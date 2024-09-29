УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11044 відвідувача онлайн
Новини
5 715 40

КНДР заявила, що військова допомога США Україні є помилкою: "Гра з вогнем проти ядерної наддержави Росії"

Путін та Кім Чен Ин

Північна Корея, яка продовжує постачати озброєння до Росії для війни, заявила в неділю, що американська військова допомога Україні на суму 8 мільярдів доларів є "неймовірною помилкою" і "грою з вогнем проти ядерної наддержави Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Кім Йо Чжон, впливова сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон нібито "ескалує конфлікт" в Україні й ставить всю Європу на межу ядерної війни.

"Сполучені Штати та Захід не повинні ігнорувати чи недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи дійсно США та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?" - прокоментувала Кім Йо, у заяві, опублікованій державним інформаційним агентством KCNA.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для сприяння миру в Україні необхідно зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм, - Блінкен 

За її словами, допомагати Україні продовжувати "військову авантюру" - це небезпечна і безвідповідальна гра, а оголошення про виділення нових 8 мільярдів доларів військової допомоги було "неймовірною помилкою і безглуздим вчинком".

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу на 8 млрд доларів під час візиту президента України Володимира Зеленського до США минулого тижня. 

Російський диктатор Володимир Путін попередив, що може застосувати ядерну зброю, якщо по Росії буде завдано ракетного удару, і вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, спільною атакою.

Минулого року Північна Корея і Росія значно покращили свої зв'язки: диктатори двічі зустрічалися і домовилися про "всеосяжне стратегічне партнерство", яке включає взаємні оборонні зобов'язання.

Північна Корея відправила до Росії щонайменше 16 500 контейнерів з озброєнням з вересня минулого року, і Росія випустила ракети з цих постачань проти України.

Читайте також: КНДР продовжує надавати Росії підтримку у війні проти України, - Держдеп

Автор: 

КНДР (1236) росія (65379) США (23054) ядерна зброя (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Для країни, у якій голодують та все життя носять один френч, Роіся зійде за наддержаву.
показати весь коментар
29.09.2024 09:28
+22
А ле цей спадковий мудак та перегодований хряк Куй Винь Хунь у Параші побачив наддержаву?

За что мудило хвалит мудака?
За то что хвалит он мудилу.
показати весь коментар
29.09.2024 09:29
+14
Кім Чєн Ин і Кон Чєн Ий-молочьниє братья...
показати весь коментар
29.09.2024 09:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кім Чєн Ин і Кон Чєн Ий-молочьниє братья...
показати весь коментар
29.09.2024 09:24 Відповісти
Що той,що той-Кін Че Ні.
показати весь коментар
29.09.2024 09:53 Відповісти
Кисломолочные братья...
показати весь коментар
29.09.2024 11:38 Відповісти
Для країни, у якій голодують та все життя носять один френч, Роіся зійде за наддержаву.
показати весь коментар
29.09.2024 09:28 Відповісти
А ле цей спадковий мудак та перегодований хряк Куй Винь Хунь у Параші побачив наддержаву?

