В США визит Зеленского восприняли холодно и "без энтузиазма", мероприятия с его участием имели низкую посещаемость, - NYT
По мере того, как война России против Украины затягивается, "звездная сила" украинского президента в Вашингтоне заметно угасает, что потенциально может иметь ужасные последствия для будущей военной помощи Киеву от США.
Об этом пишет издание NYT, передает Цензор.НЕТ.
"Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в декабре 2022 года, его встречала большая толпа, бурные аплодисменты и пакет помощи на сумму почти 50 миллиардов долларов. Но по мере того, как война затягивается, президент Украины получает значительно более спокойную встречу в Вашингтоне и сталкивается с гневными вопросами со стороны некоторых республиканцев", - пишет издание.
По словам журналистов, Зеленский считается "самым убедительным защитником Украины, одаренным способностью прорываться сквозь заангажированность Конгресса призывами к ускорению поставок оружия и другой помощи Киеву".
Издание отмечает, что это продемонстрировала встреча Зеленского в США в четверг, 26 сентября, - прием был гораздо более "холодным и приглушенным".
С Зеленским за закрытыми дверями встретились несколько десятков законодателей, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон проигнорировал украинского президента.
Дальнейшая поддержка Украины - под вопросом
NYT напоминает, что сейчас Украина получает военную помощь от США в рамках пакета на сумму почти 61 миллиард долларов, который Конгресс одобрил весной.
26 сентября президент США Джо Байден объявил, что Америка отправит Украине вооружение на сумму почти 8 миллиардов долларов, включая планерные бомбы, ракеты ПВО и дополнительную батарею Patriot.
"Но когда эта военная помощь закончится, судьба Украины снова в значительной степени будет зависеть от готовности Конгресса продолжать пополнять военный сундук Зеленского", - отмечают журналисты издания.
"Звездная сила Зеленского на Капитолийском холме угасает"
NYT напомнило, что в четверг Зеленский провел две встречи в Капитолии: сначала ответил на вопросы двухпартийной группы из около 20 сенаторов, в том числе демократа из Нью-Йорка, лидера большинства Чака Шумера и республиканца из Кентукки, лидера меньшинства Митча Макконнелла, затем он встретился с двухпартийной группой из около десятка членов Палаты представителей, в том числе с Хакимом Джеффрисом.
Издание пишет, что Зеленскому, который 25 сентября выступал с речью на Генеральной Ассамблее ООН, не посчастливилось прибыть на Капитолийский холм после того, как обе палаты Конгресса объявили перерыв на время предвыборной кампании. Это стало причиной того, что мероприятия с участием украинского президента имели "низкую посещаемость".
"Лидеры Конгресса не приложили усилий для того, чтобы привлечь внимание к его визиту: ни Шумер, ни Макконнелл не обратились к СМИ лично или через электронную почту, как это происходило во время предыдущих визитов Зеленского.", - пишет NYT.
Издание отмечает, что почти каждый законодатель, который присутствовал на заседаниях, ранее неоднократно голосовал в поддержку военной помощи Украине.
"У ряда сенаторов и сам Зеленский, и воля украинского народа бороться и защищать свою страну до сих пор вызывают восхищение, но в других кругах визит украинского президента встретили с гневом из-за того, что некоторые республиканцы заявили, что он, мол, продемонстрировал приверженность демократам и администрации Байдена во время избирательного сезона", - резюмировал NYT.
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А не прямо з шапіто в крізло президента, як ЗЄ.
2. Губернатор Каліфорнії 1967-1975 р.р.
3. 1968 та 1976 року Рейган двічі виставляв свою кандидатуру в президенти США на від Республіканської партії.
Тобто, з 1962 по 1980 рік Рейган вів активну політичну діяльність.
А так то да - ***** не був справжнім політиком.
Рейган два строка был выборным губернатором самого крупного по экономике штата США (больше чем нефтяной Теxас)! А ты пишешь муйню про ВЦСПС!
https://glavcom.ua/world/world-politics/u-ssha-poruch-iz-zelenskim-zjavivsja-chinovnik-jakoho-ne-bulo-zajavleno-u-skladi-delehatsiji-foto-1022287.html У США поруч із Зеленським був впливовий чиновник, якого не заявляли у складі делегації
24 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з багатьма політиками світу та США, зокрема, з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У цих зустрічі брав участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак, хоча його не було заявлено у списку офіційної делегації.
Нагадаємо, 17 вересня Зеленський затвердив склад делегації України для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді, згідно з інформацією Офісу президента, до списку увійшли:
-міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
-постійний представник при ООН Сергій Кислиця,
-заступник голови Офісу президента Ігор Жовква,
-генеральний прокурор Андрій Костін,
-заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра,
-віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
-голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров,
-посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич,
-уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
-директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.
Про Андрія Єрмака у затведженому списку делегації не було згадано. Проте на фото, які оприлюднює під час візиту глави держави до США, видно, як глава Офісу президента сидить поруч із лідером України на 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Також, як повідомив Офіс президента, Андрій Єрмак виступив під час Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Він там закликав союзників України збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги.
відправити ці жирні рила до США, нехай подивляться де гроші, виділені на військову допомогу.
ТАК БУВАЄ КОЛИ ЦЯ ЛЮДИНА УЖЕ ВСІМ НАБРИДЛА ДО ДРИЖАКІВ.
Зеленський забуває що Захід це не його совкова публіка яка ходила на КВН і Квартал, виховання там якісніше.
І як ви допомагаєте українській армії?
Согласно опубликованным сегодня опросам Marist, Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис в Аризоне и Джорджии, а в Северной Каролине они набрали одинаковое количество голосов
Везде по одному проценту, букмекеры ставят поровну
Більше того, ЗЄ з своїими "ефективними менеддерами" став токсичним.
А сірником був ФСБ-Їрмак. Каз-зьол... Ще древні греки знали, що посони з підворіття,
шо у Крівом Рогу̀ , обсераються завжди і тягнуть за собою в пекло усіх своїх виборців.
Було б багато запитань - чому друг та партнер показовий ухилянт ))
Світ бєйбі інк" демпагтія борцує за гейпаради і інклюзивну шизу, респи дурять реднеків та баптистів різною маячнею....
Протухло все
Хіба NYT - не "рупор" демократів?
Чи, може, ви це на WSJ прочитали?
Не буде дермака, тоді з Украіною Америка буде розмовляти.
Що йому там мали коврові дорожки вистилати і шампанським поїти
Знають у штатах що зеля мародер
США зараз не до України та Ізраїлю. Вибори заволоділи умами як пересічних американців так і істеблішменту. І всі події розглядаються через призму 4-го листопада. Але поїхали - щось вийде. Вийшло. "Вляпались" у Пенсильванії. Благо Трамп "лобом не широкий" намолов про мертву Україну, потім зрозумів, що намолов хєрні, і у вигляді вибачень вирішив зустрітись із Зеленським.
Коли вже зе зрозуміє, хто його топить?
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Бо якою мірою відміряєте, такою і вам буду відміряно.
https://pravdatutnews.com/politics/2024/09/28/48361-blinken-ssha-retelno-vyvchayut-plan-peremogy-zelenskogo
https://pravdatutnews.com/politics/2024/09/28/48361-blinken-ssha-retelno-vyvchayut-plan-peremogy-zelenskogo
https://youtu.be/9nIw9um02fM?si=LKTr_UD4kDcdAoxt Нельзя вестись на блеф гопников. Второго шанса для Украины не будет, - Игаль Левин
https://www.yahoo.com/news/austria-holds-tight-election-far-220634518.html