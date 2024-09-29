Гельсінська комісія США закликає визнати РФ "постійною загрозою глобальній безпеці", - The Hill

Гельсінська комісія США наполягає на тому, щоб Вашингтон відмовився від статус-кво після закінчення Холодної війни у своїх відносинах із Росією й назвав Москву "постійною загрозою глобальній безпеці".

Про це пише видання The Hill з посиланням на звіт Гельсінської комісії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у доповіді стверджується, що Вашингтон має переглянути своє мислення щодо Росії, як це було в останні кілька років із Китаєм, і відповідним чином розподілити ресурси.

Пріоритетним напрямом стратегії звіту є забезпечення перемоги України в оборонній війні проти Росії. Зокрема, комісія закликає до масштабної військової та гуманітарної допомоги Києву й надання можливості Збройним силам України завдати удару вглиб Росії з використанням наданої США зброї.

Видання зазначає, що рекомендації звіту виходять за межі політики адміністрації Джо Байдена та суперечать позиції колишнього президента Дональда Трампа та його прихильників у Конгресі, які виступають за скорочення витрат на європейську безпеку.

Голова Гельсінського комітету республіканець Джо Вілсон відкинув можливість того, що Трамп укладе угоду з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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"Я не сумніваюся, що Дональд Трамп переконається в нещирості військового злочинця Путіна", - сказав Вілсон в інтерв'ю The Hill, коментуючи доповідь.

У матеріалі йдеться, що попри зростаючу опозицію до надання військової та економічної підтримки Україні в Республіканській партії, лідери, які займаються зовнішньою політикою, в основному виступають за підтримку України, забезпечення зобов'язань перед НАТО і зміцнення демократії в пострадянських державах.

Одним із висновків доповіді є те, що "США повинні готуватися до довгострокового протистояння, розуміючи, що Росія має багатовікову історію насильницького імперіалізму щодо своїх сусідів, Європи та світу в цілому".

Звіт наголошує на порушеннях Росією міжнародного права, включаючи захоплення Криму й окупацію Донбасу 2014 року; повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року та вторгнення Грузію 2008 року; напад Кремля на політичних дисидентів усередині країни й за кордоном; втручання в американські й інші демократичні вибори.

"Я думаю, що основна ідея полягає в тому, що ми відмовляємося від 30-річної помилкової політики", - сказав один із представників Конгресу, знайомий із доповіддю.

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Гельсінська доповідь рекомендує не ігнорувати ядерні загрози з боку Росії, але радить вирішувати цю проблему "здоровим глуздом".

Автори доповіді хочуть змінити мислення Вашингтона, відмовившись від розгляду Росії як наддержави і найближчого суперника США тільки тому, що у неї є ядерна зброя.

Також згадана доповідь виступає за повну взаємодію США з союзниками по всьому світу, особливо з країнами, які "знаходяться на передовій російської агресії, маніпуляцій та примусу".

Документ включає заклики до збільшення військової підтримки, економічних інвестицій та ін.

"США повинні мати довгострокову стратегію підтримки демократичного врядування та верховенства права в країнах, вразливих до загроз з боку Росії", - йдеться у звіті.

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