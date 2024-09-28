Китай і Бразилія застерегли проти ядерних погроз на адресу України
Китай і Бразилія виступили зі спільною заявою, у якій застерегли від погроз застосування ядерної зброї проти України.
Заяву оприлюднили у штаб-квартирі ООН під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної", - ідеться у спільній заяві, яку також підписали ще десять країн: Південна Африка, Туреччина, Індонезія. Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія, Замбія.
Відповідно до заяви, "цивільна інфраструктура, зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не повинні бути цілями воєнних операцій".
Країни-підписанти також закликали до підтримання "всеосяжного і тривалого врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на Статуті ООН".
У тексті Росія не згадується, але застереження пролунали на фоні нещодавніх заяв російського диктатора Володимира Путіна, який вкотре висловився стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних держав.
Президент Володимир Зеленський у своїх виступах цього тижня на засіданні Ради Безпеки та сесії Генасамблеї зазначив, що Росія готує атаки на атомні електростанції в Україні.
Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".
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