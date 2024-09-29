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КНДР заявила, что военная помощь США Украине является ошибкой: "Игра с огнем против ядерной сверхдержавы России"

Путін та Кім Чен Ин

Северная Корея, которая продолжает поставлять вооружение в Россию для войны, заявила в воскресенье, что американская военная помощь Украине на сумму 8 миллиардов долларов является "невероятной ошибкой" и "игрой с огнем против ядерной сверхдержавы России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, заявила, что Вашингтон якобы "эскалирует конфликт" в Украине и ставит всю Европу на грань ядерной войны.

"Соединенные Штаты и Запад не должны игнорировать или недооценивать серьезное предупреждение России. Действительно ли США и Запад способны справиться с последствиями, когда они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой?" - прокомментировала Ким Йо, в заявлении опубликованном государственным информационным агентством KCNA.

Также читайте: Для содействия миру в Украине необходимо остановить военное сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем, - Блинкен

По ее словам, помогать Украине продолжать "военную авантюру" - это опасная и безответственная игра, а объявление о выделении новых 8 миллиардов долларов военной помощи было "невероятной ошибкой и бессмысленным поступком".

Напомним, президент США Джо Байден объявил о новой помощи на 8 млрд долларов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.

Российский диктатор Владимир Путин предупредил, что может применить ядерное оружие, если по России будет нанесен ракетный удар, и будет считать любое нападение на нее, поддержанное ядерной державой, совместной атакой.

В прошлом году Северная Корея и Россия значительно улучшили свои связи: диктаторы дважды встречались и договорились о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", которое включает взаимные оборонные обязательства.

Северная Корея отправила в Россию по меньшей мере 16 500 контейнеров с вооружением с сентября прошлого года, и Россия выпустила ракеты из этих поставок против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР продолжает оказывать России поддержку в войне против Украины, - Госдеп

Автор: 

КНДР (1212) россия (95683) США (26853) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+27
Для країни, у якій голодують та все життя носять один френч, Роіся зійде за наддержаву.
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29.09.2024 09:28
+22
А ле цей спадковий мудак та перегодований хряк Куй Винь Хунь у Параші побачив наддержаву?

За что мудило хвалит мудака?
За то что хвалит он мудилу.
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29.09.2024 09:29
+14
Кім Чєн Ин і Кон Чєн Ий-молочьниє братья...
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29.09.2024 09:24
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Кім Чєн Ин і Кон Чєн Ий-молочьниє братья...
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29.09.2024 09:24 Ответить
Що той,що той-Кін Че Ні.
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29.09.2024 09:53 Ответить
Кисломолочные братья...
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29.09.2024 11:38 Ответить
Для країни, у якій голодують та все життя носять один френч, Роіся зійде за наддержаву.
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29.09.2024 09:28 Ответить
А ле цей спадковий мудак та перегодований хряк Куй Винь Хунь у Параші побачив наддержаву?

