Атака "Шахедів" на Одещину: через падіння уламків пошкоджено будинок та вантажівки
Вночі 29 вересня 2024 року війська РФ атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Одеському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки.
У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 28 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом загарбники запустили "Шахеди" також і з південного напрямку. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 15 із 22 "Шахедів", ще 5 - локаційно втрачені.
Нагадаємо, вночі 28 вересня рашисти вдарили ракетами по Одещині, пошкоджено базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.
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