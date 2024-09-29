КНДР заявила, что военная помощь США Украине является ошибкой: "Игра с огнем против ядерной сверхдержавы России"
Северная Корея, которая продолжает поставлять вооружение в Россию для войны, заявила в воскресенье, что американская военная помощь Украине на сумму 8 миллиардов долларов является "невероятной ошибкой" и "игрой с огнем против ядерной сверхдержавы России".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, заявила, что Вашингтон якобы "эскалирует конфликт" в Украине и ставит всю Европу на грань ядерной войны.
"Соединенные Штаты и Запад не должны игнорировать или недооценивать серьезное предупреждение России. Действительно ли США и Запад способны справиться с последствиями, когда они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой?" - прокомментировала Ким Йо, в заявлении опубликованном государственным информационным агентством KCNA.
По ее словам, помогать Украине продолжать "военную авантюру" - это опасная и безответственная игра, а объявление о выделении новых 8 миллиардов долларов военной помощи было "невероятной ошибкой и бессмысленным поступком".
Напомним, президент США Джо Байден объявил о новой помощи на 8 млрд долларов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.
Российский диктатор Владимир Путин предупредил, что может применить ядерное оружие, если по России будет нанесен ракетный удар, и будет считать любое нападение на нее, поддержанное ядерной державой, совместной атакой.
В прошлом году Северная Корея и Россия значительно улучшили свои связи: диктаторы дважды встречались и договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", которое включает взаимные оборонные обязательства.
Северная Корея отправила в Россию по меньшей мере 16 500 контейнеров с вооружением с сентября прошлого года, и Россия выпустила ракеты из этих поставок против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За что мудило хвалит мудака?
За то что хвалит он мудилу.
Як відмовить , то послать його на фер , «миротворця «
Ось Моді не побоявся , приїхати . А Сильва з Си тількі пистят