Китай і Бразилія застерегли проти ядерних погроз на адресу України

Китай і Бразилія виступили зі спільною заявою, у якій застерегли від погроз застосування ядерної зброї проти України.

Заяву оприлюднили у штаб-квартирі ООН під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної", - ідеться у спільній заяві, яку також підписали ще десять країн: Південна Африка, Туреччина, Індонезія. Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія, Замбія.

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Відповідно до заяви, "цивільна інфраструктура, зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не повинні бути цілями воєнних операцій".

Країни-підписанти також закликали до підтримання "всеосяжного і тривалого врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та політичних засобів, заснованих на Статуті ООН".

У тексті Росія не згадується, але застереження пролунали на фоні нещодавніх заяв російського диктатора Володимира Путіна, який вкотре висловився стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних держав.

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Президент Володимир Зеленський у своїх виступах цього тижня на засіданні Ради Безпеки та сесії Генасамблеї зазначив, що Росія готує атаки на атомні електростанції в Україні.

Раніше глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".