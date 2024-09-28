Над Черкасщиной сбили 9 "Шахедов": поврежден ЛЭП

В ночь на 28 сентября 2024 года во время массированной атаки дронами над Черкасской областью силы ПВО сбили 9 вражеских БпЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обошлось без пострадавших.

"Из-за падения обломков на Золотоношщине была повреждена линия электропередач. На данный момент электроснабжение восстановлено. Также дважды возгоралась сухая растительность. Пожары тоже ликвидированы", - уточнил он.

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Как сообщалось, над Киевом и на подступах к городу ночью 28 сентября было уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине ночью раздавались взрывы, работали силы ПВО.

По данным Воздушных сил, уничтожены 2 вражеские ракеты и 69 из 73 "Шахедов".