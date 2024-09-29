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Новини
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Гельсінська комісія США закликає визнати РФ "постійною загрозою глобальній безпеці", - The Hill

Гельсінська комісія закликала США визнати Росію постійною загрозою

Гельсінська комісія США наполягає на тому, щоб Вашингтон відмовився від статус-кво після закінчення Холодної війни у своїх відносинах із Росією й назвав Москву "постійною загрозою глобальній безпеці".

Про це пише видання The Hill з посиланням на звіт Гельсінської комісії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у доповіді стверджується, що Вашингтон має переглянути своє мислення щодо Росії, як це було в останні кілька років із Китаєм, і відповідним чином розподілити ресурси.

Пріоритетним напрямом стратегії звіту є забезпечення перемоги України в оборонній війні проти Росії. Зокрема, комісія закликає до масштабної військової та гуманітарної допомоги Києву й надання можливості Збройним силам України завдати удару вглиб Росії з використанням наданої США зброї.

Видання зазначає, що рекомендації звіту виходять за межі політики адміністрації Джо Байдена та суперечать позиції колишнього президента Дональда Трампа та його прихильників у Конгресі, які виступають за скорочення витрат на європейську безпеку.

Голова Гельсінського комітету республіканець Джо Вілсон відкинув можливість того, що Трамп укладе угоду з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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"Я не сумніваюся, що Дональд Трамп переконається в нещирості військового злочинця Путіна", - сказав Вілсон в інтерв'ю The Hill, коментуючи доповідь.

У матеріалі йдеться, що попри зростаючу опозицію до надання військової та економічної підтримки Україні в Республіканській партії, лідери, які займаються зовнішньою політикою, в основному виступають за підтримку України, забезпечення зобов'язань перед НАТО і зміцнення демократії в пострадянських державах.

Одним із висновків доповіді є те, що "США повинні готуватися до довгострокового протистояння, розуміючи, що Росія має багатовікову історію насильницького імперіалізму щодо своїх сусідів, Європи та світу в цілому".

Звіт наголошує на порушеннях Росією міжнародного права, включаючи захоплення Криму й окупацію Донбасу 2014 року; повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року та вторгнення Грузію 2008 року; напад Кремля на політичних дисидентів усередині країни й за кордоном; втручання в американські й інші демократичні вибори.

"Я думаю, що основна ідея полягає в тому, що ми відмовляємося від 30-річної помилкової політики", - сказав один із представників Конгресу, знайомий із доповіддю.

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Гельсінська доповідь рекомендує не ігнорувати ядерні загрози з боку Росії, але радить вирішувати цю проблему "здоровим глуздом".

Автори доповіді хочуть змінити мислення Вашингтона, відмовившись від розгляду Росії як наддержави і найближчого суперника США тільки тому, що у неї є ядерна зброя.

Також згадана доповідь виступає за повну взаємодію США з союзниками по всьому світу, особливо з країнами, які "знаходяться на передовій російської агресії, маніпуляцій та примусу".

Документ включає заклики до збільшення військової підтримки, економічних інвестицій та ін. 

"США повинні мати довгострокову стратегію підтримки демократичного врядування та верховенства права в країнах, вразливих до загроз з боку Росії", - йдеться у звіті.

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Автор: 

росія (65415) США (23085) стратегія (200)


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Топ коментарі
+12
Та ви шоо, це ж ''червоні лінії'', та ''ескалація''.
США тільки в України могли відібрати ЯЗ. А тепер всі хто має ЯЗ буде посилати американців подалі.
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29.09.2024 19:49
+12
По факту путін влаштував Україні террор, а у випадку самозахисту, погрожує всьому світу ядеркою, а це вже ТЕРОРИЗМ!
Та Захід разом з США не хоче цього визнавати, бо тоді торгувати з ним буде незручно!
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29.09.2024 19:51
+11
дох.. реверансів, росія - тотальне зло, яке підлягає знищенню
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29.09.2024 19:48
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дох.. реверансів, росія - тотальне зло, яке підлягає знищенню
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29.09.2024 19:48 Відповісти
Ну нарешті включаються міжнародні американські організації САМЕ АМЕРИКАНСКІ !!! Бо візит Бідосика посіяв таки сумнів серед обивателів - чи потрібно США чавити хйляндію... Тенденція демократів на підвищення рейтингу чи вичерпала себе чи навіть просто знизилася...

В мене є обнадійливе особисте спостереження - колись у 2020 на фермерських просторах місцевих доріг таблички червоного кольору прямо "чіплялися за колеса " вздовж дороги біля кожного поштової скриньки й не тільки. Зараз на миль 40- одна єдина "червона" табличка підтримки.
Також в цей час ДО дати голосування , колони траків та й поодинокі з прапорами ЗА ТРАМПА просто засилля було . Зараз поки що це не спостерігається. ЧОМУ - не знаю. може пізніше почнеться ...
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29.09.2024 20:53 Відповісти
Та ви шоо, це ж ''червоні лінії'', та ''ескалація''.
США тільки в України могли відібрати ЯЗ. А тепер всі хто має ЯЗ буде посилати американців подалі.
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29.09.2024 19:49 Відповісти
і першим послав хороший парень пухлий Ин .
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29.09.2024 20:07 Відповісти
а мозок в тебе США не відібрали? поцікався де українська ЯЗ!
і ще сюрприз для тебе: США вели мову тільки про стратегічну ЯЗ - тактичну вони пропонували Україні залишити собі! то xто ж і кому її віддав?
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30.09.2024 11:08 Відповісти
По факту путін влаштував Україні террор, а у випадку самозахисту, погрожує всьому світу ядеркою, а це вже ТЕРОРИЗМ!
Та Захід разом з США не хоче цього визнавати, бо тоді торгувати з ним буде незручно!
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29.09.2024 19:51 Відповісти
Немає дурних у Вашингтоні. Дурні це ті, хто думає що Вашингтон так зробить.
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29.09.2024 19:55 Відповісти
не пройшло й двадцяти рокiв,яе гельсiнська комiсiя схаменулась,та щось закликаэ! скiльки часу треба ще на розглядання,а потiм МОЖЕ на якiсь реальнi дii?
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29.09.2024 19:57 Відповісти
Колись від лікарів чув приблизно таке: визначити хворобу важче, ніж її лікувати.
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29.09.2024 20:14 Відповісти
Саме так ,діагноз ,та бажано своєчасний -це головне .
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29.09.2024 20:26 Відповісти
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29.09.2024 20:17 Відповісти
Безхребетні пістуни
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30.09.2024 02:04 Відповісти
рашка стратила вже майже всіх чоловіків корінних народів півночі. То таким чином вона ще й чистить населення. Нащо їй ті буряти, якути тувінці, а немає чоловіків дітородного віку, то немає й продовження народу. А то утримуй ще їх, а між іншим ці території чи не найбільші постачальники природних ресурсів на рашці, а живіть як злидні без газу, доріг, туалетів та інфраструктури. Раша ЗЛО!
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30.09.2024 12:18 Відповісти
 
 