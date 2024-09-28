Над Черкащиною збили 9 "Шахедів": пошкоджено ЛЕП

У ніч на 28 вересня 2024 року під час масованої атаки дронами над Черкащиною сили ППО збили 9 ворожих БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулось без потерпілих.

"Через падіння уламків на Золотоніщині було пошкоджено лінію електропередач. Натепер електропостачання відновлено. Також двічі займалась суха рослинність. Пожежі теж ліквідовано", - уточнив він.

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Як повідомлялося, над Києвом та на підступах до міста вночі 28 вересня було знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі. Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині вночі лунали вибухи, працювали сили ППО.

За даними Повітряних сил, знищено 2 ворожі ракети та 69 із 73 "Шахедів".