За что мудило хвалит мудака?
За то что хвалит он мудилу.
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29.09.2024 09:29 Ответить
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29.09.2024 11:52 Ответить
Свиня пророхкала, як вона любить смоктати струк *****
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29.09.2024 09:35 Ответить
Дожилися штати. Донеескаліровалися, шо вонючі комуняки жизні учать...
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29.09.2024 09:36 Ответить
коріянці озвучують думки ***** ?
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29.09.2024 09:42 Ответить
"комусь і ложка рису - багатий обід" ))
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29.09.2024 09:43 Ответить
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29.09.2024 09:43 Ответить
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29.09.2024 15:22 Ответить
Колись (1945) його пращура привезли з СРСР в званні капітана Червоної Армії і посадили на трон, китайські добровольці і радянськи льотчики в 1950 -53 рр. врятували той трон, а зараз пухкий принц віддає борги династії чучхе, зробивши Північну Корею державою-проксі маоістів та рашистів.
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29.09.2024 09:44 Ответить
Ізраїль вам в сусіди!
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29.09.2024 09:45 Ответить
Скоро Ын потребует южную корею ему отдать. Американцы и НАТО сдавайтесь. Уже даже Ын вам угрожает.
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29.09.2024 09:46 Ответить
Можливо. Бо вони ж кажуть що не можна робити спротив ядерній державі. Потрібно зразу здаватись.
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29.09.2024 11:28 Ответить
Якби в Штатах був дійсно СИЛЬНИЙ Лідер, в Південної Кореї вже давно була б своя ядерка. Цікаво, як би тоді ця ***** заспівала?
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29.09.2024 09:47 Ответить
Навіщо їм своя ? Коли є американська, як у КНР і КНДР радянська
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29.09.2024 09:50 Ответить
Після заборони ядерних випробувань , північно-корейські фрікі стали дуже корисні для КНР і кацапії - можно випробувати свої заряди під брендом чучхістів.
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29.09.2024 09:54 Ответить
хороший парень (по словах Трампа) Америку ставить нижче плінтуса ! ручкайтесь далі з диктаторами .
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29.09.2024 09:47 Ответить
північно- корейські прорашистські гієни , котрі продають зброю 3,14дерації .для вбивства українського народу є виродками антихриста, як і рашисти ,котрі "ескалують конфлікт" в Україні потвори...
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29.09.2024 09:50 Ответить
"наддержави" )))
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29.09.2024 09:54 Ответить
і вже не ядерна, і тим більш не над...
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29.09.2024 09:57 Ответить
Ну, ходять слухи що сестра Кіма ще більше відморожена тварюка ніж він сам.
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29.09.2024 09:58 Ответить
Пора Україні мати свою ядерну зброю.
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29.09.2024 10:02 Ответить
Україна теж ядерна держава зі стаціонарною ядерною зброєю, яка не менш ефективна за мобільні ядерні засоби ураження при правильному напрямку вітру.. Це слід пам"ятати усім і кожному у світі. На жаль, вітер людині не підвладний, тому увесь цивілізований загал людства має добре подумати про наслідки, якщо союзники після кацапського удару по Україні відмовляться стерти кацапстан з поверхні землі конвенційною зброєю.
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29.09.2024 10:17 Ответить
надддержава 🤣. а це туориле порося вміє повнселити
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29.09.2024 10:19 Ответить
Ця помилка світової історії під назвою кндр ще рота відкриває ,здохніть варвари разом з кацапською ордою ,жаль що південа Корея не ліквідує це непорозуміння.
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29.09.2024 10:49 Ответить
Якби оті вузкоокі не дали ''добро'' *уйлу він би і не напав. Так що нехай китайози ідуть зі своїми порадами ''за кацапським крейсером''!
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29.09.2024 10:56 Ответить
Цей пупсік ніким у світі не сприймався за людину, поки донні трампакс не надав цій істоті статусу своїм візитом. Людство ще дуже довго буде платити за помилковий вибір американців.
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29.09.2024 11:03 Ответить
Кому и кобыла невеста.
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29.09.2024 11:06 Ответить
В бюджеті рифи на 2025 рік закладено 120 млрд. долларів США. Із них 20 млрд. долларів США фінансує Україна шляхом надання дозволу продажу нафту угорцям. КМУ єдиний хто має право укладати такі рішення, але у укладенні цього договіру участі не приймав. Питання дня: хто в Україні минуючи КМУ спонсорує російську федерацію?
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29.09.2024 11:16 Ответить
тобто Україна спонсує оркам два місяця війни у 2025 році, або кожний шостий день за наш рахунок.
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29.09.2024 11:20 Ответить
Почему поросёнок вновь завизжал? А потому, что знает, что на чикагских бойнях утилизируют всё, кроме последнего визга поросёнка.
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29.09.2024 11:41 Ответить
Что там булькает эта жижа навозная? Потолок их культурной ценности - кульки с мусором и говном пускать через южную границу.
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29.09.2024 11:41 Ответить
Перефразую підтекст сказаного: Надстрашною помилкою було віддати ядерну зброю. Україну шантажували "невизнанням", санкціями... Так і Ізраїль теж не відразу визнали, як і радянську роZZію. Але визнали.
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29.09.2024 11:46 Ответить
Косорилі,жуйте траву і не мичіть.
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29.09.2024 13:48 Ответить
Треба запросити Ина до України . Показати результати праці його зброї.Нехай спробує відмовить
Як відмовить , то послать його на фер , «миротворця «
Ось Моді не побоявся , приїхати . А Сильва з Си тількі пистят
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29.09.2024 14:00 Ответить
У них дело точно дрянь , если уже у ким чен ын а начали говорить о ядре. СЛАВА ЗСУ!
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29.09.2024 15:25 Ответить
ядерной-)(уядерной смехдержавы... Все видели их последние испытания. Хорош уже пугать тем, чего нет, тупая рашистская подпевала 😬
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29.09.2024 17:05 Ответить
 
 