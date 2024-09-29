Атака "Шахедов" на Одесщину: из-за падения обломков повреждены дом и грузовики

Ночью 29 сентября 2024 года войска РФ атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Одесском районе в результате падения БпЛА повреждена крыша и остекление жилого дома, забор и три рядом припаркованных грузовика.

В Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 28 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного направления. Впоследствии захватчики запустили "Шахеды" также и с южного направления. По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 15 из 22 "Шахедов", еще 5 - локально потеряны.

Напомним, ночью 28 сентября рашисты ударили ракетами по Одесской области, повреждена база отдыха в Белгород-Днестровском районе