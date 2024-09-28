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Новини
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Китай і Бразилія застерегли проти ядерних погроз на адресу України

Ядерна зброя

Китай і Бразилія виступили зі спільною заявою, у якій застерегли від погроз застосування ядерної зброї проти України.

Заяву оприлюднили у штаб-квартирі ООН під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної", - ідеться у спільній заяві, яку також підписали ще десять країн: Південна Африка, Туреччина, Індонезія. Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія, Замбія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу", - Ван Ї

Відповідно до заяви, "цивільна інфраструктура, зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не повинні бути цілями воєнних операцій".

Країни-підписанти також закликали до підтримання "всеосяжного і тривалого врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на Статуті ООН".

У тексті Росія не згадується, але застереження пролунали на фоні нещодавніх заяв російського диктатора Володимира Путіна, який вкотре висловився стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних держав.

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Президент Володимир Зеленський у своїх виступах цього тижня на засіданні Ради Безпеки та сесії Генасамблеї зазначив, що Росія готує атаки на атомні електростанції в Україні.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Автор: 

Бразилія (279) Китай (4621) ядерна зброя (1156)


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Топ коментарі
+20
Як на мене померти від тяжкої праці в Гулагу не краща перспектива за "ядерний попіл". Мій дід відпахав 19 років втаборах тільки за те що він українець, перед смертю бува "актирований" і помер на поселенні без права повернення в Україну. За відмову виконувати "інтернаціональний борг" в Афганістані мене послали в стройбат де я два роки будував кацапам місто. На двох з дідом у нас 21 рік рабства...
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28.09.2024 02:10
+6
Лише 22 роки за всю відому з початку 19 століття історію родини. Воювали, панували, викладали. Відомих кріпаків та священників в роду не було. Рід по трьох відомих мені лініях винищили в 20 столітті.
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28.09.2024 02:59
+5
Респект вам за відмову воювати в Афгані! 👍
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28.09.2024 03:38
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ми план перемоги побачимо в кінці кінців чи ну його на ***?
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28.09.2024 01:52 Відповісти
Віг сєкрєтний, а у нас допуска немає
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28.09.2024 08:09 Відповісти
Озвуч альтернативу перемозі України...
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28.09.2024 10:27 Відповісти
Отак деточко в 1990 гаду пра савок трындели, а ано апосрано в 3 дгя рухнуло. ПС. Я думал ано в 3 месяца капыта атбросит, а ано в 3 дня гас выпустило. 🤣🤣🤣
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28.09.2024 10:57 Відповісти
400+ років панування кацапії, а особливо ще 100 років (на Західній Україні - 80) панування т.зв. "пролєтарських" бидлошахраїв призвели до того, що у людей цілеспрямовано винищили поняття громадяського обов'язку. Як може справжній громадянин дійти до того, щоб на виборах президента СВОЄЇ ДЕРЖАВИ голосувати за прокацапського клоуна і його злочинне угрупування по принципу "хоть пасмейомся"?
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28.09.2024 10:31 Відповісти
Китай і Бразилія - ламбада на повертанні з привкусом драконів....
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28.09.2024 01:54 Відповісти
Останнє китайське попередження - алегорична ідіома радянського походження, що означає безплідні погрози «на словах», при цьому свідомо відомо, що ніяких дій найближчим часом не буде.
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28.09.2024 04:45 Відповісти
Як на мене померти від тяжкої праці в Гулагу не краща перспектива за "ядерний попіл". Мій дід відпахав 19 років втаборах тільки за те що він українець, перед смертю бува "актирований" і помер на поселенні без права повернення в Україну. За відмову виконувати "інтернаціональний борг" в Афганістані мене послали в стройбат де я два роки будував кацапам місто. На двох з дідом у нас 21 рік рабства...
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28.09.2024 02:10 Відповісти
помилка тільки в цифірі - 500 +- років рабства...
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28.09.2024 02:24 Відповісти
Лише 22 роки за всю відому з початку 19 століття історію родини. Воювали, панували, викладали. Відомих кріпаків та священників в роду не було. Рід по трьох відомих мені лініях винищили в 20 столітті.
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28.09.2024 02:59 Відповісти
вас і мене кацапня і зелення буде нищіти тілько по одному признаку - ви і я українці...
от саме за те зелені і кацапня нас і буде нищіти...
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28.09.2024 03:07 Відповісти
до речі, чи то були кацапняві чи просто інтернаціальні більшовики - віддавай золото!
діда спочятку і намагався домовитися,
а потім дівчятам дав наказ - паліть сук!
- 5 дочок і пальнули - одна загибла...
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28.09.2024 03:24 Відповісти
сукі зникли, і хто це були?
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28.09.2024 03:25 Відповісти
Респект вам за відмову воювати в Афгані! 👍
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28.09.2024 03:38 Відповісти
Бачу там не тільки Китай та Бразилія, там і Казахстан є - також ядерно роззброївся як й ми та віддав зброю просто в руки свого потенційного ворога...
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28.09.2024 02:22 Відповісти
сподіваюсь українськи вчені роблять над ядером...
ЗСУ дає шанс...
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28.09.2024 02:26 Відповісти
Не при цій владі. Одразу здадуть все з потрохами.
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28.09.2024 08:11 Відповісти
хоть щось на кацапляндії та і ядером *********...
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28.09.2024 02:28 Відповісти
Сарану знищити ядерною зброєю важко. Зграя буде їсти свої трупи і виживе. Тут треба щось потужніше. Дуст.
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28.09.2024 03:37 Відповісти
ну чому важко як сармати і самі по собі не взлітають?
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28.09.2024 03:59 Відповісти
цеж ваш, бриксонутий вилупок, Гаага вже зачекалася
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28.09.2024 05:31 Відповісти
Ну, це зрозуміло, що Китай зацікавлений в імпорті української аграрки і їм не вигідно перетворення однієї з житниць в ядерне згарище. Так що якщо рашка й хотіла б, то від сі першою б догану отримала.
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28.09.2024 12:51 Відповісти
Слизька заява і що застереження для рашки це домисли автора статті. Думаю китайози зайорзали через можливість ЗСУ відповісти рашистам в разі чого (не приведи Господи) і вгатити по кацапських атомках, які не мають захисту

06.‎09.‎2024 Група зовнішнього моніторингу tZE inform

Візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Rafael Mariano Grossi на Курську АЕС закінчився глибоким прозрінням МАГАТЕ, що Курська АЕС НЕ МАЄ ЗАХИСНОГО КУПОЛУ над реакторами.
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28.09.2024 22:57 Відповісти
 
 