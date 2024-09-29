КНДР заявила, що військова допомога США Україні є помилкою: "Гра з вогнем проти ядерної наддержави Росії"
Північна Корея, яка продовжує постачати озброєння до Росії для війни, заявила в неділю, що американська військова допомога Україні на суму 8 мільярдів доларів є "неймовірною помилкою" і "грою з вогнем проти ядерної наддержави Росії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон нібито "ескалує конфлікт" в Україні й ставить всю Європу на межу ядерної війни.
"Сполучені Штати та Захід не повинні ігнорувати чи недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи дійсно США та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?" - прокоментувала Кім Йо, у заяві, опублікованій державним інформаційним агентством KCNA.
За її словами, допомагати Україні продовжувати "військову авантюру" - це небезпечна і безвідповідальна гра, а оголошення про виділення нових 8 мільярдів доларів військової допомоги було "неймовірною помилкою і безглуздим вчинком".
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу на 8 млрд доларів під час візиту президента України Володимира Зеленського до США минулого тижня.
Російський диктатор Володимир Путін попередив, що може застосувати ядерну зброю, якщо по Росії буде завдано ракетного удару, і вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, спільною атакою.
Минулого року Північна Корея і Росія значно покращили свої зв'язки: диктатори двічі зустрічалися і домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство", яке включає взаємні оборонні зобов'язання.
Північна Корея відправила до Росії щонайменше 16 500 контейнерів з озброєнням з вересня минулого року, і Росія випустила ракети з цих постачань проти України.
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За что мудило хвалит мудака?
За то что хвалит он мудилу.
Як відмовить , то послать його на фер , «миротворця «
Ось Моді не побоявся , приїхати . А Сильва з Си тількі пистят