Атака "Шахедів" на Одещину: через падіння уламків пошкоджено будинок та вантажівки

Вночі 29 вересня 2024 року війська РФ атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Одеському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.

У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 28 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом загарбники запустили "Шахеди" також і з південного напрямку. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 15 із 22 "Шахедів", ще 5 - локаційно втрачені.

Нагадаємо, вночі 28 вересня рашисти вдарили ракетами по Одещині, пошкоджено базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.