За что мудило хвалит мудака?
За то что хвалит он мудилу.
показати весь коментар
29.09.2024 09:29 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2024 11:52 Відповісти
Свиня пророхкала, як вона любить смоктати струк *****
показати весь коментар
29.09.2024 09:35 Відповісти
Дожилися штати. Донеескаліровалися, шо вонючі комуняки жизні учать...
показати весь коментар
29.09.2024 09:36 Відповісти
коріянці озвучують думки ***** ?
показати весь коментар
29.09.2024 09:42 Відповісти
"комусь і ложка рису - багатий обід" ))
показати весь коментар
29.09.2024 09:43 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2024 09:43 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2024 15:22 Відповісти
Колись (1945) його пращура привезли з СРСР в званні капітана Червоної Армії і посадили на трон, китайські добровольці і радянськи льотчики в 1950 -53 рр. врятували той трон, а зараз пухкий принц віддає борги династії чучхе, зробивши Північну Корею державою-проксі маоістів та рашистів.
показати весь коментар
29.09.2024 09:44 Відповісти
Ізраїль вам в сусіди!
показати весь коментар
29.09.2024 09:45 Відповісти
Скоро Ын потребует южную корею ему отдать. Американцы и НАТО сдавайтесь. Уже даже Ын вам угрожает.
показати весь коментар
29.09.2024 09:46 Відповісти
Можливо. Бо вони ж кажуть що не можна робити спротив ядерній державі. Потрібно зразу здаватись.
показати весь коментар
29.09.2024 11:28 Відповісти
Якби в Штатах був дійсно СИЛЬНИЙ Лідер, в Південної Кореї вже давно була б своя ядерка. Цікаво, як би тоді ця ***** заспівала?
показати весь коментар
29.09.2024 09:47 Відповісти
Навіщо їм своя ? Коли є американська, як у КНР і КНДР радянська
показати весь коментар
29.09.2024 09:50 Відповісти
Після заборони ядерних випробувань , північно-корейські фрікі стали дуже корисні для КНР і кацапії - можно випробувати свої заряди під брендом чучхістів.
показати весь коментар
29.09.2024 09:54 Відповісти
хороший парень (по словах Трампа) Америку ставить нижче плінтуса ! ручкайтесь далі з диктаторами .
показати весь коментар
29.09.2024 09:47 Відповісти
північно- корейські прорашистські гієни , котрі продають зброю 3,14дерації .для вбивства українського народу є виродками антихриста, як і рашисти ,котрі "ескалують конфлікт" в Україні потвори...
показати весь коментар
29.09.2024 09:50 Відповісти
"наддержави" )))
показати весь коментар
29.09.2024 09:54 Відповісти
і вже не ядерна, і тим більш не над...
показати весь коментар
29.09.2024 09:57 Відповісти
Ну, ходять слухи що сестра Кіма ще більше відморожена тварюка ніж він сам.
показати весь коментар
29.09.2024 09:58 Відповісти
Пора Україні мати свою ядерну зброю.
показати весь коментар
29.09.2024 10:02 Відповісти
Україна теж ядерна держава зі стаціонарною ядерною зброєю, яка не менш ефективна за мобільні ядерні засоби ураження при правильному напрямку вітру.. Це слід пам"ятати усім і кожному у світі. На жаль, вітер людині не підвладний, тому увесь цивілізований загал людства має добре подумати про наслідки, якщо союзники після кацапського удару по Україні відмовляться стерти кацапстан з поверхні землі конвенційною зброєю.
показати весь коментар
29.09.2024 10:17 Відповісти
надддержава 🤣. а це туориле порося вміє повнселити
показати весь коментар
29.09.2024 10:19 Відповісти
Ця помилка світової історії під назвою кндр ще рота відкриває ,здохніть варвари разом з кацапською ордою ,жаль що південа Корея не ліквідує це непорозуміння.
показати весь коментар
29.09.2024 10:49 Відповісти
Якби оті вузкоокі не дали ''добро'' *уйлу він би і не напав. Так що нехай китайози ідуть зі своїми порадами ''за кацапським крейсером''!
показати весь коментар
29.09.2024 10:56 Відповісти
Цей пупсік ніким у світі не сприймався за людину, поки донні трампакс не надав цій істоті статусу своїм візитом. Людство ще дуже довго буде платити за помилковий вибір американців.
показати весь коментар
29.09.2024 11:03 Відповісти
Кому и кобыла невеста.
показати весь коментар
29.09.2024 11:06 Відповісти
В бюджеті рифи на 2025 рік закладено 120 млрд. долларів США. Із них 20 млрд. долларів США фінансує Україна шляхом надання дозволу продажу нафту угорцям. КМУ єдиний хто має право укладати такі рішення, але у укладенні цього договіру участі не приймав. Питання дня: хто в Україні минуючи КМУ спонсорує російську федерацію?
показати весь коментар
29.09.2024 11:16 Відповісти
тобто Україна спонсує оркам два місяця війни у 2025 році, або кожний шостий день за наш рахунок.
показати весь коментар
29.09.2024 11:20 Відповісти
Почему поросёнок вновь завизжал? А потому, что знает, что на чикагских бойнях утилизируют всё, кроме последнего визга поросёнка.
показати весь коментар
29.09.2024 11:41 Відповісти
Что там булькает эта жижа навозная? Потолок их культурной ценности - кульки с мусором и говном пускать через южную границу.
показати весь коментар
29.09.2024 11:41 Відповісти
Перефразую підтекст сказаного: Надстрашною помилкою було віддати ядерну зброю. Україну шантажували "невизнанням", санкціями... Так і Ізраїль теж не відразу визнали, як і радянську роZZію. Але визнали.
показати весь коментар
29.09.2024 11:46 Відповісти
Косорилі,жуйте траву і не мичіть.
показати весь коментар
29.09.2024 13:48 Відповісти
Треба запросити Ина до України . Показати результати праці його зброї.Нехай спробує відмовить
Як відмовить , то послать його на фер , «миротворця «
Ось Моді не побоявся , приїхати . А Сильва з Си тількі пистят
показати весь коментар
29.09.2024 14:00 Відповісти
У них дело точно дрянь , если уже у ким чен ын а начали говорить о ядре. СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
29.09.2024 15:25 Відповісти
ядерной-)(уядерной смехдержавы... Все видели их последние испытания. Хорош уже пугать тем, чего нет, тупая рашистская подпевала 😬
показати весь коментар
29.09.2024 17:05 Відповісти
 
 