов 5 было, давно правда в 1974-75г. Круизы от Нью-Йорка на Гавайи ,Гонолулу. Речь шла то о том, что профлидеры реалисты всё таки, и в политике и выборной борьбе имеют больше вотума доверия. А тут и Техас, и губернатор, там кстати губером был и Шварцнегер. Но в презы там таких всё таки избегают брать. Рейган победил бы от любой партии, он харизма---а не клизма даже с нефтью. Адъю---как говорят ,хранцузы, . Кстати в Сан Франциско трамвай тормозит почти ломом, опускают штырь стальной в канавку специальную, и остановка и причём где скажут, как ручник держит, там уклоны караул. А тяга цепная вложена, вот как бы в цепь вставляют. Ладно. Одни легендарные остались, по лексике и иным замашкам похоже партбилетчики прошлые, вцспс за падло им было. Туда при совке комуняк после аморалки отправляли работать матёрые и особо идейные комуняшки.
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29.09.2024 22:25 Ответить
А який український танець ви вмієте танцювати, для збереження національної культури?)))))
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29.09.2024 23:31 Ответить
З Рейганом все простіше. Він розумний ...
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28.09.2024 21:18 Ответить
NYT вже відверто підтверджує, що є філіалом рашатудей! Зі штатними моск....мі журналюгами! каца....я грошей не шкодує!
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27.09.2024 13:18 Ответить
А CNN так взагалі гірше Скабєєвої, як влучно сказав Арахамія. Пам'ятаєте як вони брехали в 2021 про те, що буде повномасштабне вторгнення росії? Нічого не сталося і ми в 2022 поїхали на шашлики.
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27.09.2024 16:28 Ответить
Тре було влаштувати шашлики під Капітолією з ЗеДєрмаком і запросити демократів і республіканців.
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27.09.2024 13:20 Ответить
Холодно сприйняв ЕрЗе і власне Держдеп, який не погодився з тим, щоб д'Ермак був в складі офіційної делегації України. Тому д'Ермак там перебував як приватна особа. Про це свідчить оця інфа:
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-ssha-poruch-iz-zelenskim-zjavivsja-chinovnik-jakoho-ne-bulo-zajavleno-u-skladi-delehatsiji-foto-1022287.html У США поруч із Зеленським був впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації
24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з багатьма політиками світу та США, зокрема, з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У цих зустрічі брав участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча його не було заявлено у списку офіційної делегації.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:
-міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
-постійний представник при ООН Сергій Кислиця,
-заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,
-генеральний прокурор Андрій Костін,
-заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,
-віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
-голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,
-посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,
-уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
-директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.
Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.
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27.09.2024 13:22 Ответить
Любіма серетутка не кидає свого хазяїна.
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27.09.2024 13:52 Ответить
Секретутка не відпускає самого свого підопічного, лячно, бо щось втне дурне, не передбачене інструкціями з москви.
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28.09.2024 06:37 Ответить
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27.09.2024 16:06 Ответить
Молодці NYT. Візьміть з полиці кацапський пиріжок.
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27.09.2024 13:27 Ответить
ти що,рашист,чому в тебе на полиці пиріжки не українські!!!!!!!!!
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27.09.2024 13:36 Ответить
Все 🤡 ...збирай валізу ,не забувай своє посвідченя фсб і іди ... й !!!
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27.09.2024 13:31 Ответить
все, вже не вірять Зе коміку, запас довіри до цієї влади закінчився .... припливли
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27.09.2024 13:32 Ответить
треба посилити позиції Зе кварталом 95.
відправити ці жирні рила до США, нехай подивляться де гроші, виділені на військову допомогу.
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27.09.2024 13:36 Ответить
Бо зрозуміли що зеля то є Лайно
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27.09.2024 13:36 Ответить
Лайно від слова lie...
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27.09.2024 13:55 Ответить
Тоді бродячий цирк під собачу лайку нахай на північні болота відправлчється , а ми виберем нового президента
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27.09.2024 13:38 Ответить
У США візит Зеленського сприйняли холодно та "без ентузіазму" Джерело:

ТАК БУВАЄ КОЛИ ЦЯ ЛЮДИНА УЖЕ ВСІМ НАБРИДЛА ДО ДРИЖАКІВ.
Зеленський забуває що Захід це не його совкова публіка яка ходила на КВН і Квартал, виховання там якісніше.
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27.09.2024 13:50 Ответить
Ну воно🤡 нелегітимне ...та ще і залежне не тількі від коксу ,а і від фсб ...ніхто не хоче з перевернем стояти поруч , а ще воно сцикло ...знає що відставка для нього ,це кайданки ...
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27.09.2024 14:12 Ответить
чи варто донатити постійно на ЗСУ?
І як ви допомагаєте українській армії?
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27.09.2024 18:20 Ответить
бо є підозра, що ви бот.
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27.09.2024 18:22 Ответить
Заспокойтися ...я на сайті давно ,міняла дешо в логіні , а першій взагалі був птнх...не нервуйтеся ,ваш 🤡 зеленський ще буде довго при владі ,він ще не всю Україну , в крові втопив !!!
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27.09.2024 18:29 Ответить
А если бы на выстуаления этого хрипатого 🤡 еще и билеты продавали - так вообще бы ни кто не пришел!
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27.09.2024 14:29 Ответить
Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего вице-президента США Камалу Харрис в штатах Джорджия и Аризона, пишет Forbes о предвыборных раскладах президентской гонки в колеблющихся штатах.

Согласно опубликованным сегодня опросам Marist, Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис в Аризоне и Джорджии, а в Северной Каролине они набрали одинаковое количество голосов
Везде по одному проценту, букмекеры ставят поровну
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27.09.2024 14:33 Ответить
Пis-дёж ))))
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27.09.2024 16:52 Ответить
уже миллиард поставили https://polymarket.com/event/presidential-election-winner-2024?tid=1726456466627
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27.09.2024 17:03 Ответить
Байден, а чому ми досі не в НАТО?

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27.09.2024 14:42 Ответить
ШТО! ©
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27.09.2024 16:54 Ответить
Все. Цей шлімазл всім набрид.

Більше того, ЗЄ з своїими "ефективними менеддерами" став токсичним.
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27.09.2024 14:47 Ответить
Він дебілам не набрид. Вони його боготворять і зараз. Він сам себе спалив.
А сірником був ФСБ-Їрмак. Каз-зьол... Ще древні греки знали, що посони з підворіття,
шо у Крівом Рогу̀ , обсераються завжди і тягнуть за собою в пекло усіх своїх виборців.
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27.09.2024 19:55 Ответить
Да плэвать йому на відвідуваність.Баблішко замутив і вже хорошо...
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27.09.2024 14:54 Ответить
"последняя гастроль артиста(пианиста)".. - а хіба хтось здивований(окрім телепузиків гівномарафону), хіба могло бути інакше у відношенні до узурпатора, мародера, ворога свободи слова, паталогічного брехуна, тупого-неосвіченого-закомплексованого нарциса-заочника........?
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27.09.2024 14:56 Ответить
Про такий сюжет в єтом водевілі , розумні люди говорили ще в 2023році. Головний герой(нєтряпка) як пан Голохвастов.Всім бреше,а на позичені бабоси , кутіт та бражнічає...)))
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27.09.2024 14:57 Ответить
Вовчик, а ты им гимн США сыграть не пробовал, с Женей лысым. Может быть больше конгрессменов пришло, они точно такого ещё не видели
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27.09.2024 15:19 Ответить
Хе))
Було б багато запитань - чому друг та партнер показовий ухилянт ))
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27.09.2024 16:55 Ответить
А воно саме хіба доброволець? Обоє ухилянти-ссикуни, тільки один з них не поліз на посаду.
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28.09.2024 06:40 Ответить
А як задовленний генерал фсб - батько дерьмака. А на тому світі брат підляка - полковник гру рф - та ви собі уяви не маєте. Шоб тебе, зленский, та твою маму риму, котра казала - Всім буде добре, і, можливо українцям( якшо те бидло ще раз їх(Порошенко) зробить разом). Курви більшості - цікавий моменент - матч чУ по футболу. черноморець(одеса) - Карпати(Львів) - жлоби рюскі одеськи скандували у бік львів'ян - бандерівці. Шо ше треба зробити рюським, скіки вбити, скіки згвалтувати грудничків, шоб якась частина країни, а може вже і більшість, стала на захист України. Повна дупа.
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27.09.2024 15:35 Ответить
Бубачку обідєлі !!! Пора злізати з п'єдесталу і звернути увагу на людей, самозакоханий говнюк...
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27.09.2024 15:48 Ответить
Бубона як і Рижого вистачає на 15-20 сек дотримуватись канви розмови. А далі з них починає лізти махровий волюнтаризм, густо замішаний на тупості і недорозвинутості організмів. І стали обоє месіанами у власному шапіто.
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27.09.2024 15:55 Ответить
ЗЕлене бгратство 💩
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27.09.2024 16:56 Ответить
Клован -вован сподівався на аншлаг?
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27.09.2024 15:59 Ответить
Коли корупція рве державу зсередини, коли хапуги накравши, вільно тікають з країни під його патронатом, то чи можна від вільного світу чекати іншої реакції? Якби крадуни сиділи, то сприймали би його по іншому.
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27.09.2024 16:07 Ответить
Все понимают кто это !
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27.09.2024 16:11 Ответить
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27.09.2024 16:40 Ответить
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27.09.2024 16:41 Ответить
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27.09.2024 16:43 Ответить
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27.09.2024 16:44 Ответить
Это был очень смешной номер.
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28.09.2024 22:48 Ответить
А найсмішніше те, що це був звичайний плагіат ...
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29.09.2024 14:23 Ответить
Заказуха від мага і респів. Це Зеленський воює з парашою чи Україна? Відчуття скоріше таке що деякі Трампонскі Американці усталі от войни і переводять стрілки. Чи з Зеленским чи без Україна і далі буде воювати з х*йлостаном і діло зовсім не в зірковому статусі ви цинічні гниди в Україні гинуть люди кожен день і допомагаєте ви Україні, як сказала майбутня президентка Харріс, не з благодійності, а в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.
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27.09.2024 16:15 Ответить
Кого зараз їпöt ті інтереси? 😀😁 "Світ бєйбі інк" демпагтія борцує за гейпаради і інклюзивну шизу, респи дурять реднеків та баптистів різною маячнею....
Протухло все
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27.09.2024 17:00 Ответить
"Заказуха" від "мага та респів"?
Хіба NYT - не "рупор" демократів?
Чи, може, ви це на WSJ прочитали?
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27.09.2024 17:28 Ответить
Зараз вже не ті часи той хто плате і заказує музику чи то в NYT чи в WSJ
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27.09.2024 20:22 Ответить
Так це був візит не зелені, а черговий провал дермака, с котрим смірдяком в Америці ніхто не зустрічається, а і тому з його маріонеткою зеленью.
Не буде дермака, тоді з Украіною Америка буде розмовляти.
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27.09.2024 16:40 Ответить
Ти упорото не визнаешь , що Зеленський Цє і є Ермак ! Ермак призначений ******, смотрящим за порношутом ! Зеленський :» я з ним прийшов і з ним піду» , хай хоть Світ перевернеться!
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28.09.2024 06:43 Ответить
Брехунів і злодіїв не ******* в цивілізованому світі!
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27.09.2024 17:33 Ответить
Та він уже і не президент
Що йому там мали коврові дорожки вистилати і шампанським поїти
Знають у штатах що зеля мародер
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27.09.2024 17:39 Ответить
Чому зеленим не відмовиш, так це у впертості. Вираз "краще шкодувати про те, що зробив, аніж про те, чого не зробив" - це про них.
США зараз не до України та Ізраїлю. Вибори заволоділи умами як пересічних американців так і істеблішменту. І всі події розглядаються через призму 4-го листопада. Але поїхали - щось вийде. Вийшло. "Вляпались" у Пенсильванії. Благо Трамп "лобом не широкий" намолов про мертву Україну, потім зрозумів, що намолов хєрні, і у вигляді вибачень вирішив зустрітись із Зеленським.
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27.09.2024 18:02 Ответить
Я вобще удивлён что их не отпи..ли. Так как зелёное кодло ворует , они только на пиз...ны и заработали.
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27.09.2024 21:26 Ответить
Союзники, дайте оружия по 10млрд в месяц. Через год ваши морды будут гораздо радостнее.
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27.09.2024 23:48 Ответить
Це особиста недолуга маячня.
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28.09.2024 00:19 Ответить
А КТО ОН ДЛЯ НИХ !?)
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28.09.2024 00:51 Ответить
Разгромили 3 крупных склада россиян и все. Да эти склады должны бахать каждый час. Дронов дохрена. Нет желания.
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28.09.2024 01:30 Ответить
Потужна підготовка і організація єрмака!
Коли вже зе зрозуміє, хто його топить?
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28.09.2024 07:44 Ответить
Це все результат некомпетентної влади!
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28.09.2024 08:06 Ответить
корупція, татаров, ахметов, пінчук....
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28.09.2024 09:17 Ответить
А я???
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28.09.2024 15:55 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів, які воюють проти України, називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому, одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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28.09.2024 10:37 Ответить
Якщо президент не чує зі свій народ, то його не чують інші президенти.
Бо якою мірою відміряєте, такою і вам буду відміряно.
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28.09.2024 14:33 Ответить
бидло, як би воно там не крало, в пани не пролізе а найгірше для цього бидла - за кордоном воно теж бидло
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28.09.2024 18:59 Ответить
БО ЗЕЛЕНИЙ НА ЗЕЛЕНОМ ТАК ЙОГО Й НЕ ПОБАЧИЛИ !)
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28.09.2024 19:28 Ответить
За гроші пишуть 100% в 30х роках писали що голоду немае все ок.
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28.09.2024 22:19 Ответить
Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, - якщо потрібно, - додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху, - заявив Блінкен.
https://pravdatutnews.com/politics/2024/09/28/48361-blinken-ssha-retelno-vyvchayut-plan-peremogy-zelenskogo
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28.09.2024 22:43 Ответить
Відповідаючи на питання, чи отримає Київ в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для далекобійних ударів по військових об'єктах РФ, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.
https://pravdatutnews.com/politics/2024/09/28/48361-blinken-ssha-retelno-vyvchayut-plan-peremogy-zelenskogo
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28.09.2024 22:45 Ответить
Ну госслужащим не может быть безграмотный, даже если служил.
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28.09.2024 22:52 Ответить
Украинское х%йло
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29.09.2024 02:43 Ответить
Дуже слушна думка у назві!
https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=LKTr_UD4kDcdAoxt Нельзя вестись на блеф гопников. Второго шанса для Украины не будет, - Игаль Левин
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29.09.2024 09:44 Ответить
Про асиметричні підходи: https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=dZ5ZunHuqMLdt9JX&t=999 в Ізраілі призивали (і призивають) жінок служити (на небойові позиції), щоб більше чоловіків змогли стати на передній край. Тому що менше людей!
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29.09.2024 10:19 Ответить
Таке відчуття, що більшість дописувачів радіє, що нам не дали дозвіл на далекобійні удари по параші. Зеленський це одне, а знищені москалі та їх зброя - то інше.
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29.09.2024 10:57 Ответить
Якийсь пиз#юк виригнув стаття. О це ж NYT (поіткарське видання), це вершина журналістики.
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29.09.2024 16:03 Ответить
Справа в тому, що НАТО хоче допомогти дуже мало, а отримати багато. НАТО має якнайшвидше змінити свою промислову орієнтацію і виробляти більше снарядів для України.
https://www.yahoo.com/news/austria-holds-tight-election-far-220634518.html
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29.09.2024 21:49 Ответить
А президент України вміє танцювати Гопака? А ти Укрпїнець вмієшь?)))))
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29.09.2024 23:24 Ответить